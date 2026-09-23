חברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות שחייה מקיבוץ יזרעאל, הודיעה היום (רביעי) על ריקול למוצר חדש שלה - שואב בריכות תחת המותג "ניאה" - לאחר שהתברר כי בחלק מהמוצרים עלולים להיוותר סדקים במעטפת, שמאפשרים חדירת מים וחשש לקצר חשמלי ואף להתלקחות.

חברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות שחייה מקיבוץ יזרעאל, הודיעה היום (רביעי) על ריקול למוצר חדש שלה - שואב בריכות תחת המותג "ניאה" - לאחר שהתברר כי בחלק מהמוצרים עלולים להיוותר סדקים במעטפת, שמאפשרים חדירת מים וחשש לקצר חשמלי ואף להתלקחות.

חברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות שחייה מקיבוץ יזרעאל, הודיעה היום (רביעי) על ריקול למוצר חדש שלה - שואב בריכות תחת המותג "ניאה" - לאחר שהתברר כי בחלק מהמוצרים עלולים להיוותר סדקים במעטפת, שמאפשרים חדירת מים וחשש לקצר חשמלי ואף להתלקחות.

הסיפור המעניין מאחורי הריקול הוא שדווקא "ניאה" היה אמור לשמש את מיטרוניקס כפתרון לתחרות הסינית הזולה - והפך כעת לבעיה נוספת עבורה. עד כה ייצרה מיטרוניקס בישראל את רובוטי הניקוי שפיתחה, המשווקים תחת המותג "דולפין" ונחשבים ל"רולס רויס" של התחום. אלא שיצרנים סינים, שאינם מתחרים באיכות דולפין אך מציעים מוצרים זולים ברמת איכות בינונית, הצליחו לכבוש נתחי שוק משמעותיים.

הסיפור המעניין מאחורי הריקול הוא שדווקא "ניאה" היה אמור לשמש את מיטרוניקס כפתרון לתחרות הסינית הזולה - והפך כעת לבעיה נוספת עבורה. עד כה ייצרה מיטרוניקס בישראל את רובוטי הניקוי שפיתחה, המשווקים תחת המותג "דולפין" ונחשבים ל"רולס רויס" של התחום. אלא שיצרנים סינים, שאינם מתחרים באיכות דולפין אך מציעים מוצרים זולים ברמת איכות בינונית, הצליחו לכבוש נתחי שוק משמעותיים.

הסיפור המעניין מאחורי הריקול הוא שדווקא "ניאה" היה אמור לשמש את מיטרוניקס כפתרון לתחרות הסינית הזולה - והפך כעת לבעיה נוספת עבורה. עד כה ייצרה מיטרוניקס בישראל את רובוטי הניקוי שפיתחה, המשווקים תחת המותג "דולפין" ונחשבים ל"רולס רויס" של התחום. אלא שיצרנים סינים, שאינם מתחרים באיכות דולפין אך מציעים מוצרים זולים ברמת איכות בינונית, הצליחו לכבוש נתחי שוק משמעותיים.

בתגובה, החליטה מיטרוניקס להרחיב את פעילותה גם לפלח השוק הזול, וייבאה מוצר של היצרן הסיני יאמו טכנולוג'יקל, המשווק בארץ תחת המותג הצעיר ניאה במחיר של כ-780 שקל - ועליו חל כעת הריקול.

בתגובה, החליטה מיטרוניקס להרחיב את פעילותה גם לפלח השוק הזול, וייבאה מוצר של היצרן הסיני יאמו טכנולוג'יקל, המשווק בארץ תחת המותג הצעיר ניאה במחיר של כ-780 שקל - ועליו חל כעת הריקול.

בתגובה, החליטה מיטרוניקס להרחיב את פעילותה גם לפלח השוק הזול, וייבאה מוצר של היצרן הסיני יאמו טכנולוג'יקל, המשווק בארץ תחת המותג הצעיר ניאה במחיר של כ-780 שקל - ועליו חל כעת הריקול.

המשבר בחברה החל בתקופת הקורונה, אז הסתגרו אנשים בבתים והשקיעו בשיפור ושדרוג מרחב המחיה שלהם, כולל החצר והבריכה, מה שהוביל לשווי שיא בבורסה לחברה של 9 מיליארד שקל ב-2021. אלא שאופטימיות יתר בהנהלת מיטרוניקס לגבי המשך מכירות השיא הובילה ליצירת מלאים גדולים, שהתנפצה לאחר תום הסגרים, כשהציבור חזר להרגלי הצריכה הקבועים שלו. כתוצאה מכך צנח שווי החברה בבורסה ל-245 מיליון שקל בלבד -

המשבר בחברה החל בתקופת הקורונה, אז הסתגרו אנשים בבתים והשקיעו בשיפור ושדרוג מרחב המחיה שלהם, כולל החצר והבריכה, מה שהוביל לשווי שיא בבורסה לחברה של 9 מיליארד שקל ב-2021. אלא שאופטימיות יתר בהנהלת מיטרוניקס לגבי המשך מכירות השיא הובילה ליצירת מלאים גדולים, שהתנפצה לאחר תום הסגרים, כשהציבור חזר להרגלי הצריכה הקבועים שלו. כתוצאה מכך צנח שווי החברה בבורסה ל-245 מיליון שקל בלבד -