משפיענית הרשת וזוכת תוכנית הטלוויזיה "האח הגדול", גל רובין, הגישה תביעה על סך 306 אלף שקל לבית משפט נגד מחמוד (מודי) צפורי. על פי התביעה השניים ניהלו בעבר קשר זוגי "חולף" וצפורי כמשפיען המקדם את עסקיו באמצעות דף אינסטגרם פומבי, מוסיף ומציג בדף זה תצלומים וסרטונים של גל רובין, למרות דרישה מפורשת בכתב להסירם.

עוד נטען כי מודי אשר "ניהל בעבר קשר חולף עם גל רובין, פרסם בפני הציבור הרחב שקרים זדוניים ומכפישים בגנותה. במסגרת ריאיון פומבי שהעניק לאתר וואלה סלבס, הנתבע הציג את התובעת כאילו דרשה ממנו 'שוחד' בסך 50 אלף שקל ולצד הדרישה הוסיפה איום, כביכול, כי אם לא ישלם לה תכפיש אותו בכל מקום. מדובר בייחוס כוזב לחלוטין.... כך הוצגה גל רובין כמי שסחטה באיומים את בן זוגה לשעבר ודרשה ממנו שוחד בתמורה לכך שהוא לא יוכפש על-ידה . הנזק הנובע מייחוס מעשים והתנהגויות מעין אלו, ברור מאליו", נטען בתביעה .

גלריה גל רובין. "מפרסמים עליה טענות כוזבות ומבזות" ( צילום: טל שחר )

במסגרת התביעה מצוין כי גל רובין היא אם לשישה ילדים, משפיענית וזוכת תוכנית האח הגדול. "הנתבע הוא מי שניהל קשר זוגי חולף עם התובעת בעבר. הצדדים לא התגוררו יחד, לא ניהלו משק בית משותף מעולם ולא היו ידועים בציבור. אין במערכת היחסים החולפת שהייתה בין הצדדים כדי להקנות לנתבע רשות לפרסם לציבור הרחב טענות כוזבות, מבזות ובעלות גוון פלילי על אודות גל רובין ", נטען.

"מייצר טראפיק"

כתב התביעה מתמקד בטענות לפגיעה מתמשכת בפרטיותה של רובין. על פי הנטען, צפורי ממשיך להציג בעמוד האינסטגרם הפומבי שלו עשרות תצלומים וסרטונים של רובין לשם קידום עסקיו. לטענת רובין התנהלות זו פוגעת בה. "הפגיעה כאן היא פגיעה באוטונומיה, בכבוד ובצנעת החיים האישיים, בכך שנכפה על התובעת להיוותר מוצגת, יום אחר יום, בדף המסחרי של אדם שניהלה איתו זוגיות חולפת בעברה", נטען בתביעה. עוד נטען כי "עצם הצגת דמותה של גל רובין בעשרות פרסומים בדף האינסטגרם העסקי של הנתבע מייצר 'טראפיק', ותורם אם במישרין ואם בעקיפין לקידום עסקו של הנתבע וכפועל יוצא להפקת רווחים".

בכתב התביעה מפורט כי התכנים המדוברים כוללים על פי הנטען תצלומים זוגיים, תמונות של רובין בבגד ים, ותמונות בהן מופיעים ילדיה הקטינים. עוד נטען כי ב-30 ביולי 2026 נשלח לצפורי מכתב התראה הדורש את הסרת התכנים, אך על פי הנטען הנתבע מותיר אותם באוויר "חרף דרישה מפורשת בכתב להסירם".

מודי ורובין, בזמן שהיו בקשר זוגי ( צילום: אור גפן )

למעשה, רובין טוענת כי נכפה עליה "להיוותר מוצגת, יום אחר יום, בדף המסחרי של אדם שניהלה איתו זוגיות חולפת בעברה, בתצלומים זוגיים שאיבדו כל טעם, בתצלומים בבגד ים ובתצלומים שבהם נראים ילדיה הקטינים, וזאת לאחר שדרשה במפורש ובכתב את הסרתם".

התביעה מתייחסת גם לריאיון שהעניק צפורי לאתר "וואלה סלבס" ב-23 במרץ 2026, במהלך השקת חנות פופ-אפ. על פי הנטען, באותו ריאיון ייחס צפורי לרובין דרישת תשלום בסך 50 אלף שקלים שאותו כינה "שוחד". רובין מכחישה טענות אלו וטוענת כי מדובר בייחוס כוזב של התנהלות בעלת גוון פלילי. במסגרת התביעה נטען כי "רובין מכחישה באופן חד משמעי את ייחוס דרישת השוחד ואת הטענה שאיימה להכפיש את הנתבע במידה וזה לא ישלם לה כסף".

מעבר לפיצוי הכספי מבקשת רובין מבית המשפט להורות לבן זוגה לשעבר לפרסם דבר תיקון או הכחשה לדיבה החמורה שהפיץ, וכן להסיר לאלתר מדף האינסטגרם שלו, ומכל פלטפורמה אחרת שבשליטתו, כל תצלום, סרטון או אזכור של רובין. את רובין מייצגים עוה"ד בן קרפל, אדם קרפל ולירון נחום ממשרד עורכי הדין בן קרפל ושות'.

מבאי כוחה של גל רובין נמסר בתגובה: "התביעה תתנהל בבית משפט ולא בתקשורת".