משואבי אבק ומחליקי שיער למברשת שיניים חשמלית: דייסון, המותג הגלובלי הודיע שהחל לייצר מברשת שיניים חשמלית פרימיום בשם Dyson CameraJet (דייסון קמרה ג'ט). 661 מהנדסים השתתפו בפיתוח שלה והיא תתחרה באורל בי ופיליפס ששולטות בקטגוריה. המחיר באירופה גבוה עומד על 470 יורו (1,630.90 שקל); בארה"ב על 499 דולר (1,502 שקל); ובאוסטרליה על 799 דולר אוסטרלי (1,718 שקל). טרם פורסם מתי תהיה זמינה בארץ.

עד לפני כמה שנים, דייסון היה המותג מספר 1 בישראל במכירות שואבי אבק והפך לשם גנרי בקטגוריה ולמותג שהכי מזוהה עם שואבים. מחירי המותג גבוהים וקמו לו מתחרים זולים וגם יבוא מקביל מוזל. בשלוש השנים האחרונות השואבים השוטפים הרובוטיים השתלטו על השוק והמכירות של דייסון נפגעו בעשרות אחוזים. כיום מותגים כמו דרימי, רובורוק, טינקו, רומו ו-Uwant שולטים בשוק.

המברשת החשמלית של דייסון ( צילום: יח"צ )

למרות שהמכירות של דייסון עדיין גבוהות ומדובר במותג חזק, דייסון דיווחה לאחרונה על צניחה של כ-47% ברווחים לפני מס (ירדו ל-561 מיליון פאונד). בנוסף, נרשמה ירידה של 7% בהכנסות השנתיות (ל-6.13 מיליארד פאונד). דייסון הגיבה באיחור עם שואב שוטף רובוטי משלה (שעוד לא נמכר בארץ) ומתמקדת במכשירים ליישור וייבוש שיער, ייבוש ידיים, טיהור אוויר, תאורה חכמה, אוזניות וסאונד, וכעת מוסיפה קטגוריה חדשה של מברשות שיניים חשמליות.

המחיר של המברשת גבוה. אלה הסיבות

לפי דייסון, זוהי מברשת השיניים הראשונה שכוללת מצלמה וסילון מים, המשלבת צחצוח עם טכנולוגיה שנועדה לזהות, להתמקד ולנקות את המרווחים שבין השיניים כמו חוט דנטלי ומכאן המחיר הגבוה.

לשם השוואה, מברשות שיניים חשמליות של אורל בי נמכרות בארץ ב-200-50 שקל ומברשת Curaprox ומברשת אורל בי iO5 עם חיישן שמזהה צחצוח חזק מדי ו-AI מוצעות ב-750 שקל ובמבצע ב-500 שקל. אבל לאורל בי יש גם מברשת ב-1,050 שקל ומברשת מדגם iO10 שלה נמכרת באתר סופר-פארם אונליין ב-2,017 שקל.

ה-CameraJet מצוידת במצלמת מאקרו ברזולוציית 100 אלף פיקסל. אלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית מזהה ומכוון אל המרווחים שבין השיניים. הבינה סורקת 28 תמונות חיות בשנייה. בתוך 100 אלפיות השנייה מהרגע שהמצלמה מזהה מרווח, המכשיר מתיז אליו סילון ממוקד של מי פה, לביצוע ניקוי במרווחים בין השיניים.

צילום: יח"צ

המנוע שלה מבצע 245 תנודות בשנייה להסרת פלאק, בעוד משאבת ממברנה מספקת סילון מים ממוקד בלחץ גבוה תוך 0.1 שניות. תנודות סוניות מתכווננות אמורות לייעל את הסרת הפלאק, בעוד מעמעם סוני מצופה סיליקון אמור לשפר את הנוחות.

ה-Dyson CameraJet מתחברת גם ל-Wi-Fi בתדר 2.4GHz, מה שמאפשר למשתמשים לצפות בשיניים כפי שהמצלמה מצלמת אותן בזמן הצחצוח, דרך אפליקציית MyDyson. האפליקציה גם מציעה פונקציית צחצוח מותאם אישית והדרכת צחצוח. מערכת הצחצוח המותאמת אישית מציעה שלוש רמות עוצמה: עדינה (Gentle), בינונית (Moderate) ועמוקה (Deep Clean).

האריזה כוללת שני ראשי מברשת בעלי סיבים כפולים, תחנת טעינה בסגול פלדה, נרתיק נסיעות וכבל USB-C למחבר חשמלי Pogo pin מגנטי ועמיד במים. הסוללה ניתנת להחלפה כדי להאריך את תוחלת החיים של המכשיר. תחנת העגינה יכולה למלא, לאחסן ולטעון מחדש את מברשת השיניים בלחיצת כפתור תוך 3 שניות.

עוד הכנסה: משחת שיניים ומי פה מותאמים למברשת החשמלית

דייסון תציע גם משחת שיניים ומי פה בטעם מנטה נגד עששת ולשיניים רגישות, שתוכננו במיוחד לשימוש עם ה-CameraJet, מה שאמור לייצר הכנסה נוספת ומתמשכת מהמוצר.

מייסד החברה, ג'יימס דייסון אמר בפרסומים בחו"ל כי מדובר בתוצאה של שש שנות מחקר, פיתוח והנדסה, המאתגרות כל היבט של טיפוח הפה הקונבנציונלי. לפי החברה המוצרים בשוק עד כה פשוט עזרו לצרכנים לקצר שלבי צחצוח. פה המטרה היא שהצרכנים יחליפו מהירות בניקיון יסודי ומקיף יותר.

לפי דייסון: "רצינו לפתור שלוש בעיות יסוד: כיצד לראות את המרווחים האלה, כיצד להסיר את רובד החיידקים וכיצד לשפר את ביצועי הניקוי בזמן הצחצוח. באמצעות שילוב של מצלמה, למידת מכונה, דינמיקת נוזלים מדויקת, טכנולוגיות צחצוח מתקדמות וקישוריות ווייפיי‏".