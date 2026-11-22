ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם במונחי שווי שוק, נפל בשבת לשפל של שנתיים, 55,251.60 דולר, ואז התאושש בחדות. הוא זינק ביותר מ-8% לכ-59,952 דולר, ובהמשך חצה את רף 60 אלף הדולר ונסחר סביב 60,192 דולר.

הצניחה מעמיקה את שוק הדובי (כשערך המניה/מטבע יורד ב-20% משיאו), שהחל לאחר שהמטבע כבר הגיע לשווי של יותר מ-126 אלף דולר בתחילת אוקטובר 2025. ביטקוין ירד ב-28% ברבעון הנוכחי, וההתאוששות באוגוסט-ספטמבר, שהביאה אותו עד ל-87 אלף דולר, נמחקה כולה.

גלריה ביטקוין ( איור: Shutterstock )

לא רק הקריפטו: כשהמשקיעים בורחים מסיכון

המכירות לא נעצרו בשוק המטבעות הדיגיטליים. וול סטריט נכנסה ביום שישי לתיקון: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ביותר מ-10% משיאיהם, ומדד נאסד"ק צנח ב-5.2% והגיע לשפל מאז אפריל. רויטרס ייחסה את הלחץ על ביטקוין לחששות מרווחיות ההשקעות הענקיות בתשתיות בינה מלאכותית, לעלייה בעלויות המימון, לסיכון הרגולטורי בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארצות הברית ולהתפטרותו באחרונה של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. מניית אנתרופיק, שהונפקה בשבוע שעבר, צנחה במהלך יום שישי ביותר מ-14%, ובנעילה איבדה כ-8.5%. הירידה מחקה כמעט את כל העלייה שלה ממחיר ההנפקה והעצימה את החששות סביב ההשקעות בבינה מלאכותית.

ברקע פועל גם הבנק הפדרלי. חבר מועצת הפד כריסטופר וולר העלה באחרונה את האפשרות להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס, על רקע אינפלציה עיקשת בארצות הברית. תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקניות במונחים מנוכי אינפלציה עלו, והדולר התחזק. מומחים שצוטטו ב-CNBC אמרו שחשבונות מזומן מציעים כיום תשואה של 5%, ולכן נכסים שאינם מניבים תשואה, כמו ביטקוין וזהב, נעשים פחות אטרקטיביים. מקסים סיילר, ממייסדי חברת המסחר STS Digital, תיאר שוק חד-צדדי של בריחה מסיכון, ואמר שהמקום להסתתר הוא במזומן, באג"ח לשנתיים בתשואה של כ-4.7% או בפרנק השווייצרי.

לדברי סקוט פרימן, אסטרטג בדלפי דיגיטל, אין מדובר בסיפור של קריפטו או של בינה מלאכותית, אלא בסיפור של נזילות. לדבריו, כשאין כרית ביטחון, ביטקוין, מניות הבינה המלאכותית והזהב נפגעים באותו יום. הוא הזהיר שהפד עלול להעלות ריבית בדיוק כשהכלכלה מתחילה להאט, והגדיר את המצב כתשתית לטעות מדיניות.

וול סטריט ( צילום: רויטרס )

ללחץ המקרו-כלכלי הצטרפו זעזועים ייחודיים לענף. באוקטובר התרחשה פריצה לבורסת בייננס בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. בבחירות האמצע השתלטו הדמוקרטים על שני בתי הקונגרס, מה שנחשב בשוק להתפתחות פחות נוחה לענף הקריפטו. ב-15 בספטמבר נכשל בסנאט קידומו של חוק קלריטי, שהיה אמור להסדיר את מבנה שוק הנכסים הדיגיטליים.

מיליארדים נמחקים, המשקיעים מחפשים תחתית

הירידות הכאיבו במיוחד לסוחרים ממונפים. לפי נתוני קוין גלאס שפורסמו בקוין דסק, בתוך 24 שעות נרשמו בבורסות סגירות כפויות של חוזים עתידיים בהיקף של 2.4 מיליארד דולר, מתוכם יותר ממיליארד דולר בחוזי ביטקוין ו-545 מיליון דולר בחוזי אתריום. רוב הסוחרים, לפי הדיווח, נערכו לשוק עולה ולא ציפו לחזרה אל מתחת לרף 60 אלף הדולר.

במקביל, נמשכות משיכות הכספים מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין בארצות הברית, שאושרו בינואר 2024. לפי אתר The Block, ביום חמישי נרשמו יציאות נטו של 582.2 מיליון דולר, ובראשן 541.1 מיליון דולר מקרן הסל של בלקרוק. מתחילת נובמבר ועד אותו יום הסתכמו היציאות נטו בכ-3.47 מיליארד דולר. ב-CNBC צוין כי ההחזקה בביטקוין דרך קרנות סל גם מקלה על מכירה מהירה.

גם חברות ציבוריות שמחזיקות ביטקוין בקופתן מגבירות את התנודתיות. אייב שייך, מנהל ההשקעות בקורדובה אדווייזרי פרטנרס, אמר שכאשר המחיר עולה, החברות האלה מגייסות חוב או הון כדי לקנות עוד ביטקוין, וכאשר הן נדרשות לשלם ריבית על איגרות חוב, הן גם מוכרות. כך למשל, סטרטג'י, המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין, דיווחה באמצע נובמבר על החזקה של 850,849 מטבעות, שנרכשו בעלות כוללת של כ-64.2 מיליארד דולר, במחיר ממוצע של כ-75,452 דולר למטבע – גבוה ממחיר השוק הנוכחי.

קייטי סטוקטון, מייסדת פיירליד סטרטגיז, אמרה שנוצר טווח מסחר שרצפתו מעט מתחת ל-60 אלף דולר, ושהביטקוין "מנסה למצוא אחיזה". לדבריה, מצב של מכירת יתר, לאחר השפל שנרשם ביוני וביולי, עשוי לתמוך בתיקון כלפי מעלה אם המטבע יצליח להחזיק ברמה של כ-60 אלף דולר. עם זאת, היא הדגישה שביטקוין תנודתי באופן חריג, ומשקיעים עלולים למכור אותו כשהסיכון במקומות אחרים עולה.

קתי ווד. אופטימית ( צילום: AP Photo/Rebecca Blackwell )

קתי ווד הציגה תמונה אופטימית יותר. לדבריה, תרחיש העלייה של ארק אינווסט, שנראה כרגע הזוי, לפיו שווי ביטקוין אחד יגיע ל-1.5 מיליון דולר עד 2030, נותר בעינו, ולא יפתיע אותה אם המטבע ישוב לשיא כל הזמנים עד סוף 2027. בארק סבורים שהשפל כבר מאחורינו. ווד אמרה שהתחזית שלה כוללת ירידה משמעותית באינפלציה, ושהבחירות חיזקו את ביטחונה, בין השאר משום שהמלחמה באיראן תגיע לסיומה בדרך זו או אחרת. לדבריה, ביטקוין עמד בחדשות רעות רבות, ובהן הפריצה לבייננס ו"הסחת הדעת" של הבינה המלאכותית. אם עולם הקריפטו יצליח לשכנע משקיעים שיש מענה לסוגיות האבטחה, אמרה, ייתכן "גל של תמיכה".