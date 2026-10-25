מותג תוספי התזונה והוולנס better של רותם סלע ויהונתן גל, מנכ"ל כמיפל-ברנדס, החל לשווק סדרת תוספי תזונה עם קולוסטרום, הנוזל הראשוני שמופרש מבלוטות החלב של האם לאחר הלידה.
צבעו של הקולוסטרום צהבהב והוא מקדים את חלב האם. הוא עשיר ברכיבים תזונתיים ובנוגדנים, ומיוצר אצל יונקים בימים הראשונים לאחר הלידה.
המחיר גבוה, אך נטען שגם היעילות
better החלה לשווק שני מוצרי קולוסטרום: better קולוסטרום, המכיל לדברי החברה "קומפלקס של חלבונים נבחרים", ב-169.90 שקל ל-30 כמוסות באתר המותג, ו-better קולוסטרום קומפורט, שאותו מגדירה החברה כ"כמוסה המכילה קומפלקס מחוזק של חלבונים ייעודיים המתמקד בעולמות העיכול", ונמכר כעת באתר המותג ב-219.90 שקל ל-30 כמוסות.
לפי החברה, תוספי הקולוסטרום מיועדים בין היתר לשיפור מראה העור, העלאת רמת האנרגיה ותמיכה במערכת העיכול. הם דלי לקטוז, אך אינם מתאימים לאלרגיים לחלב.
אלה מחירים גבוהים. לשם השוואה, באייהרב אפשר להזמין לישראל מותגים כמו Nutricost, שמציע קולוסטרום במינון 500 מ"ג לכמוסה, 120 כמוסות ב-47.71 שקל; או California Gold Nutrition, שמציע קולוסטרום עם 20% אימונוגלובולינים IgG, 240 כמוסות צמחיות ב-63.94 שקל. יש גם קולוסטרום לקטופרין, 60 כמוסות ב-151.27 שקל, ומארז טבליות לעיסה קולוסטרום פלוס של Symbiotics בטעם דובדבן, 120 יחידות ב-84.53 שקל. למחירים האלה אפשר להוסיף קודי קופון, והשילוח חינם.
באייהרב נמכרים גם קולוסטרום ניו זילנדי, קולוסטרום בטעם שוקולד, אבקות קולוסטרום ללא תוספת טעם ואפילו קומפלקס קולוסטרום עם קולגן ופרוביוטיקה.
לפי better, התוסף שלה ייחודי משום שהוא עשוי "חלבון ממקור טבעי שפותח בהשראת חלב האם הראשון, בטכנולוגיה חדשנית ומוגנת פטנט של חברת הביוטק הישראלית MAOLAC".
MAOLAC תעבוד עם better בבלעדיות בישראל. בעולם היא עובדת עם מותגים כמו Lemme של קורטני קרדשיאן.
לפי better, הטכנולוגיה של MAOLAC מבודדת מקולוסטרום הבקר חלבונים בעלי דמיון של עד 95% לחלב אם אנושי. "הפיתוח מציג יעילות הגבוהה פי 7 בהשוואה לקולוסטרום סטנדרטי, דל לקטוז, ומאפשר תוצאות קליניות מוכחות במינון מרוכז של כמוסות יומיות נוחות", טוענת החברה.
ממש לא מתאים לטבעונים
התוסף ש-better תמכור מופק מקולוסטרום של פרות שזה עתה המליטו. לפי החברה, מדובר בעודפי קולוסטרום שנותרים לאחר שהעגל ינק. ב-2014 השתתפה רותם סלע בקמפיין של עמותת הטבעונות ויגן פרנדלי נגד הפרדת עגלה מאמה עבור תעשיית החלב.
זאת לא הפעם הראשונה שקולוסטרום פרה משמש כתוסף תזונה. באייהרב נמכרים עשרות תוספים כאלה שנשלחים לישראל, ותוספי קולוסטרום נמכרים גם בארץ, אם כי הם אינם נפוצים כאן.
"תהליך ההפקה של הקולוסטרום עומד בסטנדרט אתי מחמיר של רווחת בעלי חיים", נמסר מ-better. "החליבה הראשונית שמורה תמיד במלואה להזנת העגל ולצרכיו, ורק עודפי הקולוסטרום מועברים למיצוי לתוסף".
"כשראיתי את הטירוף שנוצר סביב הקולוסטרום בעולם, וגיליתי שהמוח שמאחורי הרכיב יושב בכלל אצלנו בישראל ב-MAOLAC, היה לי ברור ש-better חייבת להביא את זה לארץ", מסרה רותם סלע, שותפה ומייסדת better. "לא רצינו עוד מוצר מדף גנרי, אלא פורמולה חכמה שמדברת בשפה הביולוגית של הגוף. זה ה-Boost היומי הכי מדויק שאפשר לתת לעצמנו".
"better לא נולד כדי להיות עוד מותג תוספי תזונה על המדף, אלא כדי להגדיר מחדש את הקטגוריה", מסר יהונתן גל, שותף ומייסד better ומנכ"ל כמיפל-ברנדס. "השאיפה שלנו היא לבסס את better כשחקן מוביל בשוק הישראלי, באמצעות חדשנות פורצת דרך וטכנולוגיות מתקדמות, המגובות במדע ובמחקר, במטרה להביא לצרכנים מוצרים בעלי ערך אמיתי. השילוב בין הידע והניסיון רב השנים של כמיפל בתחום הפארם וחדשנות טכנולוגית מאפשר לנו להביא לישראל את הדור הבא של תוספי התזונה ולהציב סטנדרט חדש בקטגוריה".