הסיפור של יצחק אביבי התחיל כמו טלנובלה והתפתח בזכות תושייתו לאימפריית "אביבי מטבחים". כעת, כשאין ישראלי שקונה בית או משפץ ולא מכיר את מותג הענק, הגיע הזמן להכיר את האדם שעומד מאחורי ההצלחה, שמצהיר כי לעולם לא ישכח מאיפה הוא בא ואיך הכל התחיל.

אביבי בן ה-74 הוא בן זקונים למשפחה בת תשעה ילדים שעלתה ב-1951 מעיראק. הוא גדל בעוני במעברת "מגדיאל" ולאחר מכן בשכונת התקווה, ויצא כבר בגיל 14 לעבוד כדי לסייע בפרנסת המשפחה. בלי השכלה פורמלית, אבל עם הרבה כישרון עסקי, אינטואיציה וערכים הוא החל את דרכו המקצועית בנגריית "האחים דרשביץ" ביפו, שם למד את המקצוע על בוריו והפך לנגר מומחה. בגיל 21, לאחר שחרורו מצה"ל, חזר לעבוד עם האחים ותוך כדי עבודה גמלה ההחלטה בליבו לצאת לדרך עצמאית. "עבדתי קשה. ראיתי שאני עושה הכול. מתכנן, מייצר, מרכיב, פותר בעיות. הבנתי שאני מחזיק את כל הנגרייה על הכתפיים שלי, אז שאלתי את עצמי: ‘למה לא להיות עצמאי?’. החוש העסקי שלי החל להתעורר. הרגשתי שזה הזמן שלי, אז עזבתי ופתחתי נגריה קטנה בשכונת שפירא".

יצחק אביבי ( צילום: פייר מיקאל כהן )





בזכות עבודה יסודית ומקצועית, ולא מעט כישרון, הנגרייה הקטנה בשפירא הפכה מהר מאוד למבוקשת, ותור של לקוחות שהמתינו חודשים ארוכים כדי ליהנות ממעשה ידיו. "ראיתי שהעבודות שלי זוכות לתשואות, והשם שלי עובר מפה לאוזן. בגלל שאני אדם קפדן ויש לי יכולת למידה מהירה ויצירתיות גדולה, הצלחתי לשכלל את היכולות שלי ולהפוך לשם דבר בתחום הנגרות. קיבלתי עוד ועוד עבודה והבנתי שיש לי יכולות להגדיל את העסק הזה משמעותית", מספר אביבי בפשטות.

בשנת 1995 קיבל אביבי החלטה אסטרטגית משמעותית והחל להתמקד במטבחים. המהלך הזה שינה את פני העסק והוביל להקמת מפעלים ומרכזי תצוגה מהגדולים בארץ.

כיצד נולדה ההחלטה?

"חשבתי לעצמי, מה הדבר הכי יפה בדירה, שגם מביא הכי הרבה פרנסה? המטבח כמובן. המטבח הוא לב הבית, הישראלים משקיעים במטבח כי הוא גם הכרחי לעיצוב, אבל גם נותן פירות. אתה יכול לבשל בו, לבלות בו זמן משפחתי. יתרה מזאת, הוא משביח את הנכס שלך. מטבח זה הדבר הראשון שבודקים כשקונים בית. כך שזו השקעה משתלמת לכולם".

מנהיגות, חזון וחוש עסקי

הצעד הראשון היה פתיחת אולם תצוגה של 300 מ"ר בראשון לציון, שכלל תצוגת מטבחים מרהיבה. "זה פשוט התפוצץ", מחייך אביבי ומבהיר: "המהלך הזה דרש גם משאבים ויכולות להתפתח, אז פתחתי נגריה גדולה יותר ומפעלים בבני דרום וכרמיאל. ככל שגדלנו, גם מספר העובדים צמח. עלינו מ-20 עובדים ל-550 עובדים ישירים. העסק הלך וגדל בעקביות".

כיום מובילה "אביבי מטבחים" מערך של כ-550 עובדים ישירים, מעסיקה אלפי אנשים במעגלים עקיפים, ומחזיקה בשישה אולמות תצוגה מפוארים ברחבי הארץ. עם נתח שוק המגיע לכ-23% מסך הדירות החדשות בישראל, החברה מייצרת כ-14,000 מטבחים בשנה. בימים אלה מקימה החברה אולם תצוגה שביעי במתחם העיצוב THE PARK בבני ברק, המשתרע על פני 2,500 מטרים בהשקעה של כ-25 מיליון שקלים. כמי שכבר הוכיח בעבר שבזכות מחשבה יצירתית ויזמות עסקית הוא מקדים את כל המתחרים, גם הפעם אביבי בטוח שהמהלך החדש צפוי לשנות לחלוטין את הרגלי העיצוב בארץ.

