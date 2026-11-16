מועדון הצרכנות של עובדי ההייטק הייטקזון השיק היום (שני) כרטיס אשראי נוסף בשם הייטקזון קאשבק World Elite, מותג היוקרה של מאסטרקארד, וכעת הוא יוצע לצד הכרטיס הקיים, ככרטיס אשראי פרימיום. כמו כרטיס האשראי הנוכחי של הייטקזון, גם הכרטיס החדש הוא ללא דמי כרטיס. גם מי שלא חבר מועדון יכול להצטרף אבל ישלם 59 דולר בחודש.

החידוש פה הוא שבעוד שהכרטיס הקיים של הייטקזון מציע צבירה של 3%-15% לצבירה ומימוש באתרי הייטקזון בלבד, כרטיס ה-World Elite של הייטקזון מציע צבירה של 1% קאשבק על כל קנייה (למעט חשבונות) מהשקל הראשון לא רק באתרי הייטקזון, ללא תקרה או הגבלה ו-0.8% מהשנה השנייה. את הצבירה ניתן לממש רק באתרי וחנויות הייטקזון. הצבירה בקנייה באתרי הייטקזון היא פי 5 בכרטיס זה: 5% בשנה הראשונה ו-4% בשנייה.

הכרטיס החדש

ועוד חידוש: כיוון ש-World Elite הוא מותג כרטיס אשראי היוקרה של מאסטרקארד שמכוון ללקוחות פרימיום (מעליו יש את World Legend ו-World Legend Exclusive), לקוחות הייטקזון שיזמינו את הכרטיס יקבלו גישה ללמעלה מ-1,500 טרקלינים בשדות תעופה ברחבי העולם, ומעברי Fast Track בבידוק ב-118 שדות התעופה.

אלה הטבות פרימיום שמחזיקי אשראי בדרך כלל משלמים דמי כרטיס חודשיים גבוהים מאוד כדי לקבלן. לשם השוואה, כרטיס World Elite ב-Max עולה 270 שקל בחודש וכרטיס דומה של ישראכרט עולה 63.9 דולר בחודש. פה אין דמי כרטיס כלל וגם לא יהיו בהמשך, כך מבטיחים בהייטקזון.

כרטיס ה-World Elite מציע גם פוליסת ביטוח חו"ל חינמית המותאמת לרוב לבני משפחה ולמספר נסיעות רב (בכפוף להפעלה מראש), שירותי קונסיירז' והטבות לאירועי ספורט והופעות וגם הטבות והמרת נקודות משתלמת יותר במועדוני תעופה.

הכרטיס החדש של הייטקזון גם מציע 1% עמלת המרת מט"ח ו-0% עמלה בהפקדת כסף בארנק מט"ח, כמו הכרטיס הקיים.

הצבירה פה היא גבוהה בהשוואה לשוק: למשל, כרטיס CashCal של כאל מציע צבירה של 1% בשנה הראשונה ו-0.75% בשנה השנייה ועם עלות של החל מ-17.90 שקל לחודש החל מהשנה השנייה ויש פה הגבלת צבירה ל-200 בחודש ועמלת המרת מט"ח של 3%. ב-Flyall ו-SkyMax אין תקרה לצבירה אבל היא נמוכה יותר משל הייטקזון ויש עמלת המרת מע"מ גבוהה יותר מהשנה הראשונה או השנייה. בישראכרט קורפורייט משלמים אפס שקלים דמי כרטיס אך אין צבירה בסיסית ויש 2.3% עמלת המרת מט"ח.

בנוסף, מצטרפים בנובמבר יקבלו מתנה: מעיל קולומביה פאודר לייט בשווי 849 שקל, אם לא היה להם כרטיס הייטקזון קודם לכן. מי שמחזיק בכרטיס קיים ישלם 100 שקל על המתנה.

האותיות קטנות

כמו בכל כרטיסי האשראי, יש פה לא מעט אותיות קטנות. כרטיס האשראי החדש של הייטקזון הוא אמנם כרטיס מאסטרקארד בהנפקת כאל והוא מתפקד ככרטיס מאסטרקארד בחו"ל, אבל בארץ הוא כרטיס דיינרס - זה מה שמאפשר את אי תשלום דמי הכרטיס. דיינרס הוא מותג שלא מכובד בכל בתי העסק, אלא ב-90% מהם. לרוב הוא לא נסלק בבתי עסק קטנים.

הטבות World Elite של מסטרקארד ייפתחו בחודשים הקרובים (בפברואר-מרץ כנראה) ולא מייד. על תשלומי חשבונות, כמו ארנונה, חשמל ומסים, מקבלים קאשבק מופחת: 0.5% קאשבק בשנה הראשונה ו-0.4% מהשנה השנייה.

תקבלו פי 5 קאשבק בקנייה באתרי הייטקזון רק אם תוציאו 3,000 שקל בכרטיס בחודש. הקאשבק נצבר בשקלים ומתממש בכל עולמות הייטקזון: טיסות, חופשות, חשמל ואלקטרוניקה, סופרמרקטים ומסעדות, אך הוא זמין רק עד 31 במרץ של השנה העוקבת.

הצבירה באתר ובחנויות הייטקזון היא של 5% קאשבק שמתחלקים ככה: 1% ללא הגבלה, ועוד 4% עד 400 נקודות בחודש כדי להבטיח שימוש הוגן. עד 1 במרץ 2027 ה-4% פתוחים לכולם. אחר כך הם נפתחים בכל חודש למי שהוציא לפחות 3,000 שקל בכרטיס בחודש שלפניו. ההנחה על שוברים, מופעים ומוצר מוזל אחד בחודש היא עד 20% לבעלי מחזור של החל מ-3,000 שקל, כמו בכרטיס הקיים. אין חידוש.

יש כבר בשוק כרטיסים עם עמלת מט"ח של 1%. אין פה חידוש. יש אפילו כרטיסים עם 0% עמלת מט"ח (ישראכרט בייסיק וכרטיסי וואן זירו). בנוסף, כל ארנקי המט"ח הם עם 0% עמלת המרה וגם כאן תשלמו עמלה עם הכנסת כסף לארנק.

יחד עם זאת ברוב כרטיסי הקאשבק אין עמלת המרת מט"ח נמוכה. למשל ב-Max World Elite שצובר נקודות תעופה יש 1.5% עמלת המרה. וב-CashCal יש עמלת המרה של 3%. אין כאן הנוסע המתמיד של אל על ואין מנוי priority pass. תוכנית הצבירה בכרטיס הקיים של הייטקזון (תוכנית pro) צפויה להשתנות במרץ הקרוב.

הצפי: 300 אלף משתמשים תוך 3 שנים

"הייטקיסטים אלרגיים לתשלום של דמי כרטיס. הם רוצים לחסוך על טיסות, אבל לא לשלם דמי כרטיס", אמר ל-ynet נועם בוסידן, מנכ"ל משותף בהייטקזון. "הייטקיסט לא מחפש כרטיס שמחמיא לו. הוא מחפש כרטיס מדויק: קאשבק על הכל, הטבות שמקצרות לו את התור בשדה ומטיסות אותו בנוחות מקסימלית, ובלי אותיות קטנות. עברנו על כרטיסי התעופה והקאשבק שיש בשוק. בכולם, מהשנה השנייה, יש גם דמי כרטיס שעולים מאות שקלים בשנה וגם עמלת המרה גבוהה מאוד על קניות בחו"ל. אז בנינו כרטיס שבו שני הדברים האלה פשוט לא קיימים".