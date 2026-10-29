מורה גרמנייה שנמצאת בחופשת מחלה כבר 17 שנה, ולכאורה המשיכה לקבל לאורך כל התקופה שכר מלא, צפויה לעמוד לדין: התביעה בדויסבורג הגישה כתב אישום נגד מורה בת 62 בבית ספר מקצועי בווזל שבמדינת צפון ריין-וסטפאליה, בחשד למרמה בנסיבות מחמירות ולזיוף מסמכים. לפי חישוב החוקרים, הנזק לקופת המדינה בארבע השנים האחרונות בלבד מגיע ליותר מ-248 אלף אירו.
לפי התביעה, קיים חשד למרמה ב-11 מקרים חמורים במיוחד ולזיוף מסמכים בשני מקרים. הנאשמת טרם התייחסה להאשמות, והעבירות שקדמו למרץ 2021 כבר התיישנו - כך דיווחו העיתון הגרמני פרנקפורטר אלגמיינה (FAZ) והשבועון דר שפיגל. בית המשפט המחוזי בדויסבורג יחליט כעת אם לקבל את כתב האישום ולפתוח בהליך.
17 שנה בלי לעמוד מול כיתה
המורה יצאה לחופשת מחלה ב-2009 מסיבות נפשיות. מאז הגישה שוב ושוב אישורי מחלה ומעולם לא חזרה ללמד. לאורך כל התקופה המשיכה לקבל את מלוא שכרה כעובדת מדינה, ואף תוספות שכר ופיצוי על ימי חופשה שלא ניצלה, כך דיווחה רשת השידור הגרמנית DW. לפי התובעים, שכר הברוטו החודשי שלה נע בין 5,000 ל-6,200 אירו.
הרשויות החלו לבחון את החופשה הממושכת רק ב-2024, 15 שנה אחרי שהחלה, והפרשה התפרסמה בשנה שעברה, אחרי שממשלת המחוז בדקה מחדש את תיק כוח האדם של המורה. מנהל בית הספר, שעובד בו מאז 2015, אמר לפי הדיווחים שמעולם לא שמע אפילו את שמה. היעדרותה לא זוהתה במשך שנים על רקע חילופי הנהלה וצוות במוסד, והפרשה עוררה ביקורת על פיקוח מנהלי רופף. החוקרים בדקו גם חשד שבזמן חופשת המחלה עבדה המורה כמטפלת ברפואה משלימה, אך לפי התביעה לא נמצאו לכך ראיות.
לפי כתב האישום, בין מרץ 2021 למרץ 2025 הגישה המורה לבית הספר 10 אישורי אי-כושר לעבודה, אף שידעה שהיא כשירה לעבוד, ובספטמבר 2025 הגישה אישורים נוספים באמצעות עורך דינה, במסגרת ההליך המשמעתי נגדה. סעיפי הזיוף נוגעים לתחום אחר לגמרי: לפי התביעה, המורה, חובבת צלילה פעילה, הנפיקה בעצמה שני אישורי כשירות לצלילה בשמה של רופאה שאינה קיימת. אם תורשע, היא עלולה להישלח למאסר של כמה שנים.
במקביל מתנהלים נגדה הליכים משמעתיים. הליך אחד נפתח נגדה ונגד עובד בממשלת המחוז האחראית, בשל רשלנות, ובית הספר פתח בשנה שעברה הליך משמעתי נפרד, שהושעה עד לסיום ההליך הפלילי. המדינה הוציאה את המורה לגמלאות בכפייה, והיא נאבקת בכך משפטית.
הפרשה, שבה כונתה המורה "מורת רפאים", הוזכרה גם בדיון רחב יותר על תרבות העבודה ועל השפעת חופשות מחלה ממושכות על הכלכלה. ביולי אימצה ממשלת גרמניה, במסגרת חבילת הרפורמות שלה, צעד שמחייב אישור רופא כבר מהיום הראשון של חופשת המחלה, וביטלה את "המחלה בטלפון", שאפשרה לקבל אישור רפואי אחרי ייעוץ טלפוני בלי בדיקה.