תפיסת הניהול שלו מבוססת על אינטואיציה עסקית, הבנה חשבונאית וראייה מרחבית שלא כל אדם ניחן בה. הכישרון הכי גדול שלו, לדבריו, הוא היכולת לזהות כישרונות אצל אחרים ולמקם אותם בתפקיד שהכי מתאים עבורם. "ניהול זה קודם כל להיות בן אדם ולהסתכל בגובה העיניים", אומר אביבי ומדגיש את החשיבות של רתימת העובדים וכוח האדם כמנוע האמיתי של חברת הענק. "ניחנתי בחוש עסקי טוב וביכולת לקלוט ולאתר אנשים וללהק אותם לתפקיד שלהם. אני מאמין באמונה שלמה שכל ההצלחה הזו היא ברכה מלמעלה, העבודה הקשה שלנו היא הכלי – אבל הברכה מגיעה מהקדוש ברוך הוא, ועל זה אני מודה כל יום. אני חושב, שזה חלק חשוב מאוד גם במנהיגות ובחזון של העסק, ההבנה שאני עובד עם בני אדם, והעובדה היא שיש לי המון עובדים שהולכים איתי שנים. לא מספיק לכבד ולהעצים את העובדים צריך גם לדעת לשמר אותם", הוא אומר.

הסוד: צניעות ותעשייה "כחול לבן"

למרות ההצלחה הבלתי ניתנת לערעור של "אביבי מטבחים", מייסד החברה נותר צנוע ונטוע בקרקע. "אני מאמין שחלק גדול מהיכולות שלי הגיעו מלמעלה, השילוב בין אינטליגנציה עיראקית חדה לבין ניסיון שטח, תוך כדי שאני זוכר תמיד מאין הגעתי, כל אלה הם סוד ההצלחה שלי".

גם כיום, הוא לא נח לרגע וכבר מתחיל בהגשמת החלום הבא, עם הרחבת החברה גם לעולמות ה-"ליבינג": פינות ישיבה, פינות אוכל ומזנונים. הרעיון מאחורי המהלך החדש הוא להעניק פתרון כולל לבית הישראלי. "עבורי, חלק משמעותי מהחברה הם הערכים שעליה היא מתבססת, ובראשם ערך היסוד של אהבת הארץ והמדינה. מעבר לשמחה בהצלחתו של העסק ולהתרחבות שלו, אני מרגיש שאני עושה ציונות. אני תורם לתעשיית כחול לבן ומסייע לתעסוקה של מאות משפחות בישראל".

החברה כבר נערכת לשלב צמיחה עתידי משמעותי רחב היקף. בימים אלה הולך ונבנה מפעל חדש של החברה, על שטח של 15 דונם בהשקע כ 80 מיליון ש"ח, מה שיביא את סך שטחי הייצור הכוללים ל-30 דונם. היעדים העסקיים ברורים: הכפלת כמות העובדים והמחזור העסקי תוך שנים ספורות לצד הרחבת סל המוצרים.

מי היה המודל הערכי שלך?

"קודם כל הבית. ספגתי בבית ערכים של עבודה קשה. ידענו שגם בזמנים קשים, עבודה קשה מובילות לתוצאות, ובנוסף גם אופטימיות ונחישות. אבי איבד את מאור עיניו, והחזיר אותו בזכות השתלת קרנית פורצת דרך בישראל. בשעתו היו התנגדויות רבות להשתלה הזו, אבל ברוך השם, אבי עבר את הניתוח בהצלחה וסימן דרך. אירועים אלה נצרבו בי והם ההשראה שלי לאמונה בטוב".

אביבי הוא אב לשני ילדים ("חבל שלא נולדו יותר"), והחברה היא גם עסק משפחתי. הוא נשוי לצביה, שלפני 22 שנים הצטרפה לעסק המשפחתי ונתנה דרייב להתפתחותו. "כמובן שגם בני המשפחה שלי שולבו בעסק, ואחי בן ה-85 ממשיך לעבוד לצידי עד היום. לדבריו, בכל יום הוא מביט קדימה, ולמרות האתגרים והקשיים, ממשיך לחלום בגדול ולקדם את החברה, גם בעתות משבר כמוה קורונה והמלחמה המתמשכת. "לקחתי הכול בחשבון מראש. הייתי מאוד מתוכנן, ולמעשה הייתי מוכן לגמרי לכל משבר, ולכן צלחנו אותו. כשאתה מוכן ומסודר ורואה הכול באופן בהיר, אפשר לצלוח כל משבר".