בית המשפט המחוזי בירושלים דחה בקשה של קבוצת משקיעים בהובלת עו"ד יהודה טלמון למנוע מהפטריארכיה היוונית־אורתודוכסית למכור קרקע במרכז ירושלים. בהמשך דחה גם בית המשפט העליון את בקשת הערעור שהגישו המשקיעים. במקביל לבקשה לצו מניעה הוגשה תביעה, שצפויה להתברר בהמשך.
המחלוקת נוגעת לקרקע בשטח של כ־5 דונם ברחוב אמיל בוטה, בסמוך למלון קינג דייוויד ולשגרירות צרפת. הקשר בין הצדדים החל ב־1999, אז חתמה הפטריארכיה על עסקת קומבינציה בקרקע. לפי ההסכם, המשקיעים היו אמורים לקבל את התמורה משטח של כדונם, שעליו תוכננו לפי הערכה כעשר דירות.
העסקה עם חברת אביטל נכסים לא יצאה לפועל, ובהמשך נחתמה עסקה דומה עם נוף צמרות, שגם היא לא מומשה. המשקיעים טענו כי גילו לאחרונה שהכנסייה פועלת למכירת הקרקע לחברה זרה הרשומה באיי הבתולה, וביקשו צו מניעה כדי למנוע את מכירתה לצד שלישי.
השופט אביגדור דורות דחה את הבקשה ומתח ביקורת על המשקיעים. לדבריו, הבקשה הוגשה בשיהוי שאינו מתיישב עם הטענה לדחיפות: "השתהות המבקש מעידה על כך שאין דחיפות ממשית המצדיקה את התערבותו המוקדמת של ביהמ"ש". השופט התייחס גם לכך שהמשקיעים לא ציינו בבקשה ובתצהיר את הסכם הקומבינציה שנחתם עם אביטל ואת הסכסוך המשפטי המתנהל ביניהם. לדבריו, מדובר ב"עובדות מהותיות ורלוונטיות שהוסתרו לכאורה", ולאור זאת קבע כי סיכויי התביעה נמוכים ולא חוצים את הרף הנדרש למתן צו מניעה. עוד נקבע כי היה על המשקיעים לצרף להליך את חברת פיירו, שלה מכרה הפטריארכיה חלק מהזכויות במגרש.
הפטריארכיה מחזיקה בקרקעות רבות בירושלים, ובשני העשורים האחרונים מכרה חלק מהן או התקשרה בעסקאות קומבינציה. מהלכים אלה עוררו חשש בקרב חוכרים המתגוררים על קרקעות הכנסייה, בעיקר בטלביה וברחביה. הכנסייה מחזיקה בכ־570 דונם בלב שכונות אלה, שעליהם נבנו כ־900 דירות, מלונות ומוסדות ציבור. ב־2022 חתמה הכנסייה על עסקה עם היזם האמריקאי גארי ברנט, ובעקבותיה עלה חשש בקרב החוכרים לגבי עתיד בתיהם עם פקיעת הסכמי החכירה. כיום מתקיימים מגעים בין החוכרים לחברה בסוגיה זו.