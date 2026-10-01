ינון קרייז, שעמד בראשות חברת מאטל (Mattel) והיה אחראי, בין השאר, לעלייה מחדש בפופולריות של בובת הברבי, ימונה לאחד התפקידים הבכירים ביותר בהוליווד. קרייז יהפוך למנכ"ל המשותף של פרמאונט ו-וורנר ברדרס דיסקברי עם השלמת המיזוג בין שתי הענקיות, בעסקה בשווי 110 מיליארד דולר.

המינוי הוכרז הלילה (בין רביעי לחמישי) על ידי הבוס הגדול של פרמאונט, דיוויד אליסון, דקות אחרי ששופטת פדרלית אישרה את ההסדר שפינה את המכשול האחרון בדרך לסגירת העסקה.

גלריה ינון קרייז ( צילום: Teri Weber, Mattel )

אליסון יישאר יו"ר ומנכ"ל, וקרייז יצטרף אליו כמנכ"ל משותף ויכהן בדירקטוריון. לפי הודעת פרמאונט, קרייז יתמקד בניהול השוטף ובשילוב העסקים של שתי החברות, והיחידות העסקיות ידווחו לשניהם. אליסון אמר כי מדובר ב"חלוקת עבודה המבוססת על החוזקות המשלימות שלנו, עם קווי דיווח ברורים". בפרמאונט הוסיפו כי אליסון חיפש שותף עם "כוח אש תפעולי".

קרייז מנהל את מאטל מאז 2018, ובתקופתו הפכו מותגי החברה לסרטים, לסדרות ולמשחקים. הבולט שבהם הוא "ברבי", סרט 2023 של וורנר ברדרס, שהיה הסרט המצליח בעולם באותה שנה והמצליח ביותר בתולדות הסטודיו. לפני מאטל ניהל את אנדמול (Endemol), מפיקת "האח הגדול", ואת מייקר סטודיוס (Maker Studios), שנמכרה לדיסני תמורת 500 מיליון דולר. הוא גם ממייסדי פוקס קידס אירופה, וחבר בדירקטוריון וורנר מיוזיק גרופ.

פרמאונט, וורנר ברוס ( צילומים: ‏Valerie Macon/AFP, Mario Tama/Getty Images )

החברה המאוחדת תאגד תחת קורת גג אחת את פרמאונט פיקצ'רס, וורנר ברדרס, HBO, CBS, CNN, ניקלודיאון וקרטון נטוורק. פלטפורמת הסטרימינג שלה צפויה להגיע ליותר מ-200 מיליון מנויים. פרמאונט שואפת לחסוך יותר מ-6 מיליארד דולר מהמיזוג, ודוחפת הנפקת חוב של 44 מיליארד דולר למימון הרכישה.

כחלק מההסדר עם המדינות בארצות הברית שהתנגדו לאיחוד, החברה תקים מועצת מערכת עצמאית שתפקח על פעילות CNN וחדשות CBS.

הפגישה עם חיים סבן שהזניקה הכל

קרייז גדל ברמת חן ורמת אפעל, וכנער חלם להיות כדורגלן. פציעה ברגל שלחה אותו מוקדם מהמתוכנן לעולם העסקים. הוא למד בלוס אנג'לס בשנות ה-90 והיה מדריך גלישה, כאשר פגישה עם המיליארדר חיים סבן הביאה אותו לתפקיד מנכ"ל הסניף האירופי של פוקס קידס. ב-2008 נחת בניהול חברת ההפקה והתוכן ההולנדית אנדמול, בדיוק בימי הפקת הלהיט העולמי "האח הגדול". הוא עזב אותה ב-2011 ואחרי 15 שנות מגורים בלונדון שב לשנתיים בישראל, רק כדי לחזור שוב לקליפורניה. הוא היה מנכ"ל Maker Studios, חברה קטנה שהפכה משתמשי יוטיוב לסלבריטאים ונמכרה לדיסני תמורת קרוב למיליארד דולר.