אנבידיה תפרסם הלילה (שלישי) את דוחותיה הרבעוניים, ואלה לא יהיו סתם דוחות: זה הפרסום הראשון של החברה מאז שג'נסן הואנג, שניהל אותה 33 שנה, התפטר בעקבות פרשת הרומנים שלו. הפרסום מגיע כשברקע מניית יצרנית השבבים החשובה בעולם נסגרה אתמול בשפל של כשנה, אחרי נפילה של יותר מ-34% מהשיא.

אנליסטים מעריכים שהכנסות אנבידיה ברבעון יגיעו לכ-109 מיליארד דולר, כמעט פי שניים מ-57 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה צפוי לעמוד על 2.47 דולר, לעומת 1.30 דולר לפני שנה. כ-102 מיליארד דולר אמורים להגיע ממכירת שבבים ומערכות למרכזי נתונים, הלב של מהפכת הבינה המלאכותית.

גלריה משרדי אנבידיה בקליפורניה ( צילום: Haven Daley\AP )

הפוקוס הפעם יהיה על התחזית של החברה לרבעון הבא. בוול סטריט מצפים להכנסות של כ-125 מיליארד דולר. בבנק UBS מעריכים שאנבידיה תצביע אפילו על כ-130 מיליארד דולר, ובגולדמן זאקס צופים תחזית מעל השוק, בזכות רווחיות טובה מהצפוי.

נקודה רגישה היא שיעור הרווח הגולמי: כמה מכל דולר מכירה נשאר אחרי עלות הייצור. הוא עמד על 75% ברבעון הקודם, והחברה הזהירה שיירד בגלל התייקרות שבבי הזיכרון. התחזית שלה היא 74% ברבעון הנוכחי ו-71% עד 72% ברבעון הבא, אבל האנליסטים פסימיים ממנה וצופים 70.2%.

בבנק אוף אמריקה מעריכים בהסתברות של 60% תוצאות ותחזית חזקות מהצפוי. הם מוסיפים סיכוי של 10% עד 15% שההנהלה אפילו עשויה לבטל את התחזית עד למינוי מנכ"ל חדש. שוק האופציות מתמחר תנועה של כ-9% במניה לכל כיוון במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.

התחייבויות אנבידיה הגיעו ל-366 מיליארד דולר

אתמול צנחה מניית אנבידיה ב-4.12% ל-156.14 דולר, המחיר הנמוך ביותר שלה מאז יולי 2025. הירידה היא המשך מגמה מאז פרסום הרומנים של הואנג, אבל היו לה עוד כמה סיבות: ממשלת ארה"ב הודיעה אתמול על רישיונות ייצוא חדשים לשבבי בינה מלאכותית למדינות כמו סינגפור ומלזיה, כדי למנוע עקיפה של מגבלות הייצוא לסין. כמו כן, למרות שיותר מ-175 אלף איש, בהם אילון מאסק, חתמו על עצומה להחזרת הואנג, והנשיא טראמפ אמר שלא יפריע לו שיחזור, דירקטוריון אנבידיה, לפי דיווחים, לא שוקל זאת. במקביל, שר האוצר סקוט בסנט קרא ל"טלטלה דרמטית" באנבידיה ולמינוי מנכ"ל מבחוץ.

מה עוד אפשר לצפות שיראו הדוחות? קודם כל, המשכיות: בקיץ אמרה קרס שהחברה צופה צמיחה של כ-70% בשנה הבאה, ועכשיו ישאלו אם ההבטחה שרדה את הפרישה של הואנג. שנית, עדכון בנוגע לשבב חדש בשם רובין, שאמור להחליף את הדור הנוכחי ולהניב כחמישית מההכנסות ממרכזי הנתונים. בקי-בנק הזהירו מעיכובים בייצורו. התייחסות ל"מימון מעגלי": אנבידיה משקיעה בלקוחות שלה, והם קונים ממנה שבבים. ההתחייבויות שלה הגיעו ל-366 מיליארד דולר, והסידור הזה מדאיג משקיעים.

ג'נסן הואנג ורעייתו לורי ( צילום: Carolyn Kaster\AP )

גם דוח טוב לא מבטיח עלייה במניה. אחרי הדוח האחרון עלתה אנבידיה ב-8.74%, אבל אחרי שלושת הדוחות הקודמים היא דווקא ירדה ב-1.77%, ב-5.46% וב-3.15%. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים, 247 עד 278 דולר לפי הסקרים, גבוה ב-58% עד 78% ממחיר הסגירה, אבל חלקם כבר הורידו דירוג. "לא רק הרומנים", כתב ויליאם סטיין מבנק טרואיסט (Truist) כשהוריד דירוג, "אלא גם החשש שתרבות החברה תיפגע ושהחברה שלחה שבבים שהפכו נגישים לחברות וגופי ממשל בסין".