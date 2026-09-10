עוד יום של עליות במחירי הנפט. חבית ברנט נסחרת סביב 105 דולר - לראשונה מאז מאי - וחבית קרוד האמריקני (WTI) נגעה אף היא לראשונה מאז מאי ברף 100 דולר, לפני שנרשמה נסיגה קלה למסחר סביב 99 דולר. שני החוזים זינקו במהלך היום ביותר מ-4% בטרם התמתנו מעט.

עוד יום של עליות במחירי הנפט. חבית ברנט נסחרת סביב 105 דולר - לראשונה מאז מאי - וחבית קרוד האמריקני (WTI) נגעה אף היא לראשונה מאז מאי ברף 100 דולר, לפני שנרשמה נסיגה קלה למסחר סביב 99 דולר. שני החוזים זינקו במהלך היום ביותר מ-4% בטרם התמתנו מעט.

עוד יום של עליות במחירי הנפט. חבית ברנט נסחרת סביב 105 דולר - לראשונה מאז מאי - וחבית קרוד האמריקני (WTI) נגעה אף היא לראשונה מאז מאי ברף 100 דולר, לפני שנרשמה נסיגה קלה למסחר סביב 99 דולר. שני החוזים זינקו במהלך היום ביותר מ-4% בטרם התמתנו מעט.

העליות מגיעות על רקע הסלמה חוזרת באיזור: ארה"ב ואיראן החליפו ביניהן תקיפות, ומורדי החות'ים הנתמכים על ידי טהרן תקפו יעדים בסעודיה והציתו מתיחות גם במצר באב אל-מנדב, לצד לחימה שהתגברה במצר הורמוז. ההסלמה מזינה חשש מפגיעה נוספת באספקת הנפט העולמית ומזרימת הנפט דרך מיצר הורמוז, נתיב מפתח למשלוחי אנרגיה גלובליים.

העליות מגיעות על רקע הסלמה חוזרת באיזור: ארה"ב ואיראן החליפו ביניהן תקיפות, ומורדי החות'ים הנתמכים על ידי טהרן תקפו יעדים בסעודיה והציתו מתיחות גם במצר באב אל-מנדב, לצד לחימה שהתגברה במצר הורמוז. ההסלמה מזינה חשש מפגיעה נוספת באספקת הנפט העולמית ומזרימת הנפט דרך מיצר הורמוז, נתיב מפתח למשלוחי אנרגיה גלובליים.

העליות מגיעות על רקע הסלמה חוזרת באיזור: ארה"ב ואיראן החליפו ביניהן תקיפות, ומורדי החות'ים הנתמכים על ידי טהרן תקפו יעדים בסעודיה והציתו מתיחות גם במצר באב אל-מנדב, לצד לחימה שהתגברה במצר הורמוז. ההסלמה מזינה חשש מפגיעה נוספת באספקת הנפט העולמית ומזרימת הנפט דרך מיצר הורמוז, נתיב מפתח למשלוחי אנרגיה גלובליים.