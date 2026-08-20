העסקה עם חברת אביטל נכסים לא יצאה לפועל, ובהמשך נחתמה עסקה דומה עם נוף צמרות, שגם היא לא מומשה. המשקיעים טענו כי גילו לאחרונה שהכנסייה פועלת למכירת הקרקע לחברה זרה הרשומה באיי הבתולה, וביקשו צו מניעה כדי למנוע את מכירתה לצד שלישי.

העסקה עם חברת אביטל נכסים לא יצאה לפועל, ובהמשך נחתמה עסקה דומה עם נוף צמרות, שגם היא לא מומשה. המשקיעים טענו כי גילו לאחרונה שהכנסייה פועלת למכירת הקרקע לחברה זרה הרשומה באיי הבתולה, וביקשו צו מניעה כדי למנוע את מכירתה לצד שלישי.

העסקה עם חברת אביטל נכסים לא יצאה לפועל, ובהמשך נחתמה עסקה דומה עם נוף צמרות, שגם היא לא מומשה. המשקיעים טענו כי גילו לאחרונה שהכנסייה פועלת למכירת הקרקע לחברה זרה הרשומה באיי הבתולה, וביקשו צו מניעה כדי למנוע את מכירתה לצד שלישי.