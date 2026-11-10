וויקס פרסמה היום (שלישי) את תוצאות הרבעון השלישי של 2026, ולצד הדוחות הודיעה על שינוי בהנהגה. ניר זוהר, ממייסדי החברה ונשיאה, מונה למנכ"ל משותף לצד המנכ"ל והמייסד אבישי אברהמי, בתוקף מיידי.

לגבי שינוי ההנהגה, אברהמי ציין שהוא וזוהר בנו את וויקס יחד כמעט 20 שנה. זוהר כיהן כסמנכ"ל התפעול מאז 2008 וכנשיא מאז 2013. זוהר יוביל את האסטרטגיה העסקית, השיווק והתפעול, ואברהמי יתמקד במוצר, בבינה מלאכותית ובטכנולוגיה. "המבנה הזה מאפשר לי להעמיק עוד יותר במוצר ובבינה המלאכותית, כשהחברה בידיים של מי שמבין אותה כמוני", אמר.

גלריה ניר זוהר, אבישי אברהמי, וויקס ( צילומים:, Twitter @nirzo, אלן צצקין )

ביצת הזהב של וויקס

ההכנסות של וויקס ברבעון השלישי הסתכמו ב-570.2 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההזמנות הגיעו ל-573 מיליון דולר, עלייה של 11%. לפי החברה, הצמיחה נבעה בעיקר מהביצועים החזקים מהצפוי של Base44, פלטפורמת פיתוח האפליקציות ללא קוד שוויקס רכשה ב-2025.

ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) של Base44 מתקרבות כעת ל-250 מיליון דולר, בזכות ביקוש חזק והאצה בהשקעות השיווק. "Base44, ההימור הגדול ביותר שלנו, ממשיכה לעלות על הציפיות, בזכות מוצר מוביל, אסטרטגיה ברורה וביצוע בלתי מתפשר, שנשען על השקעות אגרסיביות והכרחיות", אמר אברהמי.

סך ההכנסות השנתיות החוזרות של וויקס כולה הגיע בסוף הרבעון ל-2.021 מיליארד דולר, עלייה של 15%. ההכנסות מתחום המנויים (Creative Subscriptions) הסתכמו ב-406.7 מיליון דולר, עלייה של 14%, וההכנסות מתחום הפתרונות העסקיים (Business Solutions) הגיעו ל-163.5 מיליון דולר, עלייה של 10%. מתוכן, ההכנסות מעסקאות, בעיקר דרך מערכת התשלומים של החברה, הסתכמו ב-73.1 מיליון דולר, עלייה של 12%. ההכנסות משותפים, כלומר סוכנויות ופרילנסרים שבונים אתרים עבור אחרים ושותפויות עסקיות, הגיעו ל-212.4 מיליון דולר, עלייה של 11%. למרות הכל, בשורה התחתונה וויקס רשמה ברבעון הפסד נקי של 13.7 מיליון דולר.

הדוחות הנוכחיים הם השניים שמתפרסמים מאז גל הפיטורים הגדול בתולדות וויקס. בסוף מאי הודיעה החברה על צמצום של כ-20% מכוח האדם שלה, כ-1,000 עובדים, במסגרת ארגון מחדש שכלל גם צמצום או סגירה של פעילויות, מוצרים וחברות בנות.

הפיטורים באו על רקע ירידה חדה במניית וויקס וספקנות גוברת של המשקיעים לגבי עתיד חברות התוכנה בעידן הבינה המלאכותית. בדיווח לרשות ניירות הערך האמריקנית בתחילת יוני העריכה החברה שהארגון מחדש יעלה לה 35-30 מיליון דולר לפני מס, רובם בתשלומי פיצויים והטבות לעובדים, ושהתשלום במזומן יתבצע במחצית השנייה של השנה. עלויות אלה ניכרות גם ברבעון הנוכחי: בלעדיהן, תזרים המזומנים החופשי היה גבוה בכ-25 מיליון דולר.

במקביל, וויקס צפתה אז חיסכון של כ-70 מיליון דולר בהוצאות כבר ב-2026, וחיסכון שנתי של כ-150 מיליון דולר בהמשך, בעיקר בזכות הוצאות שכר ותקורה נמוכות יותר. עם זאת, החברה הורידה כבר אז את תחזית הצמיחה שלה, והעריכה פגיעה של כ-50 מיליון דולר בהזמנות ושל כ-25 מיליון דולר בהכנסות השנה, בגלל הארגון מחדש והאטה חדה מהצפוי בפעילות השותפים. כעת, כאמור, החברה כבר מעסיקה 4,121 עובדים.

מאור שלמה ( צילום: פרטי )

סמנכ"ל הכספים ליאור שמש אמר שההשקעות האסטרטגיות ב-Base44 ממצבות את החברה להגדיל את נתח השוק שלה בשוק שמתרחב במהירות. לדבריו, אבן הדרך של כמעט 250 מיליון דולר הכנסות שנתיות חוזרות נובעת משני דברים: תנופה בגיוס משתמשים חדשים ושיפור בשימור משתמשים קיימים.

ברבעון הזה מלאה שנה לקבוצת המשתמשים הראשונה של Base44 תחת וויקס. לדברי שמש, שיעורי חידוש המנויים, החודשיים והשנתיים, של הקבוצה הזו אחרי 12 חודשים היו גבוהים מהציפיות, ושיעורי החידוש עלו בהתמדה בכל קבוצה חדשה. גם תמהיל המנויים השתפר: המנויים השנתיים היוו יותר מ-20% מהמנויים שנרכשו בקבוצת ספטמבר 2026, לעומת כ-5% בקבוצת ספטמבר 2025. החברה צופה שהרווחיות הגולמית של Base44 תתקרב בשנה הבאה לזו של פעילות הליבה של וויקס.

לשנת 2026 כולה וויקס שומרת על התחזית: צמיחה בהכנסות בשיעור של 11%-15%, וצמיחה בהזמנות בשיעור של כ-11%-13%. לרבעון הרביעי היא צופה צמיחה דו-ספרתית נמוכה בהכנסות, כשצמיחת ההזמנות תמשיך לפגר בגלל החולשה בפעילות השותפים.