רון אילון, שכיהן כמנכ"ל חברת yes מ-2006 ועד 2018, הגיש כתב תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת בזק, בסך של כ-3.8 מיליון שקל. זאת, בטענה כי בזק מסרבת לשפות אותו בגין כלל הוצאותיו המשפטיות הסבירות בהליך פלילי שנוהל נגדו ב"פרשת התזרים".

מדובר בכתב אישום שהוגש במסגרת "פרשת בזק", בה אילון הואשם בניסיון להשפיע על תזרים המזומנים של יס לטובת יורוקום של שאול אלוביץ. החקירות, השימוע וההליך המשפטי נמשכו כשמונה שנים, והסתיימו לבסוף בביטול כתב האישום נגדו. כזכור, יס נמצאת בבעלותה המלאה של חברת בזק.

רון אילון ( צילום: יח"צ )

אילון טוען באמצעות עורכי הדין ירון קוסטליץ ועמית שלום ממשרד קוסטליץ ושות' כי אף שבזק העניקה לו כתב התחייבות לשיפוי, היא מסרבת לכסות את יתרת הוצאות ההתדיינות הסבירות שנאלץ לשלם לעורכי דינו, אשר נאמדות נכון למועד התביעה בסך כולל של כ-3.3 מיליון שקל (כוללים מע"מ והפרשי ריבית והצמדה עד יום הגשת התביעה).

"ההליך הפלילי בעניינו של אילון - החל מפתיחת החקירה ברשות לניירות ערך בשנת 2017 ועד לביטול כתב האישום בשנת 2025 - התנהל במשך כ- 8 שנים", נכתב בתביעה. "כאמור, ייצוג זה כלל ניהול והכנה של עשרות דיונים, והשקעה של למעלה מ-10,000 שעות מטעם המשרד. בהשוואה למשאבים ושעות העבודה הרבות שהוקדשו לטובת ההליך ברי כי שכר הטרחה שגבה המשרד מאילון הוא שכר טרחה סביר והוגן". עוד נטען כי על בזק להשיב הוצאות ששילם גם למשרד נוסף שטיפל בייצוגית שהוגשה בעקבות ההליך המשפטי ובסוף עוכבה.

נטען כי עד כה, נשאה חברת בזק בתשלום חלקי בלבד מתוך שכר הטרחה שגבו המשרדים בגין ייצוגו של אילון, בסך כולל של כ-2.4 מיליון שקל. משכך, עליה להשלים את יתרת הסכום בגין ההליך הפלילי והאזרחי בסך כ-2.5 מיליון שקל בערכי קרן לא כולל מע"מ.

באפריל 2025 פורסם כי בצעד חריג הפרקליטות חזרה בה מכתב האישום נגד אילון. את אילון בהליך הפלילי שהסתיים בביטול כתב האישום ייצגה שותפה בכירה עו"ד איריס ניב סבאג, מעורכות הדין הבכירות בתחום צווארון לבן, ועו"ד דפנה שטיינברג ממשרד שינמן נגב ניב.