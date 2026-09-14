גם בשוק הנדל"ן הפרוע של ניו יורק לא בכל יום נמכר בית שאכלס נשיא לעתיד, ארבעה פליטים ועשרות חתולי רחוב. הבית בשכונת ג'מייקה אסטייטס שבקווינס, שבו התגורר דונלד טראמפ בארבע שנותיו הראשונות, נמכר השבוע ב-1.93 מיליון דולר. רק בשנה שעברה הוא החליף ידיים תמורת 835 אלף דולר, כשהיה נטוש, מוכה עובש ולא ראוי למגורים. כעת יש בו מטבח שף, רצפות עץ בדוגמת אדרת דג וחדרי רחצה שנראים כמו ספא.

מדובר בבית לבנים וטיח בסגנון טיודור, בעל חזית גמלונים מחודדת, שנבנה ב-1940 בידי אביו של הנשיא, יזם הנדל"ן פרד טראמפ. שטחו כ-288 מ"ר, והוא כולל חמישה חדרי שינה, שלושה חדרי רחצה מלאים ושני חדרי שירותים נוספים. היזם טומי לין מברוקלין השקיע לדבריו כחצי מיליון דולר וכשמונה חודשי עבודה בשיפוץ יסודי. כמעט כל חללי הפנים הוחלפו, אבל חזית הטיודור וחדר שמש עם תנור עצים ישן נשמרו. לפני השיפוץ לא היו בבית מים או חשמל.

גלריה בית ילדותו של טראמפ. צנוע למדי ביחס לסטנדרטים של המשפחה ( צילום: ‏מתוך Airbnb )

הקונה התאהב בשיפוץ

לין רכש את הנכס בתחילת 2025 בעסקה פרטית מחוץ לשוק והחזיר אותו לשוק בנובמבר במחיר מבוקש של 2.3 מיליון דולר. אחרי כמה הורדות נקבע המחיר על 1,999,999 דולר, דולר אחד מתחת לרף הפסיכולוגי. הקונה נכנס לחוזה ביולי והעסקה נסגרה ב-10 בספטמבר תמורת 70 אלף דולר פחות. זהותו לא פורסמה, ולדברי המתווך מטעמו הוא מתכוון להתגורר בבית לאורך זמן. לדבריו, לא מעט מתעניינים הגיעו דווקא בגלל טראמפ. מודעת המכירה הציגה את הבית כ"נכס מורשת אמיתי" וכ"הזדמנות נדירה ויוצאת דופן". אבל הקונה המאושר התאהב, לפחות לפי הנטען, בשיפוץ ולא בפוליטיקה.

הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, 1.095 מיליון דולר, נראה כמו רווח חלומי לאחר כשנה וחצי, אולם בניכוי חצי מיליון הדולר שהושקעו בשיפוץ, נותרים כ-595 אלף דולר, וגם זאת לפני ריבית, מיסים, עמלות והוצאות החזקה. העסקה גם נסגרה ב-370 אלף דולר פחות מהמחיר המקורי שביקש לין, וב-210 אלף דולר פחות מהמחיר שבו נמכר אותו בית ב-2017.

טראמפ נולד ביוני 1946 בבית החולים הסמוך ג'מייקה, אבל הכתובת של הבית ברחוב וורהאם פלייס מופיעה בתעודת הלידה שלו. הוא היה הרביעי מחמשת ילדיהם של פרד ומרי טראמפ. ב-1950, כשהיה בן 4, העביר האב את המשפחה לאחוזת לבנים בת 23 חדרים שבנה ממש מעבר לחצר האחורית, במידלנד פארקוויי. שם גדל דונלד עד שנשלח בגיל 13 לפנימייה הצבאית של ניו יורק. הבית הראשון צנוע יחסית לדימוי שטראמפ טיפח בהמשך, אבל הוא ניצב באחד הכיסים האמידים ביותר בקווינס.

ג'מייקה אסטייטס תוכננה בתחילת המאה הקודמת כפרבר בלב העיר, עם בתים פרטיים, מגרשים גדולים, רחובות מתעקלים ועצים ותיקים. גם שמות הרחובות, אייבון, קנט, וקספורד וטיודור, נבחרו כדי להשלים את האווירה האנגלית, ובכניסה הוקם בית שער מאבן שעדיין עומד במקום. כיום מתגוררות באזור כ-1,800 משפחות, והוא שומר על אופי שקט וירוק, מרחק קצר מתחנת הקצה של קו F אך עולם אחר מההמולה של מנהטן. טראמפ כינה אותו ב-2015 "נווה מדבר" בקווינס.

