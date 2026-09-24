רשות המסים דורשת מכ-3,700 בעלי עסקים בצפון להחזיר כספי מקדמות ופיצויים בסכום כולל של 238 מיליון שקל - כ-3,000 מתוכם בקו העימות - לאחר שהתברר לטענת רשות המסים שהכספים לא הגיעו להם. בסך הכל שילמה הרשות מאז פרוץ המלחמה לפני כמעט שלוש שנים 5.8 מיליארד שקלים פיצויים לעסקים (4 מיליארד לעסקים בקו העימות) שלרובם המכריע אכן הגיעו הפיצויים על הנזקים הכספיים שנגרמו בשל המלחמה. בחלק מהמקרים עדיין לא שולמו פיצויים על נזקים שממשיכים גם לאחרונה בעיקר בתחומי המלונאות, הנופש והמסעדות.
מנתוני רשות המסים עולה כי בחלק מבקשות הפיצויים נלקחו בחשבון הפסדים שלא נגרמו לעסקים בפועל, ובחלק מהבקשות כללו