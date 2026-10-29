מוסדות התכנון קידמו בשבוע החולף שורה של תוכניות בנייה ברחבי הארץ, הכוללות אלפי דירות חדשות. בין הבולטות שבהן תוכנית להקמת שכונה עם 3,085 דירות בהוד השרון, שחזרה לדיון בוועדה המחוזית לאחר שינויים בתכנון, ותוכנית לשכונה חדשה עם 3,575 דירות במודיעין. במקביל, קודמו תוכניות נוספות בראשון לציון, בחולון, בתל אביב, ברמת גן, בירושלים ובמגדל העמק.

אזור השרון: התוכנית הורחבה בזכות המטרו

בהוד השרון החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז לאשר את תוכנית "מתחם התפר" לאחר שינויים שנערכו בה. התוכנית, שמקדמות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ועיריית הוד השרון, משתרעת על שטח של כ-276 דונם בין שכונות מגדיאל ורמתיים וכוללת הקמת שכונת מגורים חדשה עם כ-3,085 דירות, לצד שטחי מסחר, מוסדות ציבור ופארק עירוני.

גלריה מתחם התפר הוד השרון ( הדמיה: מזור-פירשט אדריכלים )

התוכנית עודכנה בהתאם לדרישות הוועדה המחוזית ולעקרונות תוכנית המתאר הארצית למטרו (תמ"א 70), בין היתר באמצעות הגדלת הצפיפות והתאמת הבינוי לתחנת קו המטרו M1 המתוכננת באזור. בהתאם לכך, בסמוך לרחוב מגדיאל מתוכננים מגדלים בגובה של עד 26 קומות, בעוד שבחלקו הדרומי של המתחם הבינוי יהיה נמוך יותר, בגובה של כ-10 קומות.

על פי התכנון המעודכן, לפחות 25% מהדירות יוגדרו כדיור מכליל, ובהן דירות קטנות מאוד בשיעור של 15% מכלל הדירות. בנוסף מתוכננות כ-110 דירות להשכרה ארוכת טווח ו-300 יחידות דיור מוגן. התוכנית כוללת גם חזיתות מסחריות לאורך הרחובות בן גמלא ומגדיאל, וכן לאורך הפארק העירוני המתוכנן.

אזור המרכז: אלפי דירות חדשות

בראשון לציון אושרה תוכנית להקמת שכונה חדשה עם 1,550 דירות וכחצי מיליון מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר בצפון ראשון לציון, המשתרעת על שטח של כ-486 דונם. מדובר בתוכנית "נחלת צפון", שאושרה להפקדה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז ומקודמת על ידי רמ"י.

השכונה ממוקמת בין דרך המכבים (כביש 412) לרחוב יצחק שמיר, מדרום לקריית המחקר החקלאי, וכוללת בניינים בגובה של עד 10 קומות לצד מגדלים בני עד 20 קומות. בחלקו הצפוני של המתחם מתוכנן אזור תעסוקה עם בניינים בני 12-16 קומות, בהתאם למגבלות הבנייה הנובעות מהקרבה לנתב"ג. תמהיל הדירות יכלול גם דירות קטנות, החל משטח של 55 מ"ר.

שכונת נחלת צפון בראשון לציון ( הדמיה: בוכמן הוקמן אדריכלים )

בנוסף יוקצו כ-41 דונם למבני ציבור ושירותים עירוניים וכ-20 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים. המתחם מתוכנן בסמוך לקו הירוק של הרכבת הקלה, שנמצא בביצוע, ולתוואי הקו הכחול לאורך דרך המכבים, שגם הוא נמצא בביצוע, ונערכה על ידי משרד בוכמן הוקמן אדריכלים.

בחולון החליטה הוועדה המחוזית תל אביב להפקיד תוכנית להתחדשות מתחם "הרוקמים" באזור התעסוקה של העיר. התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-56 דונם, מיועדת להפוך מתחם תעשייה ותיק לרובע עירוני המשלב 620 דירות, מתוכן 480 יחידות דיור מיוחד להשכרה בבעלות אחודה, לצד כ-180 אלף מ"ר לתעסוקה, כ-13 אלף מ"ר למסחר, כ-250 חדרי מלון וכ-55 אלף מ"ר למבני ציבור.

רובע מגורים חדש חולון ( צילום: משרד בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים )

הבנייה תגיע לגובה של עד 28 קומות, והמתחם ממוקם בצמוד למוצא תחנת המטרו המתוכננת "המלאכה" בקו M3 ובסמוך לתוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה. התוכנית כוללת גם פתיחת מעברים להולכי רגל, שבילי אופניים, ציר תנועה חדש, כיכרות עירוניות ופתרונות לניהול מי נגר. היא הוגשה ביוזמת עיריית חולון ונערכה על ידי משרד בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים.

בתל אביב-יפו אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה את תוכנית הבינוי והפיתוח להתחדשות מרחב התשב"צ, בסמוך לאצטדיון בלומפילד ביפו. מדובר במתחם בשטח של כ-27.6 דונם בין הרחובות התחייה, שלבים ודרך בן צבי, שבו פועלים כיום עסקים בתחומי המלאכה והתעשייה הקלה.

