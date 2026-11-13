



גלריה ( צילום: באדיבות עיריית אשקלון )





אשקלון ממשיכה לצמוח בקצב מהיר ולמשוך אליה תושבים חדשים. לצד הקמת שכונות חדשות והרחבת הבנייה למגורים, מקודמים בעיר פרויקטים בתחומי החינוך, התחבורה, התעסוקה, התרבות והפנאי. בהתאם למדיניות העירייה, מושם דגש על התאמת השירותים העירוניים לקצב הגידול באוכלוסייה ועל יצירת מענה לצרכים המשתנים של תושבי העיר.

להרגיש בבית ולהשתלב בחיי העיר

מערכת חינוך מצטיינת, חינוך בלתי פורמלי עשיר ומגוון, מרחבים ציבוריים ירוקים ומפותחים, פעילויות התרבות והפנאי, לצד רצועת החוף היפה והתוססת, הם חלק ממכלול השירותים והמאפיינים העירוניים המוצעים כיום לתושבים.

על-פי התפיסה העירונית, בחירת מקום מגורים מושפעת לא רק מהדיור עצמו אלא גם ממערכת החינוך, מהנגישות לשירותים, מהמרחבים הציבוריים ומהאפשרויות שמציעה הסביבה למשפחות. לצד אלה, הטבת המס שנכנסה לתוקף מצטרפת למכלול השיקולים של משפחות הבוחנות מעבר לעיר.

בעירייה מציינים, כי לצד המשך הפיתוח נשמר דגש גם על חיזוק הקהילה והשתלבותם של תושבים חדשים במרקם העירוני, מתוך רצון לשמור על תחושת שייכות גם בתקופה של גידול משמעותי באוכלוסייה.

פארקים ומרחבים ירוקים מתחת לבית ( צילום: אקליפס מדיה )





פיתוח שכונות, תשתיות ותחבורה

במקביל לאכלוס השכונות החדשות פועלת העירייה להרחבת התשתיות והשירותים הנלווים ובהם בתי ספר, גני ילדים, פארקים, מתקני פנאי, שטחים ציבוריים ומרכזים מסחריים.

בתחום התחבורה מקודמים מספר פרויקטים מרכזיים ובהם הקמת התחנה המרכזית החדשה, שתהווה בשורה של ממש למשתמשי התחבורה הציבורית ותהיה ממוגנת, מתקדמת וחדשנית עם עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים. גשר האמפורות כבר נפתח לתנועה, גשר קדש נמצא בביצוע מתקדם, והעבודות על הגשר השלישי כבר החלו. פרויקטים אלה נועדו, בין היתר, לחזק את החיבור בין שכונת עיר היין לבין חלקי העיר השונים.

לצד זאת, בוצעו מהלכים לתגבור קווי האוטובוסים ולהרחבת השירות בהתאם לאכלוס השכונות החדשות. במקביל מקודמים מיזמים בתחומי רפואת הציבור, המסחר, התעסוקה והפנאי, וכן עבודות לחידוש תשתיות ולשדרוג המרחב הציבורי בשכונות הוותיקות.

התחנה המרכזית - תחנה מרכזית חדשה מתקדמת וממוגנת ( צילום: אשר דיין )





הטבת המס כבר בתוקף

אחד המהלכים המשמעותיים שעליהם מצביעה העירייה הוא הטבת המס שנכנסה לתוקף לאחר מאבק שנמשך שנים. הטבת המס מעידה על הכרה לאומית בעמידתם האיתנה של תושבי העיר אשקלון בחזית הטרור במשך למעלה משני עשורים והיא מגיעה להם בזכות ולא בחסד.

במסגרת המהלך, זכאים תושבי העיר להטבת מס המאפשרת להגדיל את ההכנסה של משקי הבית והיא יכולה להגיע לחסכון של למעלה מ-10,000 שקל בשנה למשפחה. בעירייה רואים במהלך זה נדבך נוסף במדיניות שנועדה לחזק את העיר, לצד השקעות בתחומי החינוך, התרבות, התעסוקה והתשתיות.

תעסוקה, חדשנות ופיתוח כלכלי

בהתאם למדיניות העירייה והחזון האסטרטגי בתחום, מקודמים בשנים האחרונות מתחמי תעסוקה, מסחר ותעשייה שנועדו להרחיב את אפשרויות התעסוקה בעיר ולצמצם את התלות במוקדי תעסוקה מחוץ לאשקלון.

את פירות ההשקעה בתחום ניתן לראות כבר בנתוני הלמ"ס לשנת 2025 מהם עולה, כי אשקלון דורגה במקום הראשון בארץ בהתחלות בנייה לתעשייה ובמקום השני בהתחלות בנייה למסחר.

בין הפרויקטים המקודמים כיום נמנים מולטי פארק, YUKA PARK, מתחם ישרס בעיר היין, מרכז הדיפ־טק של חברת AWZ בתחומי השבבים והבינה המלאכותית, מרכז BIG FASHION, מפעל אלקטרה וקריית התעשייה של החברה המרכזית למשקאות.

