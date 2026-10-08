יש לציין כי משרד התיירות שיפה את המלונות שאירחו את המפונים. לטענת מלון בראשית, התגמול שקיבל לא ‏תאם את התשלומים שגבה בשגרה. במלון טענו כי המועצה המקומית מצפה רמון, שמתמודדת עם משבר ‏כלכלי חריף, מצפה שבתי המלון ישלמו ארנונה על בסיס מציאות של שגרה גם בעת מלחמה. לערעור צורף ‏פרוטוקול ועדת הערר לענייני ארנונה של מועצת מצפה רמון. ‏

יש לציין כי משרד התיירות שיפה את המלונות שאירחו את המפונים. לטענת מלון בראשית, התגמול שקיבל לא ‏תאם את התשלומים שגבה בשגרה. במלון טענו כי המועצה המקומית מצפה רמון, שמתמודדת עם משבר ‏כלכלי חריף, מצפה שבתי המלון ישלמו ארנונה על בסיס מציאות של שגרה גם בעת מלחמה. לערעור צורף ‏פרוטוקול ועדת הערר לענייני ארנונה של מועצת מצפה רמון. ‏

יש לציין כי משרד התיירות שיפה את המלונות שאירחו את המפונים. לטענת מלון בראשית, התגמול שקיבל לא ‏תאם את התשלומים שגבה בשגרה. במלון טענו כי המועצה המקומית מצפה רמון, שמתמודדת עם משבר ‏כלכלי חריף, מצפה שבתי המלון ישלמו ארנונה על בסיס מציאות של שגרה גם בעת מלחמה. לערעור צורף ‏פרוטוקול ועדת הערר לענייני ארנונה של מועצת מצפה רמון. ‏