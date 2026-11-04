בספטמבר היא תבעה את בעל הבית שלה, בטענה שביטול החניה שלה מפר את חוקי קליפורניה בנושא שוויון בדיור וזכויות אנשים עם מוגבלויות, וכן את חוקי העירייה האוסרים הטרדת דיירים. "תבנו כמה שאתם רוצים, אין לי בעיה עם זה", אמרה עורכת דינה. "בעלי נכסים, תרוויחו כמה כסף שאתם יכולים — אבל לא על גבם של קשישים ואנשים עם מוגבלויות".