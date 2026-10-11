יום הבחירות הוא אמנם יום שבתון, אבל בכל הנוגע לעבודה המציאות מורכבת יותר. האם מעסיק רשאי לחייב עובדים להגיע, מה השכר שיקבל מי שיעבוד, האם ניתן לעבוד מהבית ומי אינו זכאי לשבתון?
ynet גיבש באמצעות עו"ד רועי הראל, שותף במחלקת דיני עבודה במשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות', ועו"ד שירה להט, שותפה מובילה בדיני עבודה במשרד ארנון, תדמור-לוי, מדריך משפטי שעושה סדר בזכויות, בחובות ובחריגים שחשוב להכיר לפני פתיחת הקלפיות.
יום הבחירות הוא יום שבתון, אך האם עובד יכול לבקש לעבוד למרות השבתון? משמעותו של יום השבתון היא שהעובד אינו נדרש לעבוד ביום הבחירות לכנסת, ולא ניתן לחייבו לעבוד. עם זאת, מסביר עו"ד רועי הראל, עובד ומעסיק רשאים להסכים שהעובד יעבוד במהלך יום הבחירות, ככל שהדבר מקובל על שניהם. אם לא קיים הסדר מוסכם החל על הצדדים, מעסיק אינו מחויב לאפשר לעובד לעבוד ביום זה, גם אם העובד מעוניין בכך. לגבי מקומות עבודה המחויבים לפעול ביום הבחירות לא חל יום השבתון, ויש לבחון את הדברים לאור ההסדרים הקיימים במקום העבודה.
מתי מתחיל יום השבתון ומתי הוא מסתיים? החוק אינו מגדיר את מועד התחילה והסיום של יום השבתון, ואולם פרשנות רווחת גורסת כי יום השבתון חל בשעות ההצבעה, כלומר מ-7:00 בבוקר ועד 22:00 בערב.
אילו מקצועות כן עובדים ביום הבחירות על פי חוק? חוק יסוד: הכנסת, קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם. "ועדת הבחירות המרכזית קבעה את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם", מסביר עו"ד הראל. "ביניהם עובדי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי מפלגות, שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק; בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים; מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות; שירותי תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים; עיתונות, רדיו וטלוויזיה; הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב עד השעה 11:00; חנויות לממכר מזון בין השעות 6:00 ל-14:00; אפיית לחם וייצור מוצרי חלב; בתי חולים ושירותי בריאות אחרים במתכונת שבת וחג; כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם; שירותי קבורה; ומערכת בתי המשפט - לצורך קיום דיונים דחופים הנוגעים לאכיפת דיני הבחירות והתעמולה וכן מעצרים דחופים - בין השעות 8:00 ל-12:00. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
"עובד שעבודתו נכללת בחריג עשוי להידרש לעבוד בהתאם להסדרי עבודתו, ואין לו פטור מעבודה רק משום שזהו יום הבחירות", מוסיפה עו"ד שירה להט. "עם זאת, יש לאפשר לעובד בעל זכות בחירה לממש את זכותו ולהגיע לקלפי גם אם הוא נדרש לעבוד".
האם יום הבחירות נחשב יום חופש לעובד ויורד ממניין ימי החופשה השנתית שלו, ומה קורה אם עובד חולה ביום הבחירות? יום הבחירות לכנסת נקבע כיום שבתון בחוק יסוד: הכנסת, ואינו בגדר יום חופשה "רגיל". לפיכך, מעסיק אינו רשאי לנכות יום חופשה מיתרת החופשה הצבורה של עובד בשל היעדרותו ביום הבחירות, והעובד זכאי לקבל את השכר שהיה משתכר אילולא שבת, בתנאי שעבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפחות סמוך לפני יום הבחירות.
"אשר לעובד שחלה", מסביר עו"ד הראל, "מכיוון שמדובר ביום שבתון המזכה עובד בעל ותק של 14 יום בשכר על פי חוק, הרי שאין לראות בהיעדרותו כנובעת ממחלה, ואין לנכות יום מחלה ממאזנו. לגבי מקומות עבודה הפועלים ביום הבחירות, ייתכן ניצול של יום חופשה או מחלה, ויש לבחון את הדברים לאור ההסדרים החלים על הצדדים במקום העבודה".
