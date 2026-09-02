קדחת גיוסי ההון של הסטארט-אפ וונדרפול (Wonderful) לא נעצרת. החברה שפיתחה מערכת הפעלה ל-AI ארגוני, מודיעה על גיוס של כ-550 מיליון דולר בסבב C, לפי שווי של כ-5 מיליארד. מדובר גם בסבב חריג בגודלו וגם במהירות העלייה בשווי. רק לפני חצי שנה גייסה החברה 150 מיליון דולר לפי שווי של 2 מיליארד דולר. יחד עם הגיוסים של החברה, שהוקמה ב-2025, מגיע סך המימון שלה ליותר מ-800 מיליון דולר.

את הסבב הנוכחי הובילו Insight Partners והשתתפו בו Salesforce והמשקיעים הקיימים: Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards ו-Bessemer Venture Partners. הגיוס ישמש להרחבת הצמיחה של וונדרפול בעולם ולהמשך פיתוח טכנולוגי של מערכת ההפעלה (OS) ל-AI, לאור הביקוש הגובר מצד ארגונים גדולים למערכת ההפעלה של וונדרפול.

המייסדים, בר וינקלר ורועי ללזר ( צילום: Daniel Jackont )

מאז סבב הגיוס האחרון במרץ 2026, וונדרפול הרחיבה את פעילותה ליותר מ-35 שווקים ברחבי העולם ומעסיקה כיום כ-650 עובדים, מתוכם כחצי בישראל. במקביל, וונדרפול הרחיבה משמעותית את יכולות פלטפורמת ההפעלה שפיתחה לשימושים ארגוניים ב-AI, שמשמשת כיום לאוטומטיזציה מלאה של תהליכי עבודה מקצה לקצה.

וונדרפול הוקמה בתחילת 2025 על ידי בר וינקלר, המכהן כמנכ״ל, ורועי ללזר, המכהן כסמנכ״ל טכנולוגיה. וינקלר ייסד את Approve.com, פלטפורמה לניהול אוטומטי של תשלומים לעסקים, שנמכרה ל-Tipalti ב-2021, וללזר ייסד את Kaps, פלטפורמת לוקליזציה מבוססת בינה מלאכותית.

וונדרפול החלה את פעילותה העסקית במספר מדינות וביניהן ישראל, עם מוצר לפיתוח סוכני AI בארגונים. לאורך התפתחות החברה, יכולותיה התעצבו וצמחו מפיתוח סוכנים קוליים ותפעוליים, גם לסוכנים מולטי-דיסיפלינרי וכתיבת מערכות תוכנה. כיום, וונדרפול הפכה למערכת הפעלה (OS) מלאה ל-AI ארגוני, הכוללת את כל הכלים, היכולות והבקרות הנדרשות להטמעת והפעלת AI בארגונים. כחלק מתהליך הצמיחה של וונדרפול, מרכז הפיתוח וההטמעה שלה בישראל צפוי לשלש את גודלו בשנה הקרובה. זאת, כדי לתמוך בצמיחת הפעילות המקומית ולהמשיך לפתח את מערכת ההפעלה של החברה.

מערכת ההפעלה של וונדרפול מאפשרת שכבת ניהול אחידה עבור כל שימושי ה-AI בארגון, בפלטפורמה פתוחה, שאינה תלויה במודל יחיד ומתאימה לתשתית הטכנולוגית הקיימת בארגון. אחת הסיבות לצמיחה המהירה של וונדרפול נובעת גם ממודל ההצבה הקדמית, במסגרתו מציעה בנוסף למערכת ההפעלה, הטמעה לוקאלית בעזרת FDEs. כך, וונדרפול מטעימה שימושים ראשונים ב-AI במהירות, ומדריכה את הלקוחות כיצד להרחיב את השימוש בפלטפורמה לכל חלקי החברה.