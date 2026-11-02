"קיבלתי אישור לשוחח עם גורמים בסוריה ובלבנון". כך חשף אייל וולדמן, מייסד מלאנוקס, בכנס העסקים הבינלאומי של תגלית שנערך היום (שני) במלון הילטון בתל אביב. "אני מנסה לסייע בשיפור מצבה הגיאופוליטי של ישראל בעולם, באמצעות קשרים עם שכנותינו מצפון, סוריה ולבנון", הוסיף. "אנחנו פועלים גם מול מדינות המפרץ, גורמים נוספים והפלסטינים. המטרה היא לסייע לישראל לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם במישור הגיאופוליטי". וולדמן לא פירט מי הגורמים שאישרו לו לנהל את המגעים.

כשנשאל מה קשה יותר, לנהל מהנדסים או לעסוק בדיפלומטיה, לא היסס: "דיפלומטיה, בפער גדול. כשלא ברור איך להגיע ליעדים שלך ויש כל כך הרבה אי-ודאות בדרך, זה הרבה יותר קשה מניהול".

גלריה ולדמן בכנס תגלית בתל אביב ( צילום: שוקה כהן )

לדבריו, הסוגיות מול שתי המדינות ניתנות לפתרון. "צריך לפתור את הסוגיות מול לבנון וסוריה, וזה בהחלט אפשרי", אמר. "אנחנו צריכים לצרף את סעודיה להסכמי אברהם באמצעות התקדמות בטיפול בסוגיה הפלסטינית, ובהמשך להתמודד עם הסוגייה הישראלית-פלסטינית, שגם לה, לדעתי, ניתן למצוא פתרון".

וולדמן לא חסך ביקורת מהממשלה. "אנחנו רואים את התגובות בעולם למה שקורה בישראל, וזה עניין רציני", אמר. "אלה היו ארבע שנים קשות מאוד לישראל. כל המדדים מצביעים על כישלון. עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה". הוא קרא ל"שינוי של 180 מעלות מהמדיניות הנוכחית", והוסיף: "קודם צריך לקחת את הכנסת ואת הממשלה, ואז להתחיל לעבוד על תיקון המדינה וכל מה שסביבה".

כזכור, וולדמן חווה אסון אישי בטבח 7 באוקטובר. בתו, דניאל בת ה־24, ובן זוגה, נועם שי, נרצחו בידי מחבלי חמאס במסיבת הנובה. מאז הוא מקפיד להדגיש את חשיבות החוסן של החברה הישראלית ואת הצורך בתיקון עמוק של המדינה.

"הרכישה הטובה ביותר בהיסטוריה"

בכנס דיבר וולדמן גם על רכישת מלאנוקס שהקים על ידי ענקית השבבים אנבידיה. "אני חושב שזו הרכישה הטובה ביותר בהיסטוריה, ולא רק בתעשיית הטכנולוגיה", אמר. לדבריו, הסוד להצלחת החיבור בין שתי החברות היה "קודם כל, האנשים. אחר כך השילוב בין הטכנולוגיות, המעבדים הגרפיים, הרשתות והיכולות שלנו. היכולת לספק פתרון מלא מקצה לקצה, מהמעבד דרך הרשת ועד למערכות האחסון, היא שהפכה את החיבור הזה לאטרקטיבי". והוא הוסיף: "מעבר לטכנולוגיה, היה גם DNA דומה בין החברות".

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( shutterstock )

גם על מהפכת הבינה המלאכותית הוא דיבר בהתלהבות. "הבינה המלאכותית תביא לשיפור משמעותי בתשתיות וביכולות שלנו. היא תהפוך את החיים לבטוחים יותר, פשוטים יותר ובריאים יותר, ותשפר באופן משמעותי את איכות החיים של כולנו". לדבריו, הטכנולוגיה עדיין בשלבים מוקדמים מאוד. "בהמשך יהיו מכונות מעופפות ושירותי AI בבתי חולים. אנחנו רק מתחילים לראות איך זה נכנס לחיינו, וזה ימשיך הרבה יותר".

על היתרון של ההייטק הישראלי אמר וולדמן: "ריכוז הטכנולוגיה שיש בישראל הוא יוצא דופן. כמות הסטארטאפים והחברות הבינלאומיות שפועלות כאן היא משהו ייחודי מאוד למדינה שלנו".