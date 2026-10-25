"better לא נולד כדי להיות עוד מותג תוספי תזונה על המדף, אלא כדי להגדיר מחדש את הקטגוריה", מסר יהונתן גל, שותף ומייסד better ומנכ"ל כמיפל-ברנדס. "השאיפה שלנו היא לבסס את better כשחקן מוביל בשוק הישראלי, באמצעות חדשנות פורצת דרך וטכנולוגיות מתקדמות, המגובות במדע ובמחקר, במטרה להביא לצרכנים מוצרים בעלי ערך אמיתי. השילוב בין הידע והניסיון רב השנים של כמיפל בתחום הפארם וחדשנות טכנולוגית מאפשר לנו להביא לישראל את הדור הבא של תוספי התזונה ולהציב סטנדרט חדש בקטגוריה".