מלון בראשית הגיש ערעור לבית המשפט נגד המועצה המקומית מצפה רמון, בדרישה לשלם ארנונה לפי ‏תעריף מגורים ולא לפי תעריף מלונאות בתקופה שבה אירח מפונים לאחר 7 באוקטובר. לטענת המלון, אירוח ‏המפונים היה בסיסי, המשפחות נכנסו למטבחים ובישלו בעצמן, אנשים הסתובבו בלובי בפיג'מות, כלבים ‏הסתובבו במלון והמפונים הביאו ציוד ביתי ואישי ונהגו לבשל בחדרים. הלובי אף הפך למקום אספה של חברי ‏קיבוץ. ‏
עם פרוץ המלחמה קלטו מלונות ברחבי הארץ מפונים. במלון בראשית קלטו מפונים מעוטף עזה ‏ומיישובי הצפון, ורק בפברואר 2024 החלו לקלוט גם אורחים "רגילים". כלומר, לטענת המלון, במשך כחמישה ‏חודשים המועצה הייתה צריכה לגבות ממנו ארנונה למגורים. ועדת הערר לענייני ארנונה של המועצה דחתה ‏את הבקשה. בין היתר נטען כי ראוי שבקשות להקלה במס או לפיצוי כספי יופנו לממשלה, ולא למועצה ‏המקומית, שדואגת לצורכי המפונים, ובהם בתי ספר וגנים, פעילויות הפגה, פינוי אשפה ועוד. ‏
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מלון בראשיתמלון בראשית
מלון בראשית
(צילום: shutterstock)
בעקבות הסירוב לאשר את שינוי הסיווג, הגישה רשת מלונות ישרוטל ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי ‏בבאר שבע. בערעור נטען: "בתי המלון גאים בעובדה שהייתה להם הזכות לעזור לעם ישראל בעת צרה. יצוין ‏כי חלק מבתי המלון בארץ לא נטלו חלק במשימה מחשש שייגרמו נזקים לבתי המלון שעולים על התועלת. מלון ‏בראשית, שהינו מלון יוקרתי ביותר, שם הכל בצד ונרתם למשימה". ‏
יש לציין כי משרד התיירות שיפה את המלונות שאירחו את המפונים. לטענת מלון בראשית, התגמול שקיבל לא ‏תאם את התשלומים שגבה בשגרה. במלון טענו כי המועצה המקומית מצפה רמון, שמתמודדת עם משבר ‏כלכלי חריף, מצפה שבתי המלון ישלמו ארנונה על בסיס מציאות של שגרה גם בעת מלחמה. לערעור צורף ‏פרוטוקול ועדת הערר לענייני ארנונה של מועצת מצפה רמון. ‏
מלון בראשיתמלון בראשית
(צילום: אסף פינצ'וק)
מנכ"ל מלון בראשית, אשר פינטו, אמר בדיון: "מלון בראשית זה המלון הכי יוקרתי בישראל. קיבלנו החלטה ‏שאנחנו הולכים עם המדינה עד הסוף. מלון מפונים ב-100%". פינטו תיאר כיצד הפך המלון למתחם מגורים של ‏המפונים: "הלובי הפך להיות מקום אסיפה. כל האולמות למטה היו גני ילדים, מפעוטון, תינוקייה ועד גן חובה. ‏האוהל בחוץ היה כיתת לימוד". הוא סיפר גם על הקלנועיות שהגיעו עם המפונים ועל חניון שנוצר לעגלולים ‏ולציוד התינוקות שלהם. "אתם כנראה לא מבינים. קצת מנותקים. אירחנו ועשינו סדנאות יין, עשינו יוגה. אנחנו ‏לא היינו מלון בראשית, זה מה שאני מנסה להגיד", הוסיף פינטו. ‏
בערעור נטען: "אירוח המפונים היה אירוח על בסיס ארוחות מלאות, שירותי הניקיון בחדר היו בסיסיים מאוד, ‏ואופי המלון השתנה (אנשים מסתובבים בלובי עם פיג'מות, כלבים במלונות וכו'). שטחים ציבוריים שינו את ‏ייעודם. אולמות אירועים ומשרדים הפכו למשרדי חמ"ל עבור המפונים, חדרים רגילים הפכו לכיתות לימוד ‏וחדרי טיפולים נפשיים, וחלק מסוים במלון הוסב לטובת משרדי פסיכולוג ומתן שירותים נפשיים". עוד טענו ‏בערעור כי אין מחלוקת שהמקום לא שימש כבית מלון.
מנגד, במועצה המקומית מצפה רמון ביקשו להמשיך ‏לחייב את המלון היוקרתי בארנונה לפי תעריף מלונאות בלבד.‏