חדר האוכל והסלון ( צילום: ‏מתוך Airbnb )

מיטת ילדותו של הנשיא ( צילום: ‏מתוך Airbnb )

גם תג המחיר, כמעט 2 מיליון דולר, נשמע מסחרר יותר מחוץ לניו יורק מאשר בעיר עצמה. בג'מייקה אסטייטס זהו סכום מקובל למדי לבית פרטי גדול ומשופץ. בכתובות מבוקשות במנהטן הוא עשוי להספיק רק לדירה עם סלון וחדר שינה, וגם באזורים נחשקים בברוקלין כמו וויליאמסבורג הוא נמצא רק בטווח המחירים הרגיל של דירות לא גדולות אך מבוקשות. בקווינס קיבל הקונה כמעט 300 מ"ר, חמישה חדרי שינה וחצר מוריקה.

הכתובת עצמה החלה להתנהג כמו מניית טראמפ עוד בליל הבחירות של 2016. משקיע הנדל"ן מייקל דייוויס סיכם אז את רכישת הבית בלי שביקר בו, ובדצמבר שילם 1.3905 מיליון דולר. כעבור חודשים, לאחר השבעתו של טראמפ, הוא מכר אותו במכירה פומבית ב-2.14 מיליון דולר לחברה בעלת השם הלא מאוד מסתורי בית הולדתו של טראמפ בע"מ. מאחורי החברה הסתתרו משקיעים סינים, וזהותם המלאה לא נחשפה. דייוויס, שציפה לדבריו להרוויח אולי 100 אלף דולר, יצא מהסיבוב עם פער של כמעט 750 אלף דולר לפני הוצאות.

דמות קרטון של טראמפ. "חברה מצוינת לצפייה לילית בפוקס ניוז" ( צילום: ‏מתוך Airbnb )

זמן קצר לאחר מכן הפך הבית לצימר נשיאותי ב-Airbnb, במחיר של 725 דולר ללילה, כ-2,200 שקל. הוא אירח עד 20 בני אדם ורוהט בפריטים ממלון וולדורף אסטוריה. בסלון המתינה דמות קרטון של טראמפ בגודל טבעי, שלפי המודעה נועדה להיות "חברה מצוינת לצפייה לילית בפוקס ניוז". מסביב פוזרו עותקים של "אמנות העסקה", שער ממוסגר של מגזין פיפל ושלטים שסימנו את חדר השינה של הנשיא הקטן ואת חדר השינה שבו, כפי שמצוין בכיתוב הממוסגר מעל למיטה, "ככל הנראה יצרו מרי ופרד טראמפ את הבן דונלד". בספטמבר 2017 שכר ארגון הסיוע אוקספם את הבית והזמין אליו ארבעה פליטים מסוריה, סומליה ווייטנאם, במחאה על מדיניות ההגירה של טראמפ בזמן עצרת האו"ם. אחרי האירוע הופסקה השכרתו לתיירים.

השלט מעל למיטה הזוגית ( צילום: ‏מתוך Airbnb )

טראמפ בתחילת דרכו העסקית ( צילום: ‏מתוך Airbnb )

ב-2019 ניסו הבעלים למכור את הבית ב-2.9 מיליון דולר, אך כמה מכירות פומביות נכשלו. בהמשך התפוצץ צינור, הבית התמלא עובש, הדלת נפרצה ובחצר צמחו עשבי פרא. בין הקירות התמקמה להקה עליזה של 30 חתולי רחוב, ומתנדבים שהאכילו אותם תלו שלט שביקש לא לגנוב את הגורים. שכנה סיפרה שהמים מהצינור הגיעו גם למרתף שלה, אחרים התלוננו על ריח שתן, מבקרים לא קרואים וניסיונות פריצה. עד סוף 2024 כבר היה קשה לזהות מאחורי הסיפור הנשיאותי נכס ששווה יותר מ-2 מיליון דולר.