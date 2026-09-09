בית משפט דרום קוריאני לענייני משפחה חייב את מייסד חברת המשחקים סמייל-גייט (Smilegate), המיליארדר קוון היוק-בין, להעביר לגרושתו 35% ממניות החברה שהקים ובבעלותו, כחלק מהסדר גירושין, מה שהופך רשמית להסדר הגירושין הגדול ביותר אי-פעם בדרום קוריאה.

בית המשפט קיבל אתמול (שלישי) את תביעת הגירושין שהגישה לי הווה-ג'ין נגד קוון, וקבע כי "לאחר בחינת נסיבות הסכסוך רב השנים והסלמתו, וכן את הסיכוי לפיוס, הנישואין הגיעו למשבר בלתי ניתן לתיקון, והאחריות לכך מוטלת על שני הצדדים באופן שווה". התביעה הוגשה על ידי לי כבר בנובמבר 2022, כך שההליך נמשך כארבע שנים עד למתן פסק הדין.

קוון היוק-בין ( צילום: Kwon Hyuk-bin\AFP )

לפי הדיווחים, בית המשפט העריך את שווי מניות סמייל-גייט בבעלות קוון בכ-7.1 טריליון וון (כ-5.3 מיליארד דולר), כך שהחלק של 35% שהוענק ללי שווה כ-2.49 טריליון וון (כ-1.9 מיליארד דולר).

ללי הייתה בקשה שבית המשפט יעניק לה מחצית ממניות סמייל-גייט, בטענה שתרמה להקמת החברה ולצמיחתה, כמו גם לצבירת הונם המשותף: היא ציינה כי החזיקה ב-30% ממניות החברה בשנותיה הראשונות, וכיהנה כמנכ"לית ודירקטורית רשומה בה, לצד יותר מ-20 שנה שהקדישה לגידול ילדיהם וניהול משק הבית. קוון, מצדו, טען כי לי לא השקיעה כספים בחברה ולא עבדה בה בפועל, ולכן אין לראות בה שותפה-מייסדת, והכחיש כי הוא אחראי לפירוק הנישואין.

עדיין ישלוט בחברה - אבל יתקשה לקדם החלטות

בית המשפט דחה את תביעת הנזיקין של לי נגד קוון על רקע פירוק הנישואין, אך קיבל את עמדתה בנוגע לשאלה שהייתה במחלוקת המרכזית - האם יש לכלול את מניות סמייל-גייט באיזון המשאבים בכלל. בפסיקתו, ציין בית המשפט את היסטוריית הקמת החברה וצמיחתה, את החזקת המניות הקודמת של לי ותפקידה כדירקטורית בחברת האם, סמייל-גייט אנטרטיינמנט (Smilegate Entertainment), וכן את אחריותה היחידה במשך שנים ארוכות למשק הבית ולגידול הילדים - ולכן קבע כי המניות מהוות רכוש שנוצר במשותף, במישרין ובעקיפין, על ידי בני הזוג.

ההסדר, אם יאושר סופית, יעלה משמעותית על השיא הקודם בתחום - 944 מיליארד וון (כ-720 מיליון דולר), שבית משפט עליון בסיאול חייב לאחרונה את יו"ר קבוצת SK, צ'י טאה-וון, לשלם לגרושתו. המעבר, אם יסתיים, יביא לסיום הבעלות הבלעדית של קוון על חברת המשחקים הפרטית. קוון החזיק ב-100% ממניות סמייל-גייט מאז 2012. ההערכה היא כי גם אם קוון ישמור על 65% מהמניות ועל השליטה הניהולית בפועל, יהיה קשה לו יותר לקדם באופן עצמאי החלטות מהותיות המחייבות רוב מיוחד באסיפה כללית, כגון תיקוני תקנון, מיזוגים או פיצולים - מה שמעלה את הסבירות שהוא יערער על פסק הדין.