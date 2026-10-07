רשת חללי העבודה ROOMS מקבוצת פתאל משקיעה במתחם חדש במגדל עלית (ELITE TOWER) כ-24 מיליון שקל. המתחם ישתרע על פני שטח של כ-5000 מ"ר בשלוש קומות (26-28) במגדל המשרדים שמתחם הבורסה, ויציע פתרונות עבודה לחברות, ארגונים ועצמאיים במיקום הסמוך לרכבת ולצירי תחבורה מרכזיים.
מדובר במתחם העבודה ה-15 של הרשת, שיוקם, כאמור, במגדל המשרדים שנבנה במקום שבו שכן בעבר מפעל השוקולד של עלית ונחשב לאחד מפרויקטי הנדל"ן הבולטים במתחם הבורסה. פתיחת המתחם צפויה במהלך דצמבר 2026.
לפי ROOMS, הקומה הראשונה תוקדש ל-Co-working ותציע עמדות עבודה, משרדים פרטיים, חדרי ישיבות וחללי אירוח. שתי הקומות הנוספות יוקדשו למוצר הדגל של הרשת, Private Space, המציע שטחי משרד פרטיים המעוצבים בהתאמה לצורכי הלקוח. השירות מיועד לחברות סטארט אפ, חברות בצמיחה וארגונים המחפשים סביבת עבודה ברמה גבוהה.
בנוסף, ייהנו חברי ROOMS ודיירי המגדל מגישה לקומה ייעודית שעתידה להיפתח, אשר תחבר בין סביבת העבודה לבין מרחבי רווחה, אירוח וקהילה, ותהווה חלק ממעטפת השירותים המוצעת למשתמשי הבניין. הקומה צפויה לכלול מתחמי וולנס, בהם אמבטיות קרח וסאונות, לצד חללי אירועים, מתחמי עבודה משותפים, בר קפה ומרחבי תוכן וקהילה. לאורך השנה צפויות להתקיים במקום הרצאות, סדנאות, אירועי נטוורקינג ופעילויות נוספות עבור דיירי הבניין.
ROOMS הוקמה בשנת 2019 ומפעילה כיום 14 מתחמי עבודה ברחבי הארץ, בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק, רעננה, גלילות, מודיעין ופתח תקווה. הרשת מציעה מודל עבודה גמיש המשלב בין עולם חללי העבודה לבין סטנדרט האירוח של קבוצת פתאל, במסגרתו נהנים החברים מטרקליני עסקים, שירותי אירוח, אירועי קהילה, הטבות בבתי המלון של הרשת ושירותים נוספים המעניקים חוויית עבודה כוללת.
זיו פורדס, מנכ"ל ROOMS, מסר: "עולם העבודה משתנה בקצב מהיר, על רקע מהפכת ה-AI והמעבר למודלי עבודה גמישים. חברות מחפשות כיום יותר ממשרד - הן מחפשות סביבת עבודה שמספקת גמישות, שירותים משלימים וחוויית עבודה איכותית. אנחנו רואים עלייה בביקוש לפתרונות כמו ROOMS, שמשלבים בין חללי עבודה לבין מעטפת שירותים רחבה של רווחה, אירוח וקהילה, וגאים להוביל את המגמה הזו גם ב-ELITE TOWER".