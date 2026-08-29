האמונה היא חלק מרכזי בזהותה האישית והאמנותית של הזמרת אודיה אזולאי והיא הצהירה בעבר כי היא עוברת תהליך של התחזקות. יחד עם זאת, אתר עדיקה לא מיועד ספציפית לשומרי צניעות בלבוש ולשומרי שבת. צרכניות רבות תמכו בצעד ואחרות טענו שיחרימו את האתר. יש גם טענות על כך שאתרי מכירת הכרטיסים מאפשרים לכאורה למכור כרטיסים בשבת להופעות של הזמרת.