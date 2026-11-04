אין דירות והביקוש גבוה? בעלי נכסים בלוס אנג'לס החלו להסב מוסכים וחניות ליחידות דיור. למרות שהתשתית היא לא אידאלית למגורים, בעלי הנכסים נשענים על חוק של מדינת קליפורניה שנועד לעודד בניית דירות נוספות.
לפי דיווח של לוס אנג'לס טיימס, המהלכים הללו מעוררים זעם בקרב הדיירים בבניינים שעוברים הסבה, מכיוון שמדובר באובדן של מקומות חניה ויצירת צפיפות גדולה יותר על התשתית הקיימת.
"חניה בעיר הזאת היא עורק חיים לאנשים. אם כבר, למה שלא תיקחו לי כבר חצי מהבית או מהדירה?" אמרה אליס, בת 70, המתגוררת מאז 2001 בבניין בן שמונה דירות סמוך לסאנסט סטריפ. "זה החופש שלי", היא צוטטה בכתבה.
פעילים למען זכויות דיירים טוענים כי שלילת מקומות החניה מפרה את חוזי השכירות ופוגעת במיוחד בקשישים ואנשים עם מוגבלויות, שמוגבלות הניידות שלהם אינה מאפשרת להם לחפש חניה ברחוב, וכן מי שאינם יכולים להרשות לעצמם לעבור דירה.
לדברי עורכי דין העוקבים אחר הסוגיה, העימות בולט במיוחד בשכונות צפופות בלוס אנג׳לס, ובהן קוריאה טאון, פיקו יוניון, סילבר לייק והוליווד, שבהן החניה ברחוב מצומצמת ביותר ובניינים רבים נמצאים בפיקוח על שכר הדירה.
"אנחנו נתקלים ביותר ויותר אנשים עם הבעיה הזאת - כמעט מדי שבוע", אמר לארי גרוס, מנכ"ל הקואליציה להישרדות כלכלית, המפעילה מרכזי ייעוץ לזכויות דיירים. "אנשים רבים לא יכולים להמשיך לשכור שם דירה בלי חניה".
מנגד, מת'יו לואיס, מנהל התקשורת של ארגון California YIMBY התומך בהרחבת היצע הדיור, שהיה שותף מרכזי בקידום החוק ב־2024, אמר שהצורך הדחוף בדיור נוסף גובר על הצורך בחניה. לדבריו, עיריית לוס אנג׳לס צריכה לסייע לדיירים בעלי צרכים מיוחדים שנפגעים מהמהלך, אולי באמצעות סבסוד חניה, הוספת מקומות חניה לנכים או שיפור הגישה לשירותי הסעות מותאמים לאנשים עם מוגבלויות. "מה חשוב יותר לתושבי לוס אנג׳לס, חניה או דיור? בלוס אנג'לס אין מחסור בחניה. יש בה מחסור בדיור".
גורמים במחלקת התכנון של עיריית לוס אנג׳לס אמרו כי הם "מגלים הבנה כלפי דיירים" שעלולים לאבד חניה, אך העירייה חייבת לאשר היתרים ליחידות הדיור הנלוות, משום שהיא "אינה יכולה לגבור על חוק המדינה".
"יצירת דיור חדש וצמצום התלות ברכב והיקף החניה הם גם יעדי מדיניות חשובים של העיר ושל המדינה", מסרו בהודעה. הם ציינו כי דיירים רבים שיאבדו את החניה יהיו זכאים להפחתה בשכר הדירה, וכי במקרים המתאימים יוכלו גם לבקש מקום חניה חדש לנכים במקטע הרחוב שבו הם מתגוררים.
כך למשל, בסילבר לייק, בעל הבית של אישה בת 83 הודיע לה לאחרונה כי החניה שלה במוסך תבוטל לצמיתות כדי לפנות מקום לשתי יחידות דיור נלוות חדשות. האישה שמתמודדת עם קשיי ניידות, חוששת מהצורך לחנות ברחובותיה התלולים של השכונה ומהקושי להגיע הביתה בבטחה בלילה. היא מאשימה את מחוקקי המדינה ואת המושל גאווין ניוסום בכך שהעבירו את החוק וחתמו עליו "בלי לחשוב על ההשלכות".
בספטמבר היא תבעה את בעל הבית שלה, בטענה שביטול החניה שלה מפר את חוקי קליפורניה בנושא שוויון בדיור וזכויות אנשים עם מוגבלויות, וכן את חוקי העירייה האוסרים הטרדת דיירים. "תבנו כמה שאתם רוצים, אין לי בעיה עם זה", אמרה עורכת דינה. "בעלי נכסים, תרוויחו כמה כסף שאתם יכולים — אבל לא על גבם של קשישים ואנשים עם מוגבלויות".