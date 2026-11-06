השיטה הזו מלווה אותנו מגיל צעיר: ציונים בבית הספר, נתוני קבלה ללימודים, נתוני גיוס וכמובן – גיל הפרישה. אלא שלמספר שמופיע בתעודת הזהות עלולה להיות השפעה גם על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו.

השיטה הזו מלווה אותנו מגיל צעיר: ציונים בבית הספר, נתוני קבלה ללימודים, נתוני גיוס וכמובן – גיל הפרישה. אלא שלמספר שמופיע בתעודת הזהות עלולה להיות השפעה גם על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו.

השיטה הזו מלווה אותנו מגיל צעיר: ציונים בבית הספר, נתוני קבלה ללימודים, נתוני גיוס וכמובן – גיל הפרישה. אלא שלמספר שמופיע בתעודת הזהות עלולה להיות השפעה גם על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו.