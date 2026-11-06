ארגונים ומערכות גדולות אוהבים נתונים מספריים. הם פשוטים, ברורים, מאפשרים השוואה ומסייעים בקבלת החלטות. כך נקבע במקרים רבים גם מועד הפרישה: לפי מספר אחד – הגיל הכרונולוגי, שנגזר מתאריך הלידה.
השיטה הזו מלווה אותנו מגיל צעיר: ציונים בבית הספר, נתוני קבלה ללימודים, נתוני גיוס וכמובן – גיל הפרישה. אלא שלמספר שמופיע בתעודת הזהות עלולה להיות השפעה גם על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו.
עם היציאה ממעגל העבודה אדם עלול להתחיל לאמץ לעצמו את הדימוי של "הפנסיונר": להאט את הקצב, לאבד ביטחון עצמי, לוותר על אתגרים אינטלקטואליים, להזניח את ההופעה או להימנע מפעילויות ומבילויים. "בגילי...", "למי יש כוח?", "בין כה וכה אני לא פוגש אנשים" – המשפטים האלה עלולים להפוך בהדרגה לתפיסת עולם.
אבל הגיל הכרונולוגי הוא מספר ממוצע שעושה חיים קלים למערכות. הוא לא צריך לנהל את חיינו.
כולנו מכירים בני 60 ומעלה שמתנהלים בתחושה שהעתיד כבר מאחוריהם, ולעומתם אנשים באותו גיל שמלאים באנרגיה, סקרנות ותאוות חיים. הסיבה פשוטה: בני האדם שונים זה מזה, והשונות ביניהם גדלה מאוד עם השנים.
לכן, לצד הגיל הכרונולוגי, כדאי להכיר גם את "גילאי החיים" האחרים שלנו:
הגיל הביולוגי - מצבו הפיזיולוגי של האדם, המושפע בין היתר מגנטיקה, מהסביבה ומהשמירה על הבריאות לאורך השנים.
הגיל התפקודי - היכולת לתפקד ולהתנהל, המושפעת מעיסוק, מהרגלים, ממודעות ומפעילות.
הגיל הנפשי - החוסן הנפשי, שנבנה מתוך ניסיון החיים, חינוך ותפיסת עולם.
הגיל החברתי - מערכות היחסים, הקשרים החברתיים והמעורבות הקהילתית שנבנו לאורך השנים.
והגיל הזוגי - איכות מערכת היחסים, האופן שבו היא מתפתחת וההשקעה ההדדית בה לאורך השנים.
כל אלה יחד משפיעים על איכות חיינו לא פחות, ולעיתים הרבה יותר, מהמספר שמייצג את תאריך הלידה.
המשמעות עבור הפורשים חשובה: לא לתת לתאריך הלידה להפוך לתקרת זכוכית. גם אחרי הפרישה יש בנו חלקים צעירים, סקרנים ובשיא פריחתם, וכדאי להמשיך לטפח אותם - את הזוגיות, הגוף, הקשרים החברתיים, הלמידה, ההתנדבות, התחביבים וההנאה. ובעיקר, חשוב לאתר את התחומים שעושים לנו טוב ולגייס עבורם זמן ואנרגיה.
הפרישה אינה רק סוף של תקופה, אלא הזדמנות לבחור מחדש כיצד ייראו השנים הבאות.
אם אתם מרגישים שמימשתם את כל החלומות שלכם – סימן שהגיע הזמן ליצור חלומות חדשים. בידינו הדבר.
ד"ר צבי ברק – מרצה מוביל להיבטים ההתנהגותיים של תהליך הפרישה, מנכ"ל קבוצת גישות למצוינות