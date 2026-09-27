אוון אקיבי הררה בסך הכול רצה להכיר אנשים. כשהצעיר בן ה-27 עבר מלונדון לניו יורק, הוא גילה שגם בעיר ‏של יותר מ-8 מיליון תושבים אפשר להרגיש די לבד. ביולי 2024 הוא אסף 12 אנשים לריצה משותפת. ‏שנתיים לאחר מכן, מועדון הריצה שהקים הפך לעסק שמגלגל יותר מ-640 אלף דולר בשנה – אף שהריצות ‏עצמן עדיין בחינם.‏

הררה הקים את ‏Peak & Pace‏ במקביל לעבודתו במשרה מלאה במכירות בתחום המסחר האלגוריתמי בג'יי.פי ‏מורגן. הקבוצה צמחה במהירות: כבר לריצה החמישית הגיעו כ-150 משתתפים, ואחריה ארגן הררה מסיבה ‏בבר במנהטן, בעלות של כ-20 דולר למשתתף. מכאן התגבש המודל העסקי: הריצה משמשת לבניית הקהילה, ‏וההכנסות מגיעות בעיקר מהאירועים שמסביבה.‏

גלריה אוון אקיבי הררה ( צילום מסך מתוך יוטיוב )

כיום מועדון הריצה עצמו נותר חינמי, אבל אירועים גדולים יותר, ובעיקר המסיבות שמתקיימות אחרי הריצות, ‏עולים בדרך כלל 25-15 דולר. לצד די.ג'ייז ודוכני אוכל נוספו עם הזמן גם ערבי קומדיה, טיולים, ריקודים, ‏יוגה, מסיבות ונסיעות סקי. באתר המועדון הוא כבר מוגדר כקהילה שמחברת כושר, עם תרבות וחוויות משותפות, ועל פי האתר יש במועדון כבר ליותר מ-50 אלף חברים.‏

המודל הזה הכניס ל-‏Peak & Pace‏ יותר מ-640 אלף דולר ב-2025, כמעט כולו מהאירועים בתשלום, כך לפחות לפי ‏מסמכים שבדקה ‏CNBC Make It‏. יותר מ-30 אלף בני אדם השתתפו באירועי המועדון במהלך אותה שנה. ‏לדברי הררה, העסק פועל בשיעור רווח של כ-15%, ואת הרווחים הוא משקיע בחזרה במיזם, במקום למשוך ‏לעצמו משכורת נוספת.‏

אלטרנטיבה לאתרי ההיכרויות

הצלחה כזאת דורשת גם לא מעט עבודה. במשך כשנה שילב הררה את עבודתו הרגילה עם המועדון, ‏ובתקופות מסוימות עבד לדבריו כ-18 שעות ביום. במרץ האחרון עבר לסן פרנסיסקו לתפקיד בחברת הבינה ‏המלאכותית והרובוטיקה ‏Grounded Superintelligence‏. כיום תשעה פרילנסרים מפעילים חלק גדול ‏מהאירועים בניו יורק באופן עצמאי, והררה מגיע לעיר בערך פעם בחודש ומחפש מנהל תפעול שיוכל לקחת ‏אחריות רחבה יותר על הפעילות.‏

אבל ‏Peak & Pace‏ הוא גם חלק מתופעה גדולה בהרבה. מועדוני ריצה הפכו בשנים האחרונות ממסגרת ‏שמיועדת בעיקר לאימונים למוקד חברתי, ולעיתים גם לזירת היכרויות. לפי ‏Strava‏, אפליקציית כושר ורשת ‏חברתית לספורטאים שמאפשרת לעקוב אחר אימונים ולהצטרף למועדונים ולקהילות, ההשתתפות במועדוני ‏ריצה בעולם זינקה ב-59% ב-2024. 58% מהנשאלים בסקר של החברה אמרו שהכירו חברים חדשים ‏באמצעות קבוצות כושר, וכמעט אחד מכל חמישה בני דור ‏Z‏ יצא לדייט עם אדם שהכיר דרך פעילות גופנית. ‏בני הדור הזה היו גם בסבירות גבוהה פי ארבעה להעדיף להכיר אנשים דרך אימון מאשר בבר.‏

קבוצת ריצה של Peak & Pace בניו יורק ( צילום: מתוך האינסטגרם של Peak & Pace )

המגמה רק התרחבה מאז. לפי ‏Strava‏, מספר המועדונים החדשים שנפתחו בפלטפורמה כמעט הוכפל פי ‏ארבעה ב-2025 והגיע למיליון, כאשר מספר מועדוני הריצה החדשים גדל פי 3.5. זאת בזמן שגם האינפלציה ‏אינה מונעת מצעירים להשקיע בתחום: 30% מבני דור ‏Z‏ שנשאלו אמרו שהם מתכננים להגדיל את הוצאותיהם ‏על כושר.‏

בניו יורק התופעה בולטת במיוחד. לפי ‏CNBC‏, פועלים בעיר לפחות כ-200 מועדוני ריצה. ‏Time Out‏ ניו יורק ‏תיאר כבר בשנה שעברה את ‏Peak & Pace‏ כחלק ממגמה שבה צעירים מחפשים בילוי חברתי שמבוסס פחות ‏על שתייה ומועדוני לילה ויותר על פעילות משותפת. "אנחנו רואים בעצמנו מועדון חברתי שבמקרה גם רץ", ‏אמר אז הררה ל-‏Time Out ניו יורק‏. לצד הריצות, המועדון ארגן מסיבות, מופעי קומדיה וטיולים, והוא הפך עבור ה‏משתתפים לדרך להתרחק מאפליקציות ההיכרויות ותחת זאת להכיר אנשים פנים אל פנים.‏