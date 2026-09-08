חברת דור אלון דיווחה הבוקר (שלישי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ‏ניירות ערך על חשד לגניבה נרחבת בכמה מתחמי תדלוק שלה, לכאורה על ידי עובדים. ‏לפי הערכת החברה, המבוססת על המידע והממצאים הראשוניים שבידה, היקף הגניבה מסתכם בכ-40 מיליון ‏שקל, מרביתו מהשנתיים האחרונות.‏

חברת דור אלון דיווחה הבוקר (שלישי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ‏ניירות ערך על חשד לגניבה נרחבת בכמה מתחמי תדלוק שלה, לכאורה על ידי עובדים. ‏לפי הערכת החברה, המבוססת על המידע והממצאים הראשוניים שבידה, היקף הגניבה מסתכם בכ-40 מיליון ‏שקל, מרביתו מהשנתיים האחרונות.‏

חברת דור אלון דיווחה הבוקר (שלישי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ‏ניירות ערך על חשד לגניבה נרחבת בכמה מתחמי תדלוק שלה, לכאורה על ידי עובדים. ‏לפי הערכת החברה, המבוססת על המידע והממצאים הראשוניים שבידה, היקף הגניבה מסתכם בכ-40 מיליון ‏שקל, מרביתו מהשנתיים האחרונות.‏

בעקבות החשיפה שכרה החברה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני והגישה תלונה רשמית למשטרת ‏ישראל. במקביל, דור אלון בוחנת את ההשלכות האפשריות של הפרשה על דוחותיה הכספיים, ובכלל זה את ‏הצורך בתיקון רישומים חשבונאיים ככל שיידרש בעקבות ממצאי הבדיקה.‏

בעקבות החשיפה שכרה החברה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני והגישה תלונה רשמית למשטרת ‏ישראל. במקביל, דור אלון בוחנת את ההשלכות האפשריות של הפרשה על דוחותיה הכספיים, ובכלל זה את ‏הצורך בתיקון רישומים חשבונאיים ככל שיידרש בעקבות ממצאי הבדיקה.‏

בעקבות החשיפה שכרה החברה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני והגישה תלונה רשמית למשטרת ‏ישראל. במקביל, דור אלון בוחנת את ההשלכות האפשריות של הפרשה על דוחותיה הכספיים, ובכלל זה את ‏הצורך בתיקון רישומים חשבונאיים ככל שיידרש בעקבות ממצאי הבדיקה.‏