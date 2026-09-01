"היום הוא יומי האחרון כמנכ"ל אפל", כתב קוק לעובדים במכתב הפרידה שלו. "זה רגע שידעתי תמיד שיגיע יום אחד, ובכל זאת עדיין קשה להאמין שהוא הגיע ושאני כותב את המילים האלה. האמת היא שלא משנה מה יש לומר על ההצלחה שלי, אני יודע שהכל בזכותכם. הוצאתם ממני את המיטב. מעולם בחיי לא ראיתי ולא הייתי עם צוות אנשים יוצא דופן כל כך". קוק הוסיף שגאוותו הגדולה נוגעת דווקא במה שדוח שנתי לעולם לא יכול ללכוד: "המקום הזה הוא הוכחה לכך שתרבות מנצחת הכל".

"היום הוא יומי האחרון כמנכ"ל אפל", כתב קוק לעובדים במכתב הפרידה שלו. "זה רגע שידעתי תמיד שיגיע יום אחד, ובכל זאת עדיין קשה להאמין שהוא הגיע ושאני כותב את המילים האלה. האמת היא שלא משנה מה יש לומר על ההצלחה שלי, אני יודע שהכל בזכותכם. הוצאתם ממני את המיטב. מעולם בחיי לא ראיתי ולא הייתי עם צוות אנשים יוצא דופן כל כך". קוק הוסיף שגאוותו הגדולה נוגעת דווקא במה שדוח שנתי לעולם לא יכול ללכוד: "המקום הזה הוא הוכחה לכך שתרבות מנצחת הכל".

"היום הוא יומי האחרון כמנכ"ל אפל", כתב קוק לעובדים במכתב הפרידה שלו. "זה רגע שידעתי תמיד שיגיע יום אחד, ובכל זאת עדיין קשה להאמין שהוא הגיע ושאני כותב את המילים האלה. האמת היא שלא משנה מה יש לומר על ההצלחה שלי, אני יודע שהכל בזכותכם. הוצאתם ממני את המיטב. מעולם בחיי לא ראיתי ולא הייתי עם צוות אנשים יוצא דופן כל כך". קוק הוסיף שגאוותו הגדולה נוגעת דווקא במה שדוח שנתי לעולם לא יכול ללכוד: "המקום הזה הוא הוכחה לכך שתרבות מנצחת הכל".