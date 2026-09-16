רשת "נקודת טבע" סוגרת רבים מסניפיה לאחר נקלעה לקשיים וחובות בסך 14 מיליון שקל. שלשום (שני) הרשת, שקמה לפני 12 שנה, סגרה את 9 החנויות שלה ברחבי הארץ. הרשת עוסקת בשיווק קמעונאי של מוצרי טבע, תוספי תזונה, ויטמינים ומזון אורגני.

"נקודת טבע" הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה דחופה למתן צו לפתיחת הליכים, מינוי בעל תפקיד ועיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר נושים ואישורו. הבקשה הוגשה מטעם שלוש חברות המרכיבות את הרשת אשר עליהן נמנית החברה הראשית בקבוצה, "נקודת טבע מ.ש.מ".

תוספי תזונה. החברה מעסיקה 38 עובדים ( צילום אילוסטרציה: Shutterstock )

במסגרת הבקשה שהוגשה באמצעות ד"ר עו"ד עומר נירהוד, מצוין כי הקבוצה, המעסיקה 38 עובדים, פועלת משנת 2014, ומתמחה במכירת מוצרי בריאות, מזון טבעי ותוספי תזונה באמצעות רשת חנויות פיזיות ופעילות מכירות מקוונת. בשיאה כללה הרשת 11 סניפים ופעילות דיגיטלית ענפה.

בבקשה מצוין כי אחד משני בעלי המניות, יהונתן פרנק, משרת בשירות מילואים פעיל כמעט ברצף בשלוש השנים האחרונות מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל", ואף בעת הגשת הבקשה הוא נמצא בשירות מילואים פעיל בעזה, לאחר שביצע כ-200 ימי מילואים מתחילת המלחמה.

נטען כי השילוב בין היעדרותו הממושכת של המנהל, גיוס אנשי מפתח נוספים למילואים, המצב הביטחוני והכלכלי בישראל, תחרות עסקית עזה ועלויות תפעול קבועות שלא ירדו בהתאם לירידה בהכנסות הביאו את החברות להפסדים.

עוד נטען כי בעלי המניות, פרנק ובר קפלן, ניסו לייצב את העסק ואף הזרימו בשנתיים האחרונות 4.8 מיליון שקל מכספים פרטיים ומהלוואות שנלקחו, אך לנוכח חוות דעת כלכלית שהתקבלה לאחרונה, הוחלט בערב ראש השנה על סגירת החנויות מידית ופנייה להליך משפטי למניעת בזיזת נכסים.

למרות שהיקף החובות עומד על 14 מיליון שקל, נטען כי בסך הכל נכסים צפויים לחלוקה מוערכים ב-8 מיליון שקל. במסגרת ההסדר המוצע, מבוקש להחזיר לנושים המובטחים 100% מחובם, לנושי הערבות האישית והנושים האישיים 62%, ולנושים הרגילים ללא ערבות אישית 35%. עוד נטען בבקשה כי בשבוע האחרון, לאחר שנפוצו בשוק שמועות על קשיי הרשת, פנו לחברה מספר מתעניינים (מתחרים) ברכישת הרשת, ויש לקדם מו"מ מולם בדחיפות.

מהבקשה עולה כי בקבוצה מועסקים כיום 38 עובדים, שהקבוצה לא יכולה לעמוד בתשלום שכרם לחודש אוגוסט, וביניהם נמנים 32 עובדים, בעבר ובהווה, שלא שולמו להם תשלומי שכר בעבור עבודה בחודשים קודמים.

לסיום, טוענת הרשת כי "פעולה מהירה של נאמן שימונה תאפשר להשיא לנושי החברה, ביחד עם תרומת הבעלים המוצעת, סכום נשיה מהותי, אשר יאפשר לצדדי ג', רוכשי הפעילות, להמשיך את הפעלת החנויות, כמו גם להמשיך ולספק מקום עבודה לעשרות עובדי החברות, או לפחות לרובם".

צילום: מולי נעים