האם מעסיק יכול לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות, ואם כן, האם הוא מחויב לתת לו לצאת להצביע במהלך העבודה? מעסיק אינו רשאי לחייב עובד שחל עליו יום השבתון לעבוד ביום הבחירות. "בהתייחס לעובדים בשירותי תחבורה ושירותים ציבוריים וחיוניים המחויבים לפעול כסדרם במהלך יום הבחירות, רשאי המעסיק לדרוש מהעובד להתייצב לעבודה", מסביר עו"ד הראל. "כל מעסיק של עובד בעל זכות בחירה המועסק בפועל ביום הבחירות מחויב לאפשר לו להגיע לקלפי כדי לממש את זכותו להצביע. "עצם השבתון אינו יוצר איסור גורף על פתיחת עסקים או על העסקת עובדים שהסכימו לעבוד", מוסיפה עו"ד שירה להט.
מה לגבי תשלום עבור עבודה ביום הבחירות? בהתאם לפסיקות בתי הדין האזוריים לעבודה, לנוהג שהשתרש בין הסתדרות העובדים לארגוני המעסיקים, להוראות תקנון שירות המדינה ולפרשנות שניתנה על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עובד המבצע עבודה בפועל ביום הבחירות יהיה זכאי לתשלום שכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל בגין אותו יום, או לחלופין לשכרו הרגיל ובנוסף לשעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה. הסדר זה תקף הן לגבי עובדים בשירותים ציבוריים המחויבים להתייצב לעבודה והן לגבי מי שמסכים מרצונו לעבוד ביום זה.
עו"ד הראל מסביר כי עובדים שלא צברו 14 ימי ותק אצל המעסיק, וכן עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד על ידי יחיד ובענפי המלונאות, ההסעדה, הבניין, החקלאות והתעשייה, יהיו זכאים לשכרם הרגיל בלבד בגין עבודה ביום הבחירות.
"בהקשר זה יש להזכיר כי החובה שבדין לערוך דיווח נוכחות ותלושי שכר חלה על המעסיקים", מסביר עו"ד הראל. "במקרה של מחלוקת לגבי עבודה ביום הבחירות, מעסיק שיבקש לטעון כי העובד לא עבד ביום זה או כי ניתנה לעובד תמורה כנדרש בגין עבודתו, בכסף או בשעות חופשה, עשוי להידרש להציג אסמכתאות להוכחת טענותיו".
מה בנוגע לעבודה מהבית? "עבודה מהבית היא עבודה, ועצם האפשרות לעבוד מרחוק אינה אמורה לשלול את הזכות לשבתון", מסבירה עו"ד להט. "אם השבתון חל על עבודתך, הזכות היא שלא לעבוד ביום הבחירות, ולא רק שלא להגיע פיזית למשרד. בהתאם לכך, המעסיק אינו יכול לעקוף את השבתון באמצעות דרישה לעבוד מהבית, להשתתף בישיבות מקוונות או לבצע משימות מרחוק ללא הסכמת העובד וללא תשלום בגין כך. צריך להזכיר בהקשר הזה שלא כל בדיקה קצרה של הודעות או התחברות למחשב מזכות בתשלום שכר או בתשלום יום עבודה שלם. במקרים של מענה נקודתי, כוננות, זמינות בלבד או עבודה ביוזמת העובד ללא תיאום, יש לבחון אם בוצעה עבודה בפועל, מה היה משכה ומה דרש המעסיק".
אני מתחת לגיל 18 או שאין לי זכות הצבעה. האם אני זכאי לשבתון ולתשלום מוגדל אם אעבוד? "ככלל, היעדר זכות הצבעה אינו שולל כשלעצמו את הזכות לשבתון", מסבירה עו"ד להט. "הזכות חלה גם על בני נוער ועל עובדים אחרים שאינם זכאים לבחור, בכפוף לחריגים הנוגעים לסוג העבודה ולעובדים שאינם אזרחי ישראל בענפים מסוימים. לכן, האמירה 'אינך יכול להצביע ולכן אתה חייב לעבוד' אינה נכונה כשלעצמה. יש לבחון אם השבתון חל על עבודתך, ולא רק אם אתה רשאי להצביע".
"ההבחנה היא לפי אזרחות העובד וענף העסקתו, ולא רק לפי הכינוי 'עובד זר'. עובדים זרים בענפים אחרים אינם מוחרגים בהכרח מהשבתון. גם כאן צריך לוודא שאין הסכם קיבוצי או הסדר ענפי או אחר שמחיל הוראות מיטיבות גם על העובדים הזרים".