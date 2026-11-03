חברת התחבורה הציבורית תנופה וחברת דן באר שבע קיבלו ציונים נמוכים בדוח שפרסמה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, בנושא מדדי הבקרה והדירוג החצי-שנתי למחצית הראשונה של שנת 2026.

הפרסום, שיוצא מדי חצי שנה, נועד לבחון את רמת השירות הניתנת לנוסעים ברחבי הארץ, לעקוב מקרוב אחר עמידת המפעילות בתנאי המכרזים ולייצר תמריץ מתמיד לשיפור הביצועים בשטח.

גלריה בסקר שביעות הרצון של הנוסעים דווקא החברות הגדולות מגיעות למיקומים המובילים ( צילום: נדב אבס )

הדוח הנוכחי מגיע על רקע מדיניות פיקוח ואכיפה הדוקה שמוביל מנהל הרשות עידן מועלם, במסגרתה שונו תנאי העמידה במכרזי הענף, כך שמשקל ציון איכות השירות המשוקלל במכרזים הועלה מ-52% ל-65%. כפועל יוצא, מפעיל המציג ציון איכות נמוך מאבד את היכולת להתמודד במכרזים חדשים, גורם שהוביל את מפעילות התחבורה הציבורית להילחם על כל נקודה בדירוג המפעילים.

אגד רק במקום ה-11, דן בתחתית

מהנתונים, שמתפרסמים כאן לראשונה, עולה כי הממוצע הארצי של ציון המפעילים במחצית זו עומד על 76.96 נקודות, נתון המהווה עלייה קלה של כ-2.3% לעומת הדוח הקודם. את ראש הטבלה בדירוג הרשות כובשות בעיקר המועצות האזוריות והחברות הקטנות, כשבמקום הראשון ניצבת חברת מועצה אזורית אילות עם ציון של 88.69, במקום השני מועצה אזורית גולן עם ציון של 87.05, ובמקום השלישי חברת ש.א.מ הפועלת באזור נצרת, שרשמה ציון של 85.66. בין החברות הגדולות בולטת לטובה אלקטרה אפיקים, אשר רשמה שיפור של כ-9.94% והגיעה לציון של 84.62, בעוד חברת אגד, המפעילה הגדולה במדינה, מדורגת במקום ה-11 מבין כל החברות עם ציון של 82.18. חברת דן אף מדורגת נמוך יותר עם ציון של 70.3. ציון המפעיל המשוקלל מתבסס על ארבעה מדדי בקרה מרכזיים, ובהם בקרה לאורך מסלול, בקרה אלקטרונית, בקרת תשתיות וכן חוות דעת של מפקחי התחבורה הציבורית.

אוטובוס של תנופה ( צילום: רכבת ישראל )

בתחתית הדירוג המשוקלל ממוקמת חברת תנופה, שנמצאת במקום האחרון עם ציון נמוך של 50.89 נקודות, המהווה ירידה של כ-8.82% לעומת הדוח הקודם. תוצאה זו מגיעה אחרי תקופה ארוכה שהחברה סיפקה תנאי שירות ירודים במיוחד באשכולות שבאחריותה, באזור יהודה ושומרון ובית שמש. בימים אלה אף מתנהל הליך לרכישת החברה על ידי חברת דן, במטרה להביא לשיפור מתחייב בשירות עבור הנוסעים במסדרון ירושלים. ירידה חדה במיוחד נרשמה גם בחברת דן באר שבע, שצנחה בכ-13.25% לציון של 63.49 נקודות. שרשרת החברות שנותרו מתחת לממוצע הארצי כוללת גם את אקסטרה ירושלים עם ציון של 67.94, מטרופולין עם 68.58, דן עם 70.31, קווים עם 73.44 וג'י.בי.טורס עם ציון של 74.19.

לא עמדו בזמנים

נדבך משמעותי בנתונים מוקדש לאחוז הנסיעות שהחברה לא ביצעה או שלא עמדה בזמנים שבהם אותם קווים היו אמורים להגיע במקור. מניתוח האשכולות השונים עולה כי שיעור אי-הביצוע הארצי, הכולל גם הקדמות, עומד על 2.09%. הנתונים מצביעים על פערים ניכרים בין האשכולות, כאשר באשכול פרוזדור ירושלים של חברת תנופה נרשם זינוק חד של 4.05% בשיעור אי-הביצוע שהגיע ל-9.15%, ובאשכול שומרון של החברה נרשם שיעור אי-ביצוע של 6.13%. פערים בולטים נרשמו גם באקסטרה ירושלים עם עלייה ל-11.68% אי-ביצוע, ובחברת דן באר שבע שהגיעה ל-5.60% אי-ביצוע באשכול באר שבע עירוני. מנגד, תוצאות חיוביות נרשמו באשכול אילות של מועצה אזורית אילות עם 0.03% אי-ביצוע בלבד, באשכול רמת הגולן של מועצה אזורית גולן עם 0.38%, ובאשכול קווי נצרת-שאם של ש.א.מ עם 0.40% אי-ביצוע.

בניגוד לדירוג של הרשות לתחבורה ציבורית, שביעות הרצון של הנוסעים הציגה נתונים הפוכים. בסקר שביעות הרצון של הנוסעים דווקא החברות הגדולות מגיעות למיקומים המובילים. חברת ירושלים-רמאללה איחוד מובילה את מדד שביעות הרצון עם ציון ממוצע של 3.84 מתוך 5, אך מיד אחריה ניצבות דן באר שבע עם ציון 3.72, אגד עם 3.68 (ב-27 אשכולות), דן עם 3.65, סופרבוס עם 3.63 ואלקטרה אפיקים עם 3.60 - כולן מעל הממוצע הכלל-ארצי של שביעות הרצון העומד על 3.52. לעומת זאת, מועצה אזורית גולן, שדורגה שנייה במדד הבקרה הרשמי, סוגרת את טבלת שביעות הרצון של הנוסעים במקום האחרון עם ציון של 2.93 בלבד, ומועצה אזורית אילות מקבלת ציון של 3.58.

צילום: אבי לוי