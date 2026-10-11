יום הבחירות הוא אמנם יום שבתון, אבל בכל הנוגע לעבודה המציאות מורכבת יותר. האם ‏מעסיק רשאי לחייב עובדים להגיע, מה השכר שיקבל מי שיעבוד, האם ניתן לעבוד מהבית ומי אינו ‏זכאי לשבתון? ‏

ynet‏ גיבש באמצעות עו"ד רועי הראל, שותף במחלקת דיני עבודה במשרד ש. פרידמן, ‏אברמזון ושות', ועו"ד שירה להט, שותפה מובילה בדיני עבודה במשרד ארנון, תדמור-לוי, ‏מדריך משפטי שעושה סדר בזכויות, בחובות ובחריגים שחשוב להכיר לפני פתיחת הקלפיות.‏

קלפי ביום הבחירות ( צילום: דנה קופל )

יום הבחירות הוא יום שבתון, אך האם עובד יכול לבקש לעבוד למרות השבתון?‏ משמעותו של יום השבתון היא שהעובד אינו נדרש לעבוד ביום הבחירות לכנסת, ולא ניתן ‏לחייבו לעבוד. עם זאת, מסביר עו"ד רועי הראל, עובד ומעסיק רשאים להסכים שהעובד יעבוד ‏במהלך יום הבחירות, ככל שהדבר מקובל על שניהם. אם לא קיים הסדר מוסכם החל על ‏הצדדים, מעסיק אינו מחויב לאפשר לעובד לעבוד ביום זה, גם אם העובד מעוניין בכך. לגבי ‏מקומות עבודה המחויבים לפעול ביום הבחירות לא חל יום השבתון, ויש לבחון את הדברים ‏לאור ההסדרים הקיימים במקום העבודה.‏

מתי מתחיל יום השבתון ומתי הוא מסתיים?‏ החוק אינו מגדיר את מועד התחילה והסיום של יום השבתון, ואולם פרשנות רווחת גורסת כי ‏יום השבתון חל בשעות ההצבעה, כלומר מ-7:00 בבוקר ועד 22:00 בערב.‏

אילו מקצועות כן עובדים ביום הבחירות על פי חוק?‏ חוק יסוד: הכנסת, קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ‏ציבוריים יפעלו כסדרם. "ועדת הבחירות המרכזית קבעה את סוגי השירותים הציבוריים אשר ‏יפעלו כסדרם", מסביר עו"ד הראל. "ביניהם עובדי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי ‏מפלגות, שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק; בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי ‏מלון ופנסיונים; מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות; שירותי ‏תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים ‏אחרים; עיתונות, רדיו וטלוויזיה; הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב עד השעה 11:00; ‏חנויות לממכר מזון בין השעות 6:00 ל-14:00; אפיית לחם וייצור מוצרי חלב; בתי חולים ‏ושירותי בריאות אחרים במתכונת שבת וחג; כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם; ‏שירותי קבורה; ומערכת בתי המשפט - לצורך קיום דיונים דחופים הנוגעים לאכיפת דיני ‏הבחירות והתעמולה וכן מעצרים דחופים - בין השעות 8:00 ל-12:00. שירותים אחרים ‏הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.‏

צילום: יח"צ

‏"עובד שעבודתו נכללת בחריג עשוי להידרש לעבוד בהתאם להסדרי עבודתו, ואין לו פטור ‏מעבודה רק משום שזהו יום הבחירות", מוסיפה עו"ד שירה להט. "עם זאת, יש לאפשר לעובד ‏בעל זכות בחירה לממש את זכותו ולהגיע לקלפי גם אם הוא נדרש לעבוד".‏

האם יום הבחירות נחשב יום חופש לעובד ויורד ממניין ימי החופשה השנתית שלו, ומה ‏קורה אם עובד חולה ביום הבחירות?‏ יום הבחירות לכנסת נקבע כיום שבתון בחוק יסוד: הכנסת, ואינו בגדר יום חופשה "רגיל". ‏לפיכך, מעסיק אינו רשאי לנכות יום חופשה מיתרת החופשה הצבורה של עובד בשל ‏היעדרותו ביום הבחירות, והעובד זכאי לקבל את השכר שהיה משתכר אילולא שבת, בתנאי ‏שעבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפחות סמוך לפני יום הבחירות.‏

‏"אשר לעובד שחלה", מסביר עו"ד הראל, "מכיוון שמדובר ביום שבתון המזכה עובד בעל ‏ותק של 14 יום בשכר על פי חוק, הרי שאין לראות בהיעדרותו כנובעת ממחלה, ואין לנכות יום ‏מחלה ממאזנו. לגבי מקומות עבודה הפועלים ביום הבחירות, ייתכן ניצול של יום חופשה או ‏מחלה, ויש לבחון את הדברים לאור ההסדרים החלים על הצדדים במקום העבודה".‏

