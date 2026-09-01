טים קוק סיים את תקופתו כמנכ"ל אפל לאחר יותר מ-15 שנה בתפקיד. ג'ון טרנס, שמאז 2021 שימש כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה, נכנס היום (שלישי) לתפקיד במקומו. קוק יישאר בחברה כיושב ראש פעיל של הדירקטוריון, ויתמקד בדיפלומטיה מול הממשל בוושינגטון, אירופה וסין.
"היום הוא יומי האחרון כמנכ"ל אפל", כתב קוק לעובדים במכתב הפרידה שלו. "זה רגע שידעתי תמיד שיגיע יום אחד, ובכל זאת עדיין קשה להאמין שהוא הגיע ושאני כותב את המילים האלה. האמת היא שלא משנה מה יש לומר על ההצלחה שלי, אני יודע שהכל בזכותכם. הוצאתם ממני את המיטב. מעולם בחיי לא ראיתי ולא הייתי עם צוות אנשים יוצא דופן כל כך". קוק הוסיף שגאוותו הגדולה נוגעת דווקא במה שדוח שנתי לעולם לא יכול ללכוד: "המקום הזה הוא הוכחה לכך שתרבות מנצחת הכל".
קוק גם התייחס בגלוי לקושי שבפרישה מהתפקיד. "כידוע לכם, אני לא עוזב את אפל, אבל אני פורש מתפקיד שאהבתי עמוקות. אתגעגע לעבודה הזאת בדרכים שאני רק מתחיל לדמיין, גם אם אני שלם לחלוטין עם ההחלטה שלי". על יורשו טרנס, כתב: "אני מוצא נחמה עצומה במסירת ההגה למישהו מבריק, נפלא ומוכשר כמו ג'ון. מעטים מבינים מה נדרש כדי לבנות מוצרים שמשנים את העולם כפי שג'ון מבין". בפוסט ברשתות החברתיות הוסיף: "התואר שלי משתנה מחר, אבל האהבה שיש לי לקהילת אפל לעולם לא".
תקופת כהונתו של קוק הפכה את אפל לאחת החברות הגדולות והרווחיות בעולם. שווי השוק שלה זינק מכ-350 מיליארד דולר ליותר מ-4.67 טריליון דולר, ומחיר המניה עלה ביותר מ-2,000%. ההכנסות השנתיות טיפסו מ-108 מיליארד דולר ב-2011 ל-416 מיליארד דולר ב-2025 - כשההכנסות מהאייפון לבד גדלו מ-47.1 מיליארד ל-209.6 מיליארד דולר. במקביל, קוק בנה מעסק השירותים של אפל מנוע צמיחה משמעותי, שהכנסותיו טיפסו מעשרות מיליארדים ליותר מ-100 מיליארד דולר בשנה.
קוק הצטרף לאפל במרץ 1998 לתפקיד סגן נשיא בכיר לתפעול בינלאומי, והשפיע עמוקות על התרבות האירגונית של ענקית הטכנולוגיה. הוא הוביל שינויים בייצור ובלוגיסטיקה שקיצרו את זמן החזקת המלאי מחודשים לימים בודדים, והשקיע מוקדם ברכיבים קריטיים כמו זיכרון פלאש - מהלך שהבטיח אספקה סדירה למוצרים כמו האייפוד נאנו, האייפון והאייפד.
כאשר קוק קיבל את תפקיד המנכ"ל באופן רשמי, לאחר עזיבתו של המייסד האגדי של אפל, סטיב ג'ובס, שהתמודד עם מחלת הסרטן ולאחר מכן נפטר, רבים פקפקו ביכולתו להנהיג, אך 15 השנים שלו בתפקיד תוארו כחסרות דרמה או מחלוקות משמעותיות, והישגיו הכספיים והתפעוליים - לצד הרחבת אפל לקטגוריות חדשות כמו שעונים חכמים ואוזניות פיזרו את החששות הללו.
טרנס עובד באפל 25 שנה, והוא היה מעורב בפיתוח רבים מהמוצרים המרכזיים של החברה. כמנכ"ל, הוא צפוי להאיץ את פריסת הבינה המלאכותית במוצרי אפל, ולהתמודד עם נוף גיאופוליטי מורכב שהפך משמעותי יותר ויותר עבור שרשראות האספקה והגישה לשווקים של החברה.