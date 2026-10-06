אחרי שהממשלה אישרה תוכנית לאומית לצמצום זיהום באיזור אשדוד, היא רוצה לאשר לבית הזיקוק אשדוד להקים תחנת כוח בגז טבעי למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה.

הבוקר (שלישי) הממשלה צפויה לדון בתוכנית של בית הזיקוק אשדוד להקים תחנת כוח מוסקת בגז טבעי. החלטת הממשלה, אותה יזם שר האנרגיה אלי כהן, כותרתה "הסמכת חברת בית זיקוק אשדוד להכין תוכנית לתשתית לתחנת כוח מוסקת בגז טבעי". יש לציין שמדובר בתוכנית בלבד, שעדיין צריכה להיות מוגשת לוועדה לתשתיות לאומיות ולקבל אישור. אבל כל זאת נעשה לאחר שבחודש יוני האחרון אותה ממשלה אישרה תוכנית לאומית לצמצום זיהום באשדוד, אחד ממוקדי הזיהום המשמעותיים ביותר. באיזור התעשייה הצפוני ישנה תעשיה כבדה ונמל, לא רחוק מיישובים סמוכים.

בית הזיקוק באשדוד ( צילום: אבי רוקח )

דוח משרד הבריאות לשנים 2017-2022 הצביע על שיעורים גבוהים יותר של תחלואת לב, כלי דם ומערכת הנשימה בחלק מהיישובים החשופים לזיהום באיזור אשדוד. התוכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד, עבד יחד על המתווה. כאמור, המשרד להגנת הסביבה מתנגד למהלך והגיש את עמדתו.

בהתאם לנתוני מרשם הפליטות של מזהמים לסביבה לשנת 2024, עלה כי איזור התעשייה באשדוד מתאפיין בפליטות הגבוהות ביותר של מזהמים אורגניים נדיפים ביחס לכלל איזורי התעשייה בישראל, והשני בגובהו מבחינת פליטות תחמוצות החנקן ופליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים. כמו כן, מזה עשור שלא נרשמה מגמת שיפוט בפליטות לאוויר באזור התעשייה הצפוני.

"בשנתיים האחרונות התקבלו אלפי תלונות מתושבי הסביבה על מפגעי ריחות וזיהום אוויר שמקורם באיזור התעשייה הצפוני אשדוד. באיזור מתוכננות לקום תשתיות אנרגיה ותעשייה נוספות אשר צפויות להגדיל את העומס הסביבתי", כתבו במשרד, בעמדה שהוגשה למזכירות הממשלה. "המשרד מקדם בימים אלה תוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר ומפגעי ריח באיזור אשדוד. התוכנית הופצה לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים וכן להערות הציבור... הסכמה שתוביל להקמתה והפעלתה של תחנת כוח פוסילית חדשה באיזור תעשייה אשדוד, תוביל להרעה במצב איכות האוויר באיזור אף מעבר לקיים כיום, ויכולה לסכל עמידה ביעדי התכנית הלאומית שמוביל המשרד לצמצום זיהום האוויר ומפגעי ריח באזור אשדוד".

עיריית יבנה הגישה את התנגדותה לקידום המהלך. "כידוע יבנה מתמודדת בשנים האחרונות עם בעיית זיהום אוויר ומפגעי ריח משמעותיים", נכתב. "המלווים בתלונות ובפניות רבות של תושבים המלינים על קשיים בנשימה, צריבות בעיניים וכו... אין לבחון את הקמת תחנת הכוח המוצעת כמיזם עצמאי ומבודד. קיים צורך בראייה תכנונית וסביבתית כוללת... מדיניות תכנונית אחראית מחייבת כי בטרם יתווסף מקור פליטה ותשתית אנרגיה משמעותית למרחב, תיבחן תחילה תמונת המצב הכוללת".