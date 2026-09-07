פרסומת חריגה שבה נראה שחקן גולף כשהוא דוחף באלימות אישה לקרקע ומזהיר אותה לא לגעת בציוד שלו, עלתה לשלושה מנהלים בכירים במשרה שלהם.

מותג המדיה והבידור בתחום עולם הגולף, Good Good, שיצר והפיק את הפרסומת שעוררה סערה, נפרד מהנשיא, המנכ"ל וסגן הנשיא למותג ושיווק, שעזבו את החברה בעקבות הפרשה. הפרסומת, שהורדה מכל הפלטפורמות, הופקה לקידום המחבט דרייבר קוואנטום של חברת קאלווי, אשר ספגה גם היא ביקורת חריפה לאחר שהיא שודרה ברשתות. בעקבות הביקורת, גם מנהל התוכן וההפקה של חברת קאלווי, עזב את תפקידו.

השחקנית נדחפה באלימות לקרקע ( צילום: מתוך היו-טיוב של הפרסומת )

הפרסומת עלתה לראשונה בסוף אוגוסט, והיא מתארת את הסיטואציה שבה אלקסיס מיסטובסקי, שחקנית גולף לשעבר ועובדת בחברת Good Good, מנסה לגעת בציוד הגולף אך היא נדחפת באלימות לקרקע על ידי גארט קלארק, עובד אחר של החברה ואחד הפנים המוכרות שלה. בפרסומת הוא מזהיר אותה "לא לגעת בדרייבר שלו".

לאחר שעלתה לאוויר החל גל של ביקורת קשה על אלימות נגד נשים, ועל נרמול התעללות, והשחקנים ספגו תגובות נאצה קשות ברשתות. הפרסומת הורדה מיידית מהאוויר, ובשתי החברות התרחש תהליך בדיקה פנימי ובסופו נפרדו כאמור ממספר מנהלים בכירים.

אחרי שהביקורות הלכו וגברו, החליטה קאלווי לסיים את השותפות עם גוד גוד ואמרה שתתרום מיליון דולר לארגונים שפועלים למניעת אלימות נגד נשים, לתמיכה בקורבנות ולקידום חינוך והעלאת מודעות. מנכ"ל קאלווי צ'יפ ברואר התנצל על התקרית, הכיר בליקויים במנגנוני הבקרה של החברה, ואמר: "התוכן היה בלתי הולם ואינו משקף את ערכינו. למען הסר ספק: אנו מתנגדים באופן חד-משמעי לאפליה, לאלימות במשפחה או להתנהגות מאיימת מכל סוג שהוא". בדיווח ברויטרס נכתב כי החברה הודתה גם כי תהליך בחינת התכנים שלה היה בלתי מספק וכי אישור הפרסומת לא היה צריך להתרחש.

( הפרסומת שעוררה את הסערה )

בתוך גוד גוד, הדחות הבכירים הוצגו כחלק מתהליך איפוס קשה אך הכרחי. גם כאשר קאלווי ביקשה לסגור את הפרשה, ההשלכות הלכו והתגברו. שעות ספורות לאחר שקאלווי ביטלה את השותפות, מנכ"ל גוד גוד באותה עת, מאט קנדריק, יצא למתקפה פומבית חריפה ברשת X בשעה 3:30 לפנות בוקר.