נוסף על כך נהנים אזורי התעשייה ממעמד של אזור עדיפות לאומית א', המאפשר לחברות העומדות בתנאים לקבל מענקים והטבות. לצד קידום המתחמים פועלת העירייה בשיתוף שירות התעסוקה לקידום הכשרות מקצועיות ולחיבור בין מעסיקים לתושבים.

על-פי התוכניות העירוניות המקודמות כיום, המתחמים החדשים צפויים להרחיב את היצע התעסוקה בעיר ולהוסיף אלפי מקומות עבודה בתחומי הפיתוח, ההנדסה, הייצור, התפעול, הלוגיסטיקה והניהול.

ים, מרינה, תיירות ופנאי

הים, המרינה, הטיילות והפארקים מהווים מוקדי פנאי ובילוי מרכזיים בעיר, ובמקביל משמשים גם כבסיס לפעילות כלכלית בתחומי התיירות, ההסעדה והמסחר.

בין מוקדי המשיכה העירוניים נמנים המרינה, מרכז אפרידר, האקו־פארק, הגן הלאומי והפודטראקים הפועלים לאורך הטיילת. לצד אלה מתקיימים בעיר פסטיבלים, אירועי תרבות וסיורים קולינריים והיסטוריים המושכים קהלים נוספים לעיר.

בהתאם למדיניות העירייה, פיתוח המרחבים הציבוריים נועד לשרת הן את תושבי העיר והן את הפעילות העסקית הנלווית להם, באמצעות הגדלת היקף המבקרים והרחבת אפשרויות הבילוי והפנאי.

טיילת יפהפייה ומתחדשת ( צילום: אקליפס מדיה )





מענה לתושבים בכל גיל

בהמשך לתפיסה העירונית, הפיתוח הפיזי והכלכלי נדרש לבוא לצד הרחבת השירותים הקהילתיים והחברתיים לכל קבוצות הגיל בעיר. במסגרת זו מקודמים בשנים האחרונות בתי ספר וגני ילדים חדשים, פארקים, מתקני משחק וספורט ושטחים לפעילות קהילתית. במקביל מוקמת קריית הנוער והצעירים, שנועדה לתת מענה לצעירים בתחומי ההכוונה, ההכשרה, הלימודים והמעורבות החברתית.

לצד זאת מקודם מרכז חדש לבני הגיל השלישי, אשר יציע פעילות חברתית, תרבותית ולימודית. בנוסף פועל מרכז החוסן העירוני להרחבת המענה הרגשי לתושבים ולמשפחות, ומקודם גם בית הנבחרות, שנועד להעניק לספורטאים ולספורטאיות תנאים מתאימים להתפתחות מקצועית מיטבית.

בית חדש לגיל השלישי ( הדמיה: Bea architects )





ביטחון וחוסן קהילתי

המציאות הביטחונית המלווה את אשקלון לאורך השנים מחייבת השקעה מתמשכת בתחום הביטחון והחוסן העירוני. במסגרת זו הרחיבה העירייה את מערך הביטחון העירוני, הכולל מוקד רואה, שמנטר בזמן אמת ובכל שעה ביום יותר מ־1,700 מצלמות ברחבי העיר. לצד זאת פועלים יחידת אופנוענים, משמר שכונה וכיתת כוננות, המהווים חלק ממערך הביטחון והחירום העירוני.

בנוסף מתקיימים סיורים יזומים, פעולות אכיפה ושיתופי פעולה עם משטרת ישראל, בד בבד עם השקעה בתחומי החינוך, המניעה והקהילה.

חיזוק תחושת הביטחון האישי מהווה, לתפיסת העירייה, חלק בלתי נפרד מיצירת תנאים התומכים בפיתוח העיר ובהמשך משיכת השקעות ופעילות כלכלית.

פריסת מצלמות רחבה להגברת הביטחון האישי ( צילום: באדיבות עיריית אשקלון )





במבט קדימה

בשנים הקרובות צפויים להבשיל חלק מהפרויקטים המקודמים כיום באשקלון, ובהם מתחמי תעסוקה חדשים, מיזמי תחבורה ומוסדות ציבוריים משמעותיים וחשובים שישנו לבלי היכר את פניה של העיר.

על-פי התוכניות העירוניות, מתחמי התעסוקה והטכנולוגיה, הגשרים החדשים, התחנה המרכזית, קריית הנוער והצעירים והמרכז לגיל השלישי צפויים להשתלב בשנים הקרובות בשגרת החיים העירונית.

מטרת המהלכים המקודמים כיום היא להבטיח, כי תנופת הפיתוח תבוא לידי ביטוי בשירותים העירוניים, בהזדמנויות התעסוקה, בנגישות, באיכות המרחב הציבורי ובאיכות החיים של כל תושבי ותושבות העיר.