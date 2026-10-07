משפטו של איידן פלטרסקי, "מלך הקריפטו" של קנדה, שמואשם בהונאת משקיעים של כ-41 מיליון דולר, וכן בהלבנת הון, יצא לדרך בטורונטו. פלטרסקי החליט שלא לשכור שירותי עורך דין ובחר לייצג את עצמו מול חבר המושבעים.
לפי הנאמן בהליך פשיטת הרגל של פלטרסקי, חברת גרנט תורנטון, פלטרסקי וחברתו גייסו מהמשקיעים כ-41.5 מיליון דולר, ורק כ-1.6% מהם הושקעו בפועל. הנאמן קבע ש-15.9 מיליון דולר, כ-38% מהסכום, הוצאו על אורח חייו האישי, ממצא שפלטרסקי חולק עליו. מההליך הושבו כ-3 מיליון דולר לכ-160 משקיעים.
"מערכת" שמניבה 5% בשבוע
לפי כתב האישום, פלטרסקי הציג למשקיעים אסטרטגיית מסחר נטענת ואמר שיש לו "מערכת" שיכולה להניב תשואות של עד 5% בשבוע, מבלי לסכן את הקרן. לפי כתב האישום, בפועל הוא השתמש בכסף כדי לממן את אורח חייו הראוותני, שכלל מכוניות יוקרה, טיסות במטוס פרטי, קניות וחשבונות בכרטיסי אשראי "שהגיעו למיליונים", לפי כתב האישום.
מטעם התביעה נמסר כי ב-2020, לפני שכספי המשקיעים החלו לזרום, פלטרסקי עבד בחברת השכרת רכב, גר עם הוריו ונהג ברכב צנוע. כשגברו דרישות הפדיון של המשקיעים ב-2022, הוא טען בפניהם שהכספים "מוקפאים" וכי אין בידיו כסף זמין. "הוא מעולם לא השקיע את הכסף, אלא פשוט הוציא אותו", כך טענה התביעה.
אחד המשקיעים, מתווך הנדל"ן לוצ'יאנו ולריו, העיד שפגש לראשונה את פלטרסקי בסוכנות להשכרת רכב, ומאוחר יותר הפקיד בידיו כספים לאחר שנאמר לו שהכסף ייסחר במטבעות קריפטוגרפיים עם תשואות שבועיות של עד 5%, ושההשקעה הראשונית שלו תהיה מוגנת. לדבריו, חתם על החוזה על מכסה המנוע של האאודי של פלטרסקי, וקיבל גיליונות נתונים שהראו רווחים עקביים. אחר כך, תיאר, התקשורת "החלה להשתתק", ובקשתו למשוך חלק מהכסף נותרה ללא מענה. הוא לא קיבל בחזרה אף חלק מההשקעה.
פלטרסקי נעצר במאי 2024 בעקבות חקירה משותפת של משטרת מחוז דרהאם ושל הרשות לניירות ערך של אונטריו. לטענת המשטרה, פלטרסקי ניהל תוכנית שהשתמשה בכספי משקיעים בין יולי 2020 לסוף יולי 2022. חודש לאחר מכן, באוגוסט 2022, החל תהליך פשיטת הרגל שלו, כשבמקביל המשקיעים פועלים להשבת כספים, שלדבריהם נמסרו לו להשקעה במטבעות קריפטוגרפיים ובמט"ח.