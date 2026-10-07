משפטו של איידן פלטרסקי, "מלך הקריפטו" של קנדה, שמואשם בהונאת משקיעים של כ-41 מיליון דולר, וכן בהלבנת הון, יצא לדרך בטורונטו. פלטרסקי החליט שלא לשכור שירותי עורך דין ובחר לייצג את עצמו מול חבר המושבעים.

משפטו של איידן פלטרסקי, "מלך הקריפטו" של קנדה, שמואשם בהונאת משקיעים של כ-41 מיליון דולר, וכן בהלבנת הון, יצא לדרך בטורונטו. פלטרסקי החליט שלא לשכור שירותי עורך דין ובחר לייצג את עצמו מול חבר המושבעים.

משפטו של איידן פלטרסקי, "מלך הקריפטו" של קנדה, שמואשם בהונאת משקיעים של כ-41 מיליון דולר, וכן בהלבנת הון, יצא לדרך בטורונטו. פלטרסקי החליט שלא לשכור שירותי עורך דין ובחר לייצג את עצמו מול חבר המושבעים.

לפי כתב האישום, פלטרסקי הציג למשקיעים אסטרטגיית מסחר נטענת ואמר שיש לו "מערכת" שיכולה להניב תשואות של עד 5% בשבוע, מבלי לסכן את הקרן. לפי כתב האישום, בפועל הוא השתמש בכסף כדי לממן את אורח חייו הראוותני, שכלל מכוניות יוקרה, טיסות במטוס פרטי, קניות וחשבונות בכרטיסי אשראי "שהגיעו למיליונים", לפי כתב האישום.

לפי כתב האישום, פלטרסקי הציג למשקיעים אסטרטגיית מסחר נטענת ואמר שיש לו "מערכת" שיכולה להניב תשואות של עד 5% בשבוע, מבלי לסכן את הקרן. לפי כתב האישום, בפועל הוא השתמש בכסף כדי לממן את אורח חייו הראוותני, שכלל מכוניות יוקרה, טיסות במטוס פרטי, קניות וחשבונות בכרטיסי אשראי "שהגיעו למיליונים", לפי כתב האישום.

לפי כתב האישום, פלטרסקי הציג למשקיעים אסטרטגיית מסחר נטענת ואמר שיש לו "מערכת" שיכולה להניב תשואות של עד 5% בשבוע, מבלי לסכן את הקרן. לפי כתב האישום, בפועל הוא השתמש בכסף כדי לממן את אורח חייו הראוותני, שכלל מכוניות יוקרה, טיסות במטוס פרטי, קניות וחשבונות בכרטיסי אשראי "שהגיעו למיליונים", לפי כתב האישום.

מטעם התביעה נמסר כי ב-2020, לפני שכספי המשקיעים החלו לזרום, פלטרסקי עבד בחברת השכרת רכב, גר עם הוריו ונהג ברכב צנוע. כשגברו דרישות הפדיון של המשקיעים ב-2022, הוא טען בפניהם שהכספים "מוקפאים" וכי אין בידיו כסף זמין. "הוא מעולם לא השקיע את הכסף, אלא פשוט הוציא אותו", כך טענה התביעה.

מטעם התביעה נמסר כי ב-2020, לפני שכספי המשקיעים החלו לזרום, פלטרסקי עבד בחברת השכרת רכב, גר עם הוריו ונהג ברכב צנוע. כשגברו דרישות הפדיון של המשקיעים ב-2022, הוא טען בפניהם שהכספים "מוקפאים" וכי אין בידיו כסף זמין. "הוא מעולם לא השקיע את הכסף, אלא פשוט הוציא אותו", כך טענה התביעה.

מטעם התביעה נמסר כי ב-2020, לפני שכספי המשקיעים החלו לזרום, פלטרסקי עבד בחברת השכרת רכב, גר עם הוריו ונהג ברכב צנוע. כשגברו דרישות הפדיון של המשקיעים ב-2022, הוא טען בפניהם שהכספים "מוקפאים" וכי אין בידיו כסף זמין. "הוא מעולם לא השקיע את הכסף, אלא פשוט הוציא אותו", כך טענה התביעה.