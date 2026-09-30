הפניקס ברוקרס ממשיכה להרחיב את השקעותיה בתחומי הדאטה והבינה המלאכותית ומקימה זרוע AI וחדשנות ייעודית, שתוביל את פיתוח הדור הבא של הכלים, השירותים והיכולות העסקיות של הקבוצה.

הפניקס ברוקרס ממשיכה להרחיב את השקעותיה בתחומי הדאטה והבינה המלאכותית ומקימה זרוע AI וחדשנות ייעודית, שתוביל את פיתוח הדור הבא של הכלים, השירותים והיכולות העסקיות של הקבוצה.

הפניקס ברוקרס ממשיכה להרחיב את השקעותיה בתחומי הדאטה והבינה המלאכותית ומקימה זרוע AI וחדשנות ייעודית, שתוביל את פיתוח הדור הבא של הכלים, השירותים והיכולות העסקיות של הקבוצה.

כחלק מהמהלך, רכשה החברה את פלטפורמת AdvisorOS וצירפה את מייסדה, עדי לב, לתפקיד ראש תחום הבינה המלאכותית והחדשנות בקבוצה. המהלך נועד להאיץ את פיתוח יכולות ה-AI של הפניקס ברוקרס ולהטמיע טכנולוגיות מתקדמות בליבת הפעילות העסקית של החברה.

כחלק מהמהלך, רכשה החברה את פלטפורמת AdvisorOS וצירפה את מייסדה, עדי לב, לתפקיד ראש תחום הבינה המלאכותית והחדשנות בקבוצה. המהלך נועד להאיץ את פיתוח יכולות ה-AI של הפניקס ברוקרס ולהטמיע טכנולוגיות מתקדמות בליבת הפעילות העסקית של החברה.

כחלק מהמהלך, רכשה החברה את פלטפורמת AdvisorOS וצירפה את מייסדה, עדי לב, לתפקיד ראש תחום הבינה המלאכותית והחדשנות בקבוצה. המהלך נועד להאיץ את פיתוח יכולות ה-AI של הפניקס ברוקרס ולהטמיע טכנולוגיות מתקדמות בליבת הפעילות העסקית של החברה.

המהלך מהווה חלק מתוכנית רחבה של הפניקס ברוקרס להטמעת יכולות דאטה ובינה מלאכותית בכלל פעילויות הקבוצה, מתוך מטרה לשפר את חוויית הלקוח, להעצים את יכולות הסוכנים, לייעל תהליכי עבודה ולבסס תשתית טכנולוגית שתתמוך בצמיחת החברה בשנים הבאות.

המהלך מהווה חלק מתוכנית רחבה של הפניקס ברוקרס להטמעת יכולות דאטה ובינה מלאכותית בכלל פעילויות הקבוצה, מתוך מטרה לשפר את חוויית הלקוח, להעצים את יכולות הסוכנים, לייעל תהליכי עבודה ולבסס תשתית טכנולוגית שתתמוך בצמיחת החברה בשנים הבאות.

המהלך מהווה חלק מתוכנית רחבה של הפניקס ברוקרס להטמעת יכולות דאטה ובינה מלאכותית בכלל פעילויות הקבוצה, מתוך מטרה לשפר את חוויית הלקוח, להעצים את יכולות הסוכנים, לייעל תהליכי עבודה ולבסס תשתית טכנולוגית שתתמוך בצמיחת החברה בשנים הבאות.