על פי התכנון, יוקמו במקום 401 דירות ב-5 מגדלים, לצד כ-30 אלף מ"ר לתעסוקה ומסחר. התוכנית קובעת כי לפחות 20% מהדירות יהיו קטנות, בשטח של עד 60 מ"ר, ולפחות 20% נוספות יהיו בשטח של 80-100 מ"ר. בנוסף יוקצו כ-4 דונם למגרשים ציבוריים.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא העברת "בית התעשייה יפו" ברחוב התחייה 14 לבעלות עירונית, במטרה לשמר את הפעילות היצרנית והתרבותית במקום. המבנה, שבו פועלים עסקים בתחומי המלאכה, האמנות, העיצוב והטכנולוגיה, ישלב בעתיד גם שימושים ציבוריים בתחומי החינוך, התרבות והקהילה.

ברמת גן החליטה הוועדה המחוזית תל אביב להפקיד תוכנית להקמת מגדל תעסוקה ומסחר בן 35 קומות במתחם הבורסה, לצד שימור 2 מבנים היסטוריים. התוכנית משתרעת על שטח של כשני דונם ברחוב בז'רנו וכוללת כ-30 אלף מ"ר לתעסוקה ומסחר.

מגדל התעסוקה רמת גן ( צילום: ישר אדריכלים )

במסגרת התוכנית ישומר בית החרושת ההיסטורי "גה גה", שנבנה בשנת 1950, ויועבר לבעלות העירייה לצורכי חינוך, תרבות, קהילה ורווחה. בנוסף יבוצעו עבודות שימור ושיקום בבית אברהם קריניצי, ביתו של ראש העיר הראשון של רמת גן, המשמש כיום מוזיאון ומרכז לאירועי תרבות. התוכנית מקודמת ביוזמת החברות מגדל גה גה ואורצל נדל"ן והשקעות, ונערכה על ידי משרד ישר אדריכלים.

אזור ירושלים: התחדשות במודיעין ובבירה

במודיעין אישרה הוועדה המחוזית מרכז את תוכנית "שכונת המעיינות" שמקדמות רמ"י והעירייה להקמת שכונה חדשה עם 3,575 יחידות דיור. התוכנית אושרה לאחר דיון בהתנגדויות, ומשתרעת על שטח של כ-550 דונם בצמוד לשכונת כרמים, מדרום לכביש 443, ממזרח לרחוב יהודה המכבי ומצפון לעמק האלה ועמק חרוד.

מתוך כלל הדירות, 300 מיועדות לדיור מיוחד. הבינוי יכלול בעיקר בניינים בני 5-9 קומות לצד 2 מגדלים בני 25 קומות. הרחוב הראשי של השכונה יחצה אותה ממזרח למערב וישלב מגורים, מסחר, תעסוקה וכיכרות עירוניות. במרכז השכונה מתוכננים מבני ציבור וגן מרכזי, ולאורך כביש 443 יוקם שטח ציבורי פתוח.

התוכנית מקצה כ-177 דונם למגורים, כ-60 דונם למבני ציבור, כ-20 דונם לשטחים פתוחים בשילוב מוסדות ציבור, כ-101 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים, כ-13 דונם לטיילת וכ-168 דונם לדרכים. בנוסף מתוכננים כ-1,500 מ"ר לתעסוקה. היא נערכה על ידי משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים ומנוהלת על ידי משה כהן ממשרד קשת מ.כ. ניהול פרויקטים.

בירושלים החליטה הוועדה המחוזית להפקיד תוכנית להקמת מתחם מגורים חדש בגבעת רם, הכולל כ-450 דירות, מתוכן 400 להשכרה לטווח ארוך. התוכנית משתרעת על שטח של כ-15 דונם בסמוך למרכז הספורט קוסל ולאצטדיון בגבעת רם, בקרבת קמפוס האוניברסיטה העברית. הבינוי יכלול 2 מגדלים בני 20 קומות לצד בניינים בני 7-10 קומות, כאשר 180 מהדירות יהיו קטנות, בשטח של עד 55 מ"ר.

בנוסף מתוכננים שטחי תעסוקה ומסחר, גני ילדים, שטחי קהילה ושטחים ציבוריים פתוחים. בהתאם להחלטת הוועדה, יובטחו מעברים ציבוריים נגישים ורציפות של השטחים הפתוחים, לרבות חיבור לכיכר העירונית בצפון המתחם. התוכנית הוגשה על ידי עיריית ירושלים וחברת יוניון ונערכה על ידי משרד אוקא אדריכלים.

אזור הצפון: פינוי בינוי במסלול חדש

במגדל העמק החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון להפקיד תוכנית פינוי בינוי במתחם "שלום עליכם", הכוללת הריסת 8 מבנים עם 64 דירות לטובת הקמת 5 בניינים בגובה 10-18 קומות עם 250 דירות. המתחם משתרע על שטח של כ-6.6 דונם בין הרחובות העצמאות, שלום עליכם וקדש. כ-50 מהדירות החדשות יהיו קטנות, בשטח של עד 80 מ"ר.

בנוסף מתוכננים כ-1,200 מ"ר למסחר לאורך רחוב העצמאות, כ-320 מ"ר למבני ציבור ובהם שתי כיתות גן ילדים עם חצר, הרחבת מדרכות, שבילי אופניים, גינון וחניה עילית ותת-קרקעית. התוכנית מקודמת ביוזמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובשיתוף עיריית מגדל העמק, ונערכה על ידי משרד HQ ארכיטקטים.

תוכנית התחדשות מגדל העמק ( צילום: משרד HQ ארכיטקטים )