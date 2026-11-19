בית המכירות סותביס מכר אתמול (רביעי) בניו יורק את הציור "ערמונים בפריחה" של וינסנט ואן גוך תמורת 190.4 מיליון דולר - שיא חדש. הציור שבר את השיא הקודם לאמן ההיסטורי 117.2 מיליון דולר, שנקבע ב-2022. המכירה התאפשרה אחרי שברגע האחרון הושג הסכם שפתר מחלוקת סביב טענות שהציור נמכר ע"י משפחה יהודית בעבר בכפייה, בתקופת עליית הנאצים.

הציור צויר במאי 1890 בכפר אובר-סור-אואז שבצרפת, בחודשיים האחרונים לחייו של ואן גוך, זמן קצר אחרי שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי. לפי סותביס, זוהי אחת מיצירות האמנות החשובות מאותה תקופה שנותרו בידיים פרטיות. הוא לא הוצג לציבור יותר מ-50 שנה.

גלריה "הערמונים הפורחים" (Chataigniers en fleurs) של ואן גוך בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק ( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz )

לפני המכירה הוערך הציור ב-180 מיליון דולר. הוא הוצע במסגרת אוסף בלקייה-אריטה, שסותביס הציגה כ"מוזיאון ד'אורסה קטן", על שם המוזיאון הפריזאי שבו מוצגות יצירות מופת אימפרסיוניסטיות. בסותביס ציפו שהאוסף כולו יימכר ב-450 מיליון דולר. בשלב זה זהות הרוכש אינה ידועה.

בימים שלפני המכירה עמד הציור במרכז סערה. נציגי יורשי משפחת פישר, הבעלים הגרמנים הקודמים של היצירה, טענו שייתכן שהציור נמכר בכפייה בתקופת עליית הנאצים. לפי הדיווחים, עורך דין של היורשים כתב לסותביס שהציור נמכר באמסטרדם לפני מלחמת העולם השנייה בשל הפסדים כספיים שנגרמו תחת הנאצים לחברת ההוצאה לאור של המשפחה.

עורך הדין גונאר שנאבל כתב למחלקה להשבת רכוש בזוז בבית המכירות: "אנו דורשים מכם להוכיח כי המכירה ב-1936 נעשתה בערך השוק דאז ושהמשפחה הייתה מעוניינת בעסקה גם לולא עלו הנאצים לשלטון - או שהמכירה ביום רביעי לא תוכל להתקיים". סחר ברכוש יהודי שנבזז אינו חוקי לפי אמנה בינלאומית מ-1998. סותביס מסרה לניו יורק טיימס שהיא מודעת לדאגות ונמצאת בדיאלוג עם המשפחה. לדבריה, עדיין לא נמצאו הוכחות שהציור נמכר תחת לחץ, והיא מחויבת למצוא פתרון לשני הצדדים.

סותביס נשענה בין היתר על תקדים מ-2007, כשאחת היורשות אישרה לבית המכירות כריסטיס למכור ציור של פול סזאן מאותו אוסף, שנמכר לסוחר אמנות בהולנד. אולם ג'יזלה ברמן-פישר הבהירה אז שאין בכך תקדים לכל דרישה עתידית בנוגע לרכוש של אביה שנמכר תחת לחץ. לציור ההוא לא נמצא קונה.

הסתובב בין מספר בעלים מתחילת המאה ה-20

בשעות שלפני המכירה הודיעה סותביס שפתרה את המחלוקת בין משפחת בלקייה-אריטה ליורשי משפחת פישר. "מתוך הכרה בהיסטוריה המורכבת של הציור מתקופת הנאצים ובסבל שעברה משפחת פישר בשואה, שתי המשפחות הגיעו לפתרון המקובל על שתיהן, והיצירה תימכר בהתאם להסכמתן", מסרה סותביס.

באתר סותביס מפורט מסלול הבעלות של הציור מאז 1890. סמואל פישר, מו"ל גרמני מפורסם מברלין, בעל הוצאת ספרים שנשאה את שמו ופרסמה בין היתר רומנים של חתן פרס נובל תומאס מאן, רכש אותו בפריז ב-1909. אחרי מותו ב-1934 עבר הציור במשפחתו, וחתנו, גוטפריד ברמן, ירש את ההוצאה לאור.

אחרי עליית הנאצים נאלץ ברמן לברוח לאוסטריה ואחר כך לשבדיה. בשל ההגבלות על הרכוש שהותר ליהודים להחזיק, ירדה המשפחה מנכסיה והפקידה את הציור, יחד עם שתי יצירות של סזאן, אצל סוחר אמנות באמסטרדם. לפי סותביס, מדובר בפול קסירר, וההפקדה נעשתה ב-1932 או ב-1933. הציור הוצג בכמה תערוכות באירופה. ב-1936 עבר להנרייט ומרסל קפרר בפריז. אחריהם היו לו עוד ארבעה בעלים, ומשפחת בלקייה רכשה אותו ב-1975 והחזיקה בו יותר מחצי מאה, עד המכירה האחרונה.

הציור היה אחד מ-12 ציורים שהציעו למכירה יורשי משפחת בלקייה, אילי הון ארגנטינים שעשו את הונם בסוכר. האוסף הורכב במשך עשרות שנים בידי נלי אריטה דה בלקייה ובעלה קרלוס פדרו בלקייה, בעיקר בשנות ה-70. הם כמעט לא השאילו את היצירות לתערוכות. בין היצירות שהוצעו "ארלקינו" של סזאן, שהוערך ב-120 מיליון דולר, וציורים של רנואר, דגה, מונה, גוגן ופיסארו.

( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz )

לפי תחקיר של הגרדיאן, קרלוס פדרו בלקייה נחשד במעורבות במעצרים ובהיעלמויות של אזרחים בתקופת הדיקטטורה הצבאית בארגנטינה, ובהם אירוע מ-1976 שבו נעצרו מאות בני אדם באזור חוחוי. ב-2012 הוגשו נגדו אישומים הקשורים ל-29 מקרי מעצר בלתי חוקיים, אך ההליך לא הגיע למשפט עד מותו ב-2023, והוא מעולם לא הורשע. סותביס מסרה שבלקייה הכחיש את החשדות ולא ידע על שימוש במשאבי החברה לפעילות בלתי חוקית.

שבוע המכירות הפומביות בניו יורק, שבו משתתפים סותביס, כריסטיס ופיליפס, צפוי היה להניב כ-2.4 מיליארד דולר, ולסותביס לבדה מכירות של יותר מ-1.1 מיליארד דולר. לפי נתוני בנק אוף אמריקה, מכירות האמנות הפומביות במחצית הראשונה של 2026 זינקו ב-70% והגיעו ל-6.8 מיליארד דולר, ומכירות האמנות האימפרסיוניסטית והמודרנית זינקו ב-133%.