פאולו בולגרי, שסייע להפוך את סדנת התכשיטים הצנועה של משפחתו לבית יוקרה עולמי, מת ברומא בשבת בגיל 89. הלווייתו מתוכננת להתקיים ביום שני בבסיליקה די סנטה קרוצ'ה אין ג'רוזלמה ברומא, ושם גם ייקבר, מסרו בני משפחתו.

פאולו היה חתום יחד עם בני משפחה נוספים על הפיכת שם המשפחה למילה נרדפת למותג יוקרה ברמת עולמית. תחת הנהגת פאולו ואחיו ניקולה, בולגרי הרחיבה את פעילותה מעבר לתכשיטי עילית. החברה השיקה שעונים, אביזרים, מוצרי עור ובשמים, ובהמשך נכנסה לתחום האירוח עם מלונות יוקרה. משנת 1987, כאשר פאולו כיהן כסגן נשיא וניקולה כנשיא, המותג הרחיב את נוכחותו לניו יורק, פריז, ז'נבה, מונטה קרלו ולשווקים באסיה.

גלריה פאולו בולגרי והזמרת ברנדי בהשקת של קולקצייה של המותג ( צילום: AP )

הוא נולד ברומא ב-1937 כבנו השלישי של ג'ורג'ו בולגרי ונכדו של סוטיריו בולגרי, צורף יווני שהקים את סדנת התכשיטים הראשונה שלו ברומא. החנות הראשונה של המשפחה נפתחה בויה סיסטינה, לפני שהבוטיק האייקוני בויה די קונדוטי נפתח ב-1905, חנות דגל שנותרה מרכזית בזהות החברה, כך תיאר מגזין People.

הוא הצטרף לעסק ב-1960 כדי לעבוד לצד אביו, ויחד עם אחיו ניקולה לקחו על עצמם אחריות ניהולית כאשר הדור השלישי תפס את המושכות בשנות השישים. הוא הפך ליושב ראש ב-1984, שנת המאה למותג, וסייע לנווט את החברה דרך התחדשות והתרחבות בינלאומית.

החברה הונפקה בבורסת מילאנו ב-1995. ב-2011 נרכש המותג, שנוסד ב-1884 ומטהו ברומא, על ידי הקונגלומרט הצרפתי LVMH. כיום הוא כולל תכשיטים, שעונים, ניחוחות, אביזרים ומוצרי עור כשם ליבה בעולם היוקרה. שווייה הכולל של העסקה הוערך בכ-3.7 מיליארד אירו. המהלך נחשב בזמנו לאחת העסקאות המשמעותיות בתעשיית היוקרה העולמית, ונועד לחזק משמעותית את חטיבת השעונים והתכשיטים של הקונצרן הצרפתי.

אסתטיקה שקסמה לכוכבי קולנוע ואופנה

פאולו בולגרי עיצב אסתטיקה ייחודית שנשענה על המורשת הקלאסית של איטליה. הוא התמקצע באבנים יקרות ונודע כמומחה בתחום, עם מוניטין של זיהוי אבנים נדירות והפיכתן ליצירות אמנות לבישות.

משיכתו לאבנים צבעוניות, במיוחד לאזמרגדים, סייעה לבסס שפה מודרנית לתכשיטים שתרגמה השפעות רומיות ויווניות לצורה עכשווית. חזון זה בא לידי ביטוי בקולקציות כגון Parentesi ו-Bulgari-Bulgari. הוא עשה שימוש באבני חן צבעוניות, בזהב צהוב ובמטבעות עתיקים כדי לבסס מראה שהדהד עם כוכבי קולנוע.

קולקצייה של המותג בולגרי. התרחב לכל השווקים הגדולים בעולם ( צילום: Michael Sohn / AP )

עם צמיחת מעמד הבית בזירה הבינלאומית, אישים כאליזבת טיילור, סופיה לורן, אודרי הפבורן וג'ינה לולובריג'ידה עטו את יצירותיו. הדבר ביסס את מקומו של המותג בהוליווד. אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון היו לקוחות קבועים בחנות הדגל ברומא, קשר שהדגיש את הזיקה של המותג לקולנוע ולחוג הסילון העולמי.