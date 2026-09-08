חברת דור אלון דיווחה הבוקר (שלישי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ‏ניירות ערך על חשד לגניבה נרחבת בכמה מתחמי תדלוק שלה, לכאורה על ידי עובדים. ‏לפי הערכת החברה, המבוססת על המידע והממצאים הראשוניים שבידה, היקף הגניבה מסתכם בכ-40 מיליון ‏שקל, מרביתו מהשנתיים האחרונות.‏
בעקבות החשיפה שכרה החברה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני והגישה תלונה רשמית למשטרת ‏ישראל. במקביל, דור אלון בוחנת את ההשלכות האפשריות של הפרשה על דוחותיה הכספיים, ובכלל זה את ‏הצורך בתיקון רישומים חשבונאיים ככל שיידרש בעקבות ממצאי הבדיקה.‏
תחנת דלק דור אלוןתחנת דלק דור אלון
תחנת דלק של דור אלון
(צילום: אוראל כהן)
החברה ציינה כי יש לה פוליסת ביטוח המכסה מעילות והונאות, מה שעשוי לצמצם את הפגיעה הכספית ‏בפועל. לפי הערכתה, ההשפעה בפועל על הרווח, בניכוי השפעות המס והשפעות אחרות, צפויה להיות נמוכה ‏משמעותית מסכום הגניבה שצוין.
בדיווח לבורסה התייחסה דור אלון לחששות אפשריים בקרב הציבור וגורמים בשוק ההון, והבהירה כי לאירוע אין ולא הייתה כל השפעה על כספי הלקוחות.‏