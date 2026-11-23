מה הופך דירה לבית שמרגישים בו באמת בנוח? לעיתים זו המרפסת, התכנון הפנימי או השקט בסוף היום. אבל עבור משפחות רבות, התשובה רחבה יותר: האפשרות לגדל ילדים בסביבה נעימה, לפגוש שכנים בגינה, להתאמן בלי לנסוע למכון כושר ולמצוא פינה שקטה לעבוד בה, גם כשהבית תוסס. פרויקט "פרץ בפארק" של פרץ בוני הנגב בשכונת הפארק בבאר שבע מבקש לענות בדיוק לצרכים האלה.

כעת מגיע הפרויקט לנקודת ציון משמעותית: שיווק שלב ד׳ והאחרון. עבור מי שביקשו לעבור לדירה חדשה, אבל המתינו להזדמנות המתאימה, מדובר בחלון הזדמנויות מוגדר להצטרף לפרויקט, הפעם במחירים מיוחדים שמזכירים ימים אחרים בשוק הדיור.

גלריה ( הדמיה: זיתוני הדמיות אדריכליות בע"מ )





המקום שבו פרטיות פוגשת קהילה

בשנים שבהן קו הרקיע של שכונות חדשות מתמלא במגדלים, יש ערך מיוחד לבניין נמוך. "פרץ בפארק" 4 מציע בנייני בוטיק בני שלוש עד ארבע קומות בלבד, ובהם שתיים עד שלוש דירות בכל קומה. התכנון הזה מעניק לדיירים תחושה אינטימית יותר, מצמצם את מספר השכנים החולקים את הקומה ומאפשר היכרות טבעית בין המשפחות.

הבחירה בבנייה נמוכה ניכרת גם במרחבים שבין הבניינים. השטחים המשותפים הם הרבה יותר ממעבר בדרך לדירה, הם תוכננו כחלק מחוויית המגורים: גינות מטופחות, שבילים, פינות ישיבה ומתקני משחק שמשתלבים בנוף. ילדים יכולים ליהנות מפעילות בחוץ, הורים יכולים להיפגש ליד הבית, והמרחב המשותף הופך לחלק משגרת החיים.

התחושה הזאת מתחזקת גם בזכות מספר הדירות המצומצם בכל קומה. במקום מסדרונות ארוכים ותנועה בלתי פוסקת של דיירים, מתקבלת חוויית כניסה רגועה ואישית יותר. עבור הורים לילדים קטנים, וגם עבור מי שמעדיפים מגורים שקטים, זהו מאפיין בעל משמעות. פרט לבחירה האדריכלית, בנייה נמוכה משפיעה על האופן שבו משתמשים בבניין, על הקשר עם השכנים ועל התחושה היומיומית של בית.

( הדמיה: זיתוני הדמיות אדריכליות בע"מ )





מועדון דיירים שהוא חלק מהחיים

אחד היתרונות הבולטים בפרויקט נמצא דווקא מחוץ לדלת הדירה. לכל מתחם מועדוני דיירים בלעדיים, הכוללים חדר כושר וג'ימבורי, ולצידם מרחבי עבודה משותפים בסגנון WeWork. המתקנים האלה מעניקים למשפחות אפשרויות שבעבר דרשו נסיעה, תיאום ותשלום למסגרות נפרדות, וכאן הן נמצאות צמוד לבית.

אפשר לדמיין בוקר שמתחיל באימון קצר, יום עבודה הכולל כמה שעות במרחב שקט, ואחר הצהריים שבו הילדים משחקים בגינה או בג'ימבורי. לא מדובר רק בנוחות. כשפעילויות יומיומיות נמצאות במרחק הליכה קצר, מתפנה יותר זמן למשפחה, לפנאי ולמפגשים עם חברים. גם המבוגרים נהנים מהאפשרות לפעילות גופנית ולמפגש חברתי בלי להתרחק מסביבת המגורים.

כך נוצר מתחם שמותאם לקצב החיים העכשווי: מקום שיש בו אפשרות להיות יחד, אך גם למצוא מרחב אישי. עבור משפחות צעירות, זוגות ומשפרי דיור, זהו יתרון שמורגש דווקא בפרטים הקטנים של היומיום.

( הדמיה: זיתוני הדמיות אדריכליות בע"מ )





השכונה שמכניסה את הפארק הביתה

מיקומו של הפרויקט בשכונת הפארק, בסמוך לאגם, מוסיף לחוויית המגורים ממד שקשה לייצר בתוך בניין בלבד. פארק נחל באר שבע, המשתרע על שטח נרחב וכולל אגם, שבילי הליכה ורכיבה ומרחבי פנאי, מציע לתושבי האזור אפשרות לצאת מהבית ולהחליף את הרחוב העירוני בנוף פתוח.

הקרבה למרחבים הירוקים מתאימה למי שאוהבים הליכת בוקר, רכיבה על אופניים או בילוי משפחתי בסוף השבוע. לצד הפארק, שכונת המגורים החדשה משלבת תכנון עירוני, הכולל שטחים ציבוריים ושירותים קהילתיים. כך נשמר החיבור בין היתרונות של עיר גדולה ובין הרצון בסביבה משפחתית, ירוקה ומזמינה.

היתרון לא מסתכם רק במיקום. בפרויקט עצמו הושקעה מחשבה ביצירת רצף בין הבית, הגינה והמרחב הציבורי. כשהילדים יוצאים לשחק וההורים פוגשים שכנים, נוצרת קהילה לא באמצעות סיסמאות, אלא מתוך מפגשים קטנים שחוזרים על עצמם מדי יום.

גם בשעות הערב, כאשר המשפחה חוזרת מהעבודה וממסגרות החינוך, הקרבה למוקדי פנאי מאפשרת לבחור בין בילוי בחוץ לערב רגוע בבית. במקום להקדיש את הזמן הפנוי להתארגנות ולנסיעות, אפשר פשוט לרדת לגינה או לצאת להליכה. זו בדיוק המשמעות של שכונה שתוכננה סביב חיי היומיום, ולא רק סביב מספר יחידות הדיור.

( הדמיה: זיתוני הדמיות אדריכליות בע"מ )





כשהיתרונות פוגשים מחיר אפשרי

לאחר שיווק השלבים הקודמים, שלב ד׳ חותם את פרויקט "פרץ בפארק" . זה הרגע שבו היתרונות המוכרים של המתחם פוגשים הזדמנות אחרונה לרכוש בו דירה חדשה. התכנון הנמוך, המועדונים, הגינות והקרבה לאגם ממשיכים לעמוד במרכז ההצעה, אך הפעם מצטרף אליהם מסר כלכלי: דירות 4 חדרים חדשות החל מ־1,565,000 שקל.

עבור משפחות שמבקשות לשפר את תנאי המגורים, המחיר הוא כמובן חלק חשוב מההחלטה, אך לא היחיד. יש משמעות גם למה שמקבלים סביב הדירה: פרטיות יחסית בבניין בוטיק, מתקני פנאי לדיירים, אפשרויות משחק לילדים ונגישות למרחבים פתוחים. כאשר כל אלה מצטרפים למחיר כניסה אטרקטיבי, קל להבין מדוע השלב האחרון עשוי לעורר עניין בקרב רוכשים שחיפשו את השילוב הנכון.

מאחורי הפרויקט עומדת חברת פרץ בוני הנגב, הפועלת בענף הבנייה זה עשרות שנים. ניסיון החברה בתכנון ובביצוע פרויקטים למגורים משתלב כאן בתפיסה, שלפיה בית טוב נמדד גם באיכות המרחבים שסביב הדירה.