רשות המסים דורשת מכ-3,700 בעלי עסקים בצפון להחזיר כספי מקדמות ופיצויים בסכום כולל של 238 מיליון שקל - כ-3,000 מתוכם בקו העימות - לאחר שהתברר לטענת רשות המסים שהכספים לא הגיעו להם. בסך הכל שילמה הרשות מאז פרוץ המלחמה לפני כמעט שלוש שנים 5.8 מיליארד שקלים פיצויים לעסקים (4 מיליארד לעסקים בקו העימות) שלרובם המכריע אכן הגיעו הפיצויים על הנזקים הכספיים שנגרמו בשל המלחמה. בחלק מהמקרים עדיין לא שולמו פיצויים על נזקים שממשיכים גם לאחרונה בעיקר בתחומי המלונאות, הנופש והמסעדות.

רשות המסים דורשת מכ-3,700 בעלי עסקים בצפון להחזיר כספי מקדמות ופיצויים בסכום כולל של 238 מיליון שקל - כ-3,000 מתוכם בקו העימות - לאחר שהתברר לטענת רשות המסים שהכספים לא הגיעו להם. בסך הכל שילמה הרשות מאז פרוץ המלחמה לפני כמעט שלוש שנים 5.8 מיליארד שקלים פיצויים לעסקים (4 מיליארד לעסקים בקו העימות) שלרובם המכריע אכן הגיעו הפיצויים על הנזקים הכספיים שנגרמו בשל המלחמה. בחלק מהמקרים עדיין לא שולמו פיצויים על נזקים שממשיכים גם לאחרונה בעיקר בתחומי המלונאות, הנופש והמסעדות.

רשות המסים דורשת מכ-3,700 בעלי עסקים בצפון להחזיר כספי מקדמות ופיצויים בסכום כולל של 238 מיליון שקל - כ-3,000 מתוכם בקו העימות - לאחר שהתברר לטענת רשות המסים שהכספים לא הגיעו להם. בסך הכל שילמה הרשות מאז פרוץ המלחמה לפני כמעט שלוש שנים 5.8 מיליארד שקלים פיצויים לעסקים (4 מיליארד לעסקים בקו העימות) שלרובם המכריע אכן הגיעו הפיצויים על הנזקים הכספיים שנגרמו בשל המלחמה. בחלק מהמקרים עדיין לא שולמו פיצויים על נזקים שממשיכים גם לאחרונה בעיקר בתחומי המלונאות, הנופש והמסעדות.

מהרשות נמסר כי הבקשות להחזרים נעשות ברגישות בשל המצב המורכב בגבול הצפון. ואולם בעלי עסקים טענו שהדרישות להחזרים מוגזמות אף שהתקופה הנוכחית ממשיכה להיות קשה מאד באזור. יש לציין כי רבים מתושבי הצפון לא חזרו לבתיהם והנופשים הישראלים עדיין חוששים להגיע לאזור.

מהרשות נמסר כי הבקשות להחזרים נעשות ברגישות בשל המצב המורכב בגבול הצפון. ואולם בעלי עסקים טענו שהדרישות להחזרים מוגזמות אף שהתקופה הנוכחית ממשיכה להיות קשה מאד באזור. יש לציין כי רבים מתושבי הצפון לא חזרו לבתיהם והנופשים הישראלים עדיין חוששים להגיע לאזור.

מהרשות נמסר כי הבקשות להחזרים נעשות ברגישות בשל המצב המורכב בגבול הצפון. ואולם בעלי עסקים טענו שהדרישות להחזרים מוגזמות אף שהתקופה הנוכחית ממשיכה להיות קשה מאד באזור. יש לציין כי רבים מתושבי הצפון לא חזרו לבתיהם והנופשים הישראלים עדיין חוששים להגיע לאזור.

הבקשה של רשות המסים אינה חריגה: במצבי חירום בעבר כמו מלחמות או בימי מגפת הקורונה המדינה עשתה מאמץ לשלם את המקדמות על הפיצויים במהירות ובמקרים רבים שולמו סכומים גבוהים משמעותית מהנזק שנגרם בפועל. בקורונה למשל, עסקים נדרשו להחזיר את המקדמות וכספים שקיבלו מעבר לסכום הפיצויים שהגיעו להם.

הבקשה של רשות המסים אינה חריגה: במצבי חירום בעבר כמו מלחמות או בימי מגפת הקורונה המדינה עשתה מאמץ לשלם את המקדמות על הפיצויים במהירות ובמקרים רבים שולמו סכומים גבוהים משמעותית מהנזק שנגרם בפועל. בקורונה למשל, עסקים נדרשו להחזיר את המקדמות וכספים שקיבלו מעבר לסכום הפיצויים שהגיעו להם.

הבקשה של רשות המסים אינה חריגה: במצבי חירום בעבר כמו מלחמות או בימי מגפת הקורונה המדינה עשתה מאמץ לשלם את המקדמות על הפיצויים במהירות ובמקרים רבים שולמו סכומים גבוהים משמעותית מהנזק שנגרם בפועל. בקורונה למשל, עסקים נדרשו להחזיר את המקדמות וכספים שקיבלו מעבר לסכום הפיצויים שהגיעו להם.