מהחלטת בית המשפט עולה כי המבקשים רכשו מהחברה דירות בפרויקט בשנים 2021–2022, כאשר מועדי המסירה החוזיים נקבעו לתאריכים שונים בין יולי 2023 לנובמבר 2024. בפועל, הבנייה טרם הסתיימה ולא התקבל טופס 4, כך שהאיחור במסירת הדירות עומד על תקופות של בין 23 ל-39 חודשים.

מהחלטת בית המשפט עולה כי המבקשים רכשו מהחברה דירות בפרויקט בשנים 2021–2022, כאשר מועדי המסירה החוזיים נקבעו לתאריכים שונים בין יולי 2023 לנובמבר 2024. בפועל, הבנייה טרם הסתיימה ולא התקבל טופס 4, כך שהאיחור במסירת הדירות עומד על תקופות של בין 23 ל-39 חודשים.

מהחלטת בית המשפט עולה כי המבקשים רכשו מהחברה דירות בפרויקט בשנים 2021–2022, כאשר מועדי המסירה החוזיים נקבעו לתאריכים שונים בין יולי 2023 לנובמבר 2024. בפועל, הבנייה טרם הסתיימה ולא התקבל טופס 4, כך שהאיחור במסירת הדירות עומד על תקופות של בין 23 ל-39 חודשים.

הרוכשים טענו כי הפיצוי נועד לממן את הדיור החלופי של הרוכש בזמן אמת, ולא בדיעבד, בתום התדיינות ארוכת שנים. מנגד, היזמית וחברה נוספת שנתבעה טענו כי הסעד הזמני זהה לסעד הכספי, ואין מקום לתת אותו בטרם תוכרע התביעה. לטענת החברות, סיכויי התביעה אינם טובים, שכן נסיבות של כוח עליון, תנאי החוזה והוראה חוזית הקובעת 60 ימי חסד שוללים את זכות המבקשים לפיצוי בגין תקופת האיחור או חלקה. השופטת אילת הרנוף קבעה כי המקרה נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים מתן צו עשה זמני.

הרוכשים טענו כי הפיצוי נועד לממן את הדיור החלופי של הרוכש בזמן אמת, ולא בדיעבד, בתום התדיינות ארוכת שנים. מנגד, היזמית וחברה נוספת שנתבעה טענו כי הסעד הזמני זהה לסעד הכספי, ואין מקום לתת אותו בטרם תוכרע התביעה. לטענת החברות, סיכויי התביעה אינם טובים, שכן נסיבות של כוח עליון, תנאי החוזה והוראה חוזית הקובעת 60 ימי חסד שוללים את זכות המבקשים לפיצוי בגין תקופת האיחור או חלקה. השופטת אילת הרנוף קבעה כי המקרה נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים מתן צו עשה זמני.

הרוכשים טענו כי הפיצוי נועד לממן את הדיור החלופי של הרוכש בזמן אמת, ולא בדיעבד, בתום התדיינות ארוכת שנים. מנגד, היזמית וחברה נוספת שנתבעה טענו כי הסעד הזמני זהה לסעד הכספי, ואין מקום לתת אותו בטרם תוכרע התביעה. לטענת החברות, סיכויי התביעה אינם טובים, שכן נסיבות של כוח עליון, תנאי החוזה והוראה חוזית הקובעת 60 ימי חסד שוללים את זכות המבקשים לפיצוי בגין תקופת האיחור או חלקה. השופטת אילת הרנוף קבעה כי המקרה נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים מתן צו עשה זמני.

נקבע כי אין מחלוקת שהיזמית מפרה את התחייבותה החוזית למסירת הדירות למבקשים במועדים שבהם התחייבה בהסכמי המכר. "מדובר באיחור משמעותי של בין שנתיים לשלוש שנים וארבעה חודשים. בניית הדירות טרם הסתיימה עד היום ולא התקבל טופס 4...", נקבע בהחלטה.

נקבע כי אין מחלוקת שהיזמית מפרה את התחייבותה החוזית למסירת הדירות למבקשים במועדים שבהם התחייבה בהסכמי המכר. "מדובר באיחור משמעותי של בין שנתיים לשלוש שנים וארבעה חודשים. בניית הדירות טרם הסתיימה עד היום ולא התקבל טופס 4...", נקבע בהחלטה.

נקבע כי אין מחלוקת שהיזמית מפרה את התחייבותה החוזית למסירת הדירות למבקשים במועדים שבהם התחייבה בהסכמי המכר. "מדובר באיחור משמעותי של בין שנתיים לשלוש שנים וארבעה חודשים. בניית הדירות טרם הסתיימה עד היום ולא התקבל טופס 4...", נקבע בהחלטה.

"מדובר בנזק חודשי ברור ומתמשך. על מנת למנוע זאת, קבע המחוקק ברחל בתך הקטנה כי הפיצוי הסטטוטורי ישולם 'בתום כל חודש בעד אותו חודש'", נקבע עוד בהחלטה, לאחר שהשופטת ציינה כי כתוצאה מהאיחור במסירה נאלצים המבקשים לדאוג לעצמם לפתרון מגורים חלופי ולממן אותו, במקום להתגורר בדירה שרכשו.

"מדובר בנזק חודשי ברור ומתמשך. על מנת למנוע זאת, קבע המחוקק ברחל בתך הקטנה כי הפיצוי הסטטוטורי ישולם 'בתום כל חודש בעד אותו חודש'", נקבע עוד בהחלטה, לאחר שהשופטת ציינה כי כתוצאה מהאיחור במסירה נאלצים המבקשים לדאוג לעצמם לפתרון מגורים חלופי ולממן אותו, במקום להתגורר בדירה שרכשו.

"מדובר בנזק חודשי ברור ומתמשך. על מנת למנוע זאת, קבע המחוקק ברחל בתך הקטנה כי הפיצוי הסטטוטורי ישולם 'בתום כל חודש בעד אותו חודש'", נקבע עוד בהחלטה, לאחר שהשופטת ציינה כי כתוצאה מהאיחור במסירה נאלצים המבקשים לדאוג לעצמם לפתרון מגורים חלופי ולממן אותו, במקום להתגורר בדירה שרכשו.