עוד יום של עליות במחירי הנפט. חבית ברנט נסחרת סביב 105 דולר - לראשונה מאז מאי - וחבית קרוד האמריקני (WTI) נגעה אף היא לראשונה מאז מאי ברף 100 דולר, לפני שנרשמה נסיגה קלה למסחר סביב 99 דולר. שני החוזים זינקו במהלך היום ביותר מ-4% בטרם התמתנו מעט.
העליות מגיעות על רקע הסלמה חוזרת באיזור: ארה"ב ואיראן החליפו ביניהן תקיפות, ומורדי החות'ים הנתמכים על ידי טהרן תקפו יעדים בסעודיה והציתו מתיחות גם במצר באב אל-מנדב, לצד לחימה שהתגברה במצר הורמוז. ההסלמה מזינה חשש מפגיעה נוספת באספקת הנפט העולמית ומזרימת הנפט דרך מיצר הורמוז, נתיב מפתח למשלוחי אנרגיה גלובליים.
הזינוק במחירי האנרגיה מוסיף לחששות מפני אינפלציה ומעלאת ריבית מצד הבנקים המרכזיים, וכבר משפיע על שוקי האג"ח והמניות. ג'ייסון טובי, כלכלן בכיר לשווקים מתעוררים בחברת קפיטל אקונומיקס (Capital Economics), כתב כי ההסלמה בהורמוז ובתקיפות החות'ים נגד סעודיה מעידה על ניסיון של איראן ושלוחותיה לחזור ולתפוס יוזמה במלחמה. לדבריו, המהלך עלול לעכב את ההתאוששות בתפוקת הנפט במפרץ הפרסי ומגביר את הסיכון להמשך עליית מחירי האנרגיה הגלובליים בשבועות הקרובים.