האם מעסיק יכול לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות, ואם כן, האם הוא מחויב לתת לו לצאת ‏להצביע במהלך העבודה?‏ מעסיק אינו רשאי לחייב עובד שחל עליו יום השבתון לעבוד ביום הבחירות. "בהתייחס ‏לעובדים בשירותי תחבורה ושירותים ציבוריים וחיוניים המחויבים לפעול כסדרם במהלך יום ‏הבחירות, רשאי המעסיק לדרוש מהעובד להתייצב לעבודה", מסביר עו"ד הראל. "כל ‏מעסיק של עובד בעל זכות בחירה המועסק בפועל ביום הבחירות מחויב לאפשר לו להגיע ‏לקלפי כדי לממש את זכותו להצביע. ‏"עצם השבתון אינו יוצר איסור גורף על פתיחת עסקים או על העסקת עובדים שהסכימו ‏לעבוד", מוסיפה עו"ד שירה להט.‏

צילום: ניקי וסטפהל

מה לגבי תשלום עבור עבודה ביום הבחירות?‏ בהתאם לפסיקות בתי הדין האזוריים לעבודה, לנוהג שהשתרש בין הסתדרות העובדים ‏לארגוני המעסיקים, להוראות תקנון שירות המדינה ולפרשנות שניתנה על ידי יו"ר ועדת ‏הבחירות המרכזית לכנסת, עובד המבצע עבודה בפועל ביום הבחירות יהיה זכאי לתשלום ‏שכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל בגין אותו יום, או לחלופין לשכרו הרגיל ובנוסף לשעות ‏חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה. הסדר זה תקף הן לגבי עובדים בשירותים ‏ציבוריים המחויבים להתייצב לעבודה והן לגבי מי שמסכים מרצונו לעבוד ביום זה.‏

עו"ד הראל מסביר כי עובדים שלא צברו 14 ימי ותק אצל המעסיק, וכן עובדים זרים ‏המועסקים בענף הסיעוד על ידי יחיד ובענפי המלונאות, ההסעדה, הבניין, החקלאות ‏והתעשייה, יהיו זכאים לשכרם הרגיל בלבד בגין עבודה ביום הבחירות.‏

‏"בהקשר זה יש להזכיר כי החובה שבדין לערוך דיווח נוכחות ותלושי שכר חלה על ‏המעסיקים", מסביר עו"ד הראל. "במקרה של מחלוקת לגבי עבודה ביום הבחירות, מעסיק ‏שיבקש לטעון כי העובד לא עבד ביום זה או כי ניתנה לעובד תמורה כנדרש בגין עבודתו, ‏בכסף או בשעות חופשה, עשוי להידרש להציג אסמכתאות להוכחת טענותיו".‏

מה בנוגע לעבודה מהבית?‏ ‏"עבודה מהבית היא עבודה, ועצם האפשרות לעבוד מרחוק אינה אמורה לשלול את הזכות ‏לשבתון", מסבירה עו"ד להט. "אם השבתון חל על עבודתך, הזכות היא שלא לעבוד ‏ביום הבחירות, ולא רק שלא להגיע פיזית למשרד. בהתאם לכך, המעסיק אינו יכול לעקוף את ‏השבתון באמצעות דרישה לעבוד מהבית, להשתתף בישיבות מקוונות או לבצע משימות ‏מרחוק ללא הסכמת העובד וללא תשלום בגין כך. צריך להזכיר בהקשר הזה שלא כל בדיקה ‏קצרה של הודעות או התחברות למחשב מזכות בתשלום שכר או בתשלום יום עבודה שלם. ‏במקרים של מענה נקודתי, כוננות, זמינות בלבד או עבודה ביוזמת העובד ללא תיאום, יש ‏לבחון אם בוצעה עבודה בפועל, מה היה משכה ומה דרש המעסיק".‏

אני מתחת לגיל 18 או שאין לי זכות הצבעה. האם אני זכאי לשבתון ולתשלום מוגדל אם ‏אעבוד?‏ ‏"ככלל, היעדר זכות הצבעה אינו שולל כשלעצמו את הזכות לשבתון", מסבירה עו"ד ‏להט. "הזכות חלה גם על בני נוער ועל עובדים אחרים שאינם זכאים לבחור, בכפוף לחריגים ‏הנוגעים לסוג העבודה ולעובדים שאינם אזרחי ישראל בענפים מסוימים. לכן, האמירה 'אינך ‏יכול להצביע ולכן אתה חייב לעבוד' אינה נכונה כשלעצמה. יש לבחון אם השבתון חל על ‏עבודתך, ולא רק אם אתה רשאי להצביע".‏