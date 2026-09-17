אחרי יותר מעשור שבו הלך והצטמצם מלאי הדיור הציבורי בישראל, בשנת 2025 נבלמה המגמה ונרשמה עלייה מתונה במספר הדירות. כך עולה מדוח זרוע השיכון במשרד הבינוי והשיכון לשנת 2025 שפורסם אתמול (רביעי). על פי הנתונים, בסוף השנה עמד מלאי הדיור הציבורי על 47,299 דירות, לעומת 47,143 דירות בסוף 2024, תוספת נטו של 156 דירות בלבד, כ-0.3%. במקביל, זמן ההמתנה הממוצע לקבלת דירה התקצר בשישה חודשים, מ־44 ל־38 חודשים.

השינוי מגיע אחרי שנים של שחיקה משמעותית במאגר הדירות שנועד למשקי בית הזכאים לדיור ציבורי. בין 2012-2022 ירד המלאי מ-60.1 אלף דירות ל-49.1 אלף דירות, ירידה של 19% בתוך עשור. אחת הסיבות המרכזיות לכך הייתה מכירת דירות לדיירים במסגרת חוק הדיור הציבורי בקצב גבוה משמעותית מקצב רכישת הדירות שהתווספו למלאי. בין 2014-2024 נמכרו לדיירים 15,582 דירות, בעוד שהמדינה רכשה באותה תקופה 3,867 דירות בלבד.

דיור ציבורי בצפון הארץ ( צילום: עמידר )

המשמעות היא שדירה שנמכרה לדייר יצאה ממאגר הדיור הציבורי והפכה לדירה בבעלות פרטית, בעוד שמספר הדירות שנרכשו במקומן לא הספיק כדי לפצות על הדירות שנגרעו. אחד הקשיים היה גם הפער בין ההכנסות ממכירת הדירות לזכאים בהנחה לבין העלות של רכישת דירות אחרות בשוק.

לצד הדיור הציבורי, חלק משמעותי מפעילות זרוע השיכון מתבצע באמצעות סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי. מהנתונים עולה כי במהלך 2025 קיבלו בממוצע מדי חודש 106,349 משקי בית בעלי הכנסה נמוכה סיוע בשכר דירה, בעלות שנתית כוללת של כ-1.511 מיליארד שקל.

המשרד מפעיל את תוכנית "שכירות יציבה ובטוחה", שהושקה ב-2024 ומציעה לזכאים לדיור ציבורי סיוע מוגדל בשכר דירה כחלופה להמתנה לדירה ציבורית. לפי הדוח, הזכאים יכולים לבחור בעצמם דירה בשוק השכירות הפרטי ולקבל סיוע מוגדל עבורה. בשנת 2025 השתתפו בתוכנית 268 משקי בית. לפי המשרד, במהלך השנה נרשמה גם ירידה במספר הממתינים חסרי הדירה לדיור הציבורי, בין היתר בעקבות הפעלת התוכנית.

דירות שנפגעו במבצע עם כלביא שוקמו

במהלך 2025 נוצלו כ-160 מיליון שקל מתקציב תחזוקת הדיור הציבורי. במקביל, בשנים 2021-2025 שולבו 6,386 דירות דיור ציבורי בפרויקטים של התחדשות עירונית שאושרו לביצוע.

במהלך 2025 טופלו גם 736 בקשות להתאמת דירות לאנשים עם מוגבלות בניידות המתגוררים בדיור הציבורי, ומהן אושרו 688. לקראת סוף השנה אושר תקציב ייעודי של 31 מיליון שקל עבור 33 זכאים הרתוקים לכיסאות גלגלים, שהביעו נכונות להמיר את זכאותם לדיור ציבורי במשכנתא לרכישת דירה בבעלותם.

הדוח מתייחס גם לפעילות זרוע השיכון במהלך מבצע "עם כלביא". לפי המשרד, כ-95% מדירות הדיור הציבורי שנפגעו במהלך המבצע שוקמו, והזרוע סייעה במציאת פתרונות שכירות ארוכי טווח לכ-400 משפחות שפונו מבתיהן. לקראת סוף 2025 החל גם שיתוף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי לאיתור יזום של זכאים פוטנציאליים לסיוע בשכר דירה. עד סוף השנה הוגשו במסגרת המהלך 826 בקשות.