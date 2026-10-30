מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, צנחה במסחר בוול סטריט אתמול (חמישי) בכ-13% ורשמה את יום המסחר הגרוע בתולדותיה. הנפילה מחקה כ-500 מיליארד דולר משוויה בשוק. זו הירידה החדה ביותר במניה מאז שגוגל הונפקה ב-2004, והיא שוברת את השיא הקודם של 11.63% ממרץ 2020.

הצניחה החלה כבר במסחר המאוחר של יום רביעי, מיד אחרי פרסום הדוחות לרבעון השלישי. אלפבית דיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי של 9.07 מיליארד דולר, הרבה מעבר ל-2.7 מיליארד שציפו האנליסטים. זו גם הפעם הראשונה מזה כמעט ארבע שנים שהחברה מחמיצה את התחזיות גם בהכנסות וגם ברווח. ההכנסות צמחו ב-25% והגיעו ל-127.58 מיליארד דולר, מול ציפייה ל-128.22 מיליארד. הרווח המתואם למניה עמד על 2.67 דולר, לעומת 3.02 דולר שציפו לו. הרווח הנקי ירד ל-26.17 מיליארד דולר, לעומת 34.98 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.

מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי ( צילום: AP )

הפגיעה המדאיגה ביותר נרשמה במנוע ההכנסות המרכזי של החברה, הפרסום בחיפוש. ההכנסות ממנו צמחו ב-12% ל־63.35 מיליארד דולר, אבל נשארו מתחת לתחזית של 64.96 מיליארד. ב- CNBCתיארו זאת כסימן ממשי ראשון לכך שהבינה המלאכותית מתחילה לכרסם בעסקי החיפוש. מנהל העסקים הראשי פיליפ שינדלר הסביר שחלק מהפגיעה נובע ממונטיזציה נמוכה יותר ב־AI Mode, והוסיף שהחברה מרחיבה כעת את הפרסום במוצרי הבינה המלאכותית שלה. במקביל, הצ'אטבוטים המתחרים, ChatGPT של אופן־איי־איי ו־Claude של אנתרופיק, מושכים חלק מהחיפושים אל מחוץ לגוגל.

ההוצאות על תשתיות הבינה המלאכותית ממשיכות לתפוח. ההשקעות ההוניות ברבעון הסתכמו ב-51.36 מיליארד דולר, והחברה שמרה על התחזית השנתית שלה, 195 עד 205 מיליארד דולר. "אנחנו ממשיכים לצפות שההשקעות ההוניות יגדלו משמעותית ב־2027", אמרה סמנכ"לית הכספים ענת אשכנזי הישראלית. לפי ההערכות, ההשקעות יעברו בשנה הבאה את רף ה-300 מיליארד דולר. החוב לטווח ארוך של החברה זינק ל-125.1 מיליארד דולר, לעומת 21.6 מיליארד דולר לפני שנה.