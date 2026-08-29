אודיה ביקשה לסגור את אתר האופנה עדיקה (Adika) בשבת. האתר המחודש נפתח לפני פחות מיומיים. מי שנכנס היום (שבת) לאתר נתקל בהודעה: "צעדיקות נתראה במוצ"ש".
האמונה היא חלק מרכזי בזהותה האישית והאמנותית של הזמרת אודיה אזולאי והיא הצהירה בעבר כי היא עוברת תהליך של התחזקות. יחד עם זאת, אתר עדיקה לא מיועד ספציפית לשומרי צניעות בלבוש ולשומרי שבת. צרכניות רבות תמכו בצעד ואחרות טענו שיחרימו את האתר. יש גם טענות על כך שאתרי מכירת הכרטיסים מאפשרים לכאורה למכור כרטיסים בשבת להופעות של הזמרת.
החודש, המותג עדיקה הוקם לתחייה תחת השם עדיקה סטודיו והאתר פועל תחת הדומיין Adika Style. אודיה נבחרה להוביל את המהלך כפרזנטורית, והיא הפנים של קמפיין ההשקה המחודש של עדיקה ברשתות החברתיות ובפלטפורמות השיווק. היא גם מעורבת בתוכן ובקולקציות. שיתוף הפעולה כולל מעורבות של אודיה בבחירת הסטיילינג, העיצוב והפריטים.
אתר עדיקה הוקם בינואר 2012 על ידי עדי רונן ודדי שוורצברג והצליח מאוד. הוא היה אחד מאתרי האופנה שבישרו את המעבר של הישראלים לקנייה דומיננטית באונליין לצד קנייה בחנויות. היו בו עיצובים מקוריים ואקססוריז שחלקם יובאו מסין. קבוצת גולף רכשה את השליטה בעדיקה (75%) בינואר 2015 לפי שווי של כ-40 מיליון שקל. ב-2022 הושלם מיזוג מלא של החברה לתוך קבוצת גולף. עדיקה הפעילה גם אתר בינ"ל וקבוצת גולף פתחה גם חנויות פיזיות למותג. בסוף 2023 החליטה קבוצת גולף לסיים את פעילות המותג. האתר והחנויות הפיזיות חוסלו ונסגרו סופית באפריל 2024.
קבוצת גולף היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כלל תעשיות, שבשליטת לן בלווטניק, מחזיקה בשליטה בגולף (52.6%). קבוצת סטימצקי, שבבעלות אייל גרינברג, מחזיקה ב-15.5% ממניות החברה. שאר מניות החברה מוחזקות על ידי גופים מוסדיים והציבור.
תגובת גולף ואודיה יפורסמו כשיינתנו.