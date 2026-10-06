אם אכן מדובר בפריצה, נראה שהתוקפים הצליחו לקבל גישה למערכת שמשמשת לשליחת ההתראות של אסוס, או למערכת אחרת שמאפשרת להם לשלוח הודעות פוש למשתמשים.

אם אכן מדובר בפריצה, נראה שהתוקפים הצליחו לקבל גישה למערכת שמשמשת לשליחת ההתראות של אסוס, או למערכת אחרת שמאפשרת להם לשלוח הודעות פוש למשתמשים.

אם אכן מדובר בפריצה, נראה שהתוקפים הצליחו לקבל גישה למערכת שמשמשת לשליחת ההתראות של אסוס, או למערכת אחרת שמאפשרת להם לשלוח הודעות פוש למשתמשים.