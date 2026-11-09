בשוק שבו הדרך מתכנון לאכלוס עשויה להימשך שנים ארוכות, היכולת לסיים פרויקטים ולהגיע למסירת מפתחות היא אחד ממדדי ההצלחה המשמעותיים ביותר. דוגמה מובהקת לחברה שגם מקיימת היא קידר מבנים. החברה היזמית, ששומרת על המקום הראשון במדד ההתחדשות העירונית גם בשנת 2026, מציגה היקפי מסירה וביצוע משמעותיים לצד אלפי יחידות דיור נוספות המקודמות בשלבי תכנון שונים.

השנה צפויה החברה למסור יותר מ־800 יחידות דיור, לצד 15 פרויקטים שקיבלו אישורי אכלוס. במקביל, היא ממשיכה בביצוע של כ־2,000 יחידות דיור נוספות ומקדמת כ־7,000 יחידות נוספות בשלבי תכנון שונים.

מאחורי הפעילות עומדים כיום כ־180 עובדים, בהם מהנדסים, הנדסאים ומנהלי פרויקטים, הפועלים במגוון תחומים, החל מייזום ותכנון ועד לביצוע, שירות ומסירה. לצד ההתרחבות והיקפי הפעילות, בחברה מדגישים כי איכות הביצוע וחוויית הלקוח נותרו חלק מרכזי בתפיסת העבודה שלה. החברה משקיעה משאבים בתהליכי בקרה ומסירה מתוך תפיסה שהתרחבות הפעילות לא באה על חשבון תשומת הלב לכל פרויקט ולכל דירה.

גלריה פרויקט ששת הימים, כפר סבא ( הדמיה: עדי בואנו )





טל קידר, מנכ"ל קידר מבנים , אומר כי השמירה על המקום הראשון זו השנה השנייה ברציפות היא הישג משמעותי עבור החברה, אך מבחינתו ההצלחה אינה נמדדת רק בדירוג או בהיקפי הפעילות. "הזכייה הראשונה הייתה רגע היסטורי ומרגש עבור כולנו. להגיע למקום הראשון אחרי שנים של עבודה קשה זו גאווה עצומה, אבל להצליח לשמור על המקום הראשון שנה נוספת, ובמקביל להציג היקפי ביצוע ומסירה כאלה, זו כבר הוכחה לעוצמה ולדרך שבנינו לאורך השנים".

לדבריו, 2026 צפויה להיות מהשנים המשמעותיות בתולדות החברה, אך גם נתון זה אינו המדד היחיד שבאמצעותו הוא בוחן הצלחה. "מבחינתי, ההישג הגדול הוא לא רק במספר הדירות שמסרנו, אלא באיכות שבה מסרנו אותן ובשביעות הרצון של הלקוחות שלנו. אנחנו משקיעים מאמצים רבים באיכות הבנייה, ברמת הגמרים, בבקרת האיכות ובשירות ללקוח, ולא מוכנים להתפשר על הדברים האלה".

טל ויובל קידר ( יח"צ קידר )





קידר מציין, כי סקרי שביעות הרצון וחוות הדעת המתקבלות מהלקוחות, במיוחד בשלב המסירה, מהווים עבורו מדד מרכזי לאיכות העבודה של החברה. "לקוח שמקבל דירה איכותית, מרוצה מהתוצאה ומרגיש שדאגנו לו לאורך כל הדרך, זו ההצלחה האמיתית שלנו. חברה מובילה לא נמדדת רק בכמות שהיא בונה, אלא גם באיכות הבנייה, באחריות שהיא נוטלת ובאמון שהיא מצליחה לייצר בקרב הלקוחות שלה. אלה הערכים שעליהם קידר נבנתה ואלה הערכים שימשיכו להוביל אותנו גם בעתיד".

פרויקט התקווה, רעננה ( הדמיה: עדי בואנו )





60 שנות צמיחה, אותה תפיסת שירות

יובל קידר, סמנכ"ל ההתחדשות העירונית בחברה, מדגיש כי היכולת להגיע לשלב האכלוס והמסירה היא זו שמבדילה בין תוכניות על הנייר לביצוע בפועל. "כשמסתכלים על 15 פרויקטים שקיבלו אישורי אכלוס בשנה אחת, מבינים את היקף העבודה ואת האחריות שמאחורי כל פרויקט. אנחנו גאים מאוד בקצב הביצוע שלנו, אבל לא פחות מכך ברמת הביצוע ובאיכות המוצר שאנחנו מוסרים".

קידר מבנים נוסדה בשנת 1965 והחלה את דרכה כמפעל מסגרות ברעננה. במהלך השנים התפתחה לחברה יזמית וקבלנית הפועלת בעיקר במרכז הארץ ובשרון. החברה מחזיקה בסיווג קבלני ג'5 ופועלת במודל המשלב ייזום וביצוע תחת קורת גג אחת.

מודל העבודה כולל את כלל שלבי הפרויקט, החל מתכנון ורישוי, דרך הביצוע ושינויי הדיירים ועד למסירה, בדק ואחריות. בחברה מציינים כי מבנה זה מאפשר שליטה בתהליכי העבודה ורציפות לאורך חיי הפרויקט.

לצד הצמיחה, קידר מבנים ממשיכה להדגיש את אופייה המשפחתי ואת החשיבות שהיא מייחסת לקשר אישי עם בעלי הדירות והרוכשים. בחברה סבורים כי גם כאשר מדובר באלפי יחידות דיור ובהיקפי פעילות רחבים, יש חשיבות לשמירה על זמינות, שירות ואחריות כלפי הלקוחות.

החברה פועלת כיום ברעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, רמת השרון, גבעתיים, נתניה ותל אביב, וממשיכה לקדם מתחמי מגורים ופרויקטים חדשים בתחום ההתחדשות העירונית.

פרס מדד התחדשות עירונית, מקום ראשון ( יח"צ קידר )





קידר מבנים: המספרים שמאחורי ההובלה

* דירוג: מקום ראשון במדד ההתחדשות העירונית, שנה שנייה ברציפות (2025–2026)

* יחידות דיור שנמסרו השנה: יותר מ־800

* פרויקטים שקיבלו אישורי אכלוס: 15

* יחידות דיור בביצוע: כ־2,000

* יחידות דיור בתכנון: כ־7,000

* עובדים: כ־180

* שנת הקמה: 1965

* מייסד: אברהם קידר

* תחומי פעילות: ייזום, תכנון ובנייה והתחדשות עירונית