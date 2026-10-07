ROOMS הוקמה בשנת 2019 ומפעילה כיום 14 מתחמי עבודה ברחבי הארץ, בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק, רעננה, גלילות, מודיעין ופתח תקווה. הרשת מציעה מודל עבודה גמיש המשלב בין עולם חללי העבודה לבין סטנדרט האירוח של קבוצת פתאל, במסגרתו נהנים החברים מטרקליני עסקים, שירותי אירוח, אירועי קהילה, הטבות בבתי המלון של הרשת ושירותים נוספים המעניקים חוויית עבודה כוללת.

ROOMS הוקמה בשנת 2019 ומפעילה כיום 14 מתחמי עבודה ברחבי הארץ, בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק, רעננה, גלילות, מודיעין ופתח תקווה. הרשת מציעה מודל עבודה גמיש המשלב בין עולם חללי העבודה לבין סטנדרט האירוח של קבוצת פתאל, במסגרתו נהנים החברים מטרקליני עסקים, שירותי אירוח, אירועי קהילה, הטבות בבתי המלון של הרשת ושירותים נוספים המעניקים חוויית עבודה כוללת.

ROOMS הוקמה בשנת 2019 ומפעילה כיום 14 מתחמי עבודה ברחבי הארץ, בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק, רעננה, גלילות, מודיעין ופתח תקווה. הרשת מציעה מודל עבודה גמיש המשלב בין עולם חללי העבודה לבין סטנדרט האירוח של קבוצת פתאל, במסגרתו נהנים החברים מטרקליני עסקים, שירותי אירוח, אירועי קהילה, הטבות בבתי המלון של הרשת ושירותים נוספים המעניקים חוויית עבודה כוללת.