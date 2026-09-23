חברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות שחייה מקיבוץ יזרעאל, הודיעה היום (רביעי) על ריקול למוצר חדש שלה - שואב בריכות תחת המותג "ניאה" - לאחר שהתברר כי בחלק מהמוצרים עלולים להיוותר סדקים במעטפת, שמאפשרים חדירת מים וחשש לקצר חשמלי ואף להתלקחות.
ההודעה מגיעה בעיצומו של משבר עמוק שבו שרויה החברה מאז תום הקורונה, בשל ירידה עולמית בביקושים למוצריה ותחרות הולכת וגוברת מיצרנים סינים.
הסיפור המעניין מאחורי הריקול הוא שדווקא "ניאה" היה אמור לשמש את מיטרוניקס כפתרון לתחרות הסינית הזולה - והפך כעת לבעיה נוספת עבורה. עד כה ייצרה מיטרוניקס בישראל את רובוטי הניקוי שפיתחה, המשווקים תחת המותג "דולפין" ונחשבים ל"רולס רויס" של התחום. אלא שיצרנים סינים, שאינם מתחרים באיכות דולפין אך מציעים מוצרים זולים ברמת איכות בינונית, הצליחו לכבוש נתחי שוק משמעותיים.
בתגובה, החליטה מיטרוניקס להרחיב את פעילותה גם לפלח השוק הזול, וייבאה מוצר של היצרן הסיני יאמו טכנולוג'יקל, המשווק בארץ תחת המותג הצעיר ניאה במחיר של כ-780 שקל - ועליו חל כעת הריקול.
משווי של 9 מיליארד שקל ל-245 מיליון
המשבר בחברה החל בתקופת הקורונה, אז הסתגרו אנשים בבתים והשקיעו בשיפור ושדרוג מרחב המחיה שלהם, כולל החצר והבריכה, מה שהוביל לשווי שיא בבורסה לחברה של 9 מיליארד שקל ב-2021. אלא שאופטימיות יתר בהנהלת מיטרוניקס לגבי המשך מכירות השיא הובילה ליצירת מלאים גדולים, שהתנפצה לאחר תום הסגרים, כשהציבור חזר להרגלי הצריכה הקבועים שלו. כתוצאה מכך צנח שווי החברה בבורסה ל-245 מיליון שקל בלבד - קריסה של 98% מהשיא.
הריקול על ניאה מצטרף למצב הפיננסי המורכב של החברה: מיטרוניקס סיימה את הרבעון השני של 2026 עם המשך ירידה של 15% בהכנסות, שהסתכמו ב-437 מיליון שקל, ועברה להפסד של 8 מיליון שקל לעומת רווח של 14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את המחצית הראשונה של 2026 סיימה החברה בהפסד של 34 מיליון שקל, לעומת רווח של 30 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנה שעברה.
חברי הקיבוץ, שהם בעלי השליטה בחברה, סירבו בעבר להצעות רכישה נדיבות שקיבלו עבור מיטרוניקס. אלא שלאור המצב המתדרדר, החלו לאחרונה מגעים עם קרן פימי, כשטרם ידוע אם אלה יבשילו לכדי רכישת שליטה בחברה.