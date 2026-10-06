חשש לפריצה באתר האופנה אסוס (ASOS): ישראלים מדווחים על הודעת פוש שנשלחה מאפליקציית אסוס, לכאורה ממתקפים שפרצו לפלטפורמת הענן של החברה ומאיימים להדליף מידע משם.
בהודעה נכתב: "ASOS HACKED. Dear Asos DPO and IT, we have fully compromised the Snowflake instance. Engage with us, or we will leak it: t.me/xuanyewengateway".
אם אכן מדובר בפריצה, נראה שהתוקפים הצליחו לקבל גישה למערכת שמשמשת לשליחת ההתראות של אסוס, או למערכת אחרת שמאפשרת להם לשלוח הודעות פוש למשתמשים.
מההודעה נראה כי ההאקרים פרצו לפלטפורמת הענן Snowflake, שאסוס משתמשת בה לאחסון ולעיבוד נתונים, ושלחו התרעה ללקוחות שבה הם קוראים לממונה על הגנת הפרטיות ולאנשי טכנולוגיית המידע של החברה ליצור איתם קשר, אחרת ידליפו את המידע. לא ברור איזה מידע השיגו, אבל לטענתם הם פרצו באופן מלא לפלטפורמה, כלומר ייתכן שהשיגו פרטי לקוחות. הקישור ליצירת קשר שמסרו מוביל לטלגרם, ולא מומלץ ללחוץ עליו.