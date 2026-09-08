חברת דור אלון דיווחה הבוקר (שלישי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ניירות ערך על חשד לגניבה נרחבת בכמה מתחמי תדלוק שלה, לכאורה על ידי עובדים. לפי הערכת החברה, המבוססת על המידע והממצאים הראשוניים שבידה, היקף הגניבה מסתכם בכ-40 מיליון שקל, מרביתו מהשנתיים האחרונות.
בעקבות החשיפה שכרה החברה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני והגישה תלונה רשמית למשטרת ישראל. במקביל, דור אלון בוחנת את ההשלכות האפשריות של הפרשה על דוחותיה הכספיים, ובכלל זה את הצורך בתיקון רישומים חשבונאיים ככל שיידרש בעקבות ממצאי הבדיקה.
החברה ציינה כי יש לה פוליסת ביטוח המכסה מעילות והונאות, מה שעשוי לצמצם את הפגיעה הכספית בפועל. לפי הערכתה, ההשפעה בפועל על הרווח, בניכוי השפעות המס והשפעות אחרות, צפויה להיות נמוכה משמעותית מסכום הגניבה שצוין.
בדיווח לבורסה התייחסה דור אלון לחששות אפשריים בקרב הציבור וגורמים בשוק ההון, והבהירה כי לאירוע אין ולא הייתה כל השפעה על כספי הלקוחות.