הפניקס ברוקרס ממשיכה להרחיב את השקעותיה בתחומי הדאטה והבינה המלאכותית ומקימה זרוע AI וחדשנות ייעודית, שתוביל את פיתוח הדור הבא של הכלים, השירותים והיכולות העסקיות של הקבוצה.
כחלק מהמהלך, רכשה החברה את פלטפורמת AdvisorOS וצירפה את מייסדה, עדי לב, לתפקיד ראש תחום הבינה המלאכותית והחדשנות בקבוצה. המהלך נועד להאיץ את פיתוח יכולות ה-AI של הפניקס ברוקרס ולהטמיע טכנולוגיות מתקדמות בליבת הפעילות העסקית של החברה.
לפי הודעת החברה לב מביא עמו למעלה משני עשורים של ניסיון בעולמות הטכנולוגיה, הדאטה והבינה המלאכותית, כאשר עבד עשור בתפקידים מובילים באינטל ובוולמרט העולמית והובלת פיתוח פתרונות חדשניים מבוססי AI.
המהלך מהווה חלק מתוכנית רחבה של הפניקס ברוקרס להטמעת יכולות דאטה ובינה מלאכותית בכלל פעילויות הקבוצה, מתוך מטרה לשפר את חוויית הלקוח, להעצים את יכולות הסוכנים, לייעל תהליכי עבודה ולבסס תשתית טכנולוגית שתתמוך בצמיחת החברה בשנים הבאות.
אורן כהן, מנכ"ל הפניקס ברוקרס מסר כי "הבינה המלאכותית היא תשתית שתעצב מחדש את עולם ההפצה והשירותים הפיננסיים. מטרתנו לבנות את יכולות ה-AI המובילות בענף, לייצר ערך משמעותי יותר ללקוחותנו שאותם אנו תמיד שמים במרכז, ולהעצים את יכולות סוכננו. הצטרפותו של עדי, רכישת הפלטפורמה שהקים והקמת זרוע החדשנות הן צעד משמעותי בבניית מנוע הצמיחה הבא של הפניקס ברוקרס ובחיזוק מעמדנו כקבוצת ההפצה המובילה בישראל."