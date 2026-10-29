המורה יצאה לחופשת מחלה ב-2009 מסיבות נפשיות. מאז הגישה שוב ושוב אישורי מחלה ומעולם לא חזרה ללמד. לאורך כל התקופה המשיכה לקבל את מלוא שכרה כעובדת מדינה, ואף תוספות שכר ופיצוי על ימי חופשה שלא ניצלה, כך דיווחה רשת השידור הגרמנית DW. לפי התובעים, שכר הברוטו החודשי שלה נע בין 5,000 ל-6,200 אירו.

המורה יצאה לחופשת מחלה ב-2009 מסיבות נפשיות. מאז הגישה שוב ושוב אישורי מחלה ומעולם לא חזרה ללמד. לאורך כל התקופה המשיכה לקבל את מלוא שכרה כעובדת מדינה, ואף תוספות שכר ופיצוי על ימי חופשה שלא ניצלה, כך דיווחה רשת השידור הגרמנית DW. לפי התובעים, שכר הברוטו החודשי שלה נע בין 5,000 ל-6,200 אירו.

המורה יצאה לחופשת מחלה ב-2009 מסיבות נפשיות. מאז הגישה שוב ושוב אישורי מחלה ומעולם לא חזרה ללמד. לאורך כל התקופה המשיכה לקבל את מלוא שכרה כעובדת מדינה, ואף תוספות שכר ופיצוי על ימי חופשה שלא ניצלה, כך דיווחה רשת השידור הגרמנית DW. לפי התובעים, שכר הברוטו החודשי שלה נע בין 5,000 ל-6,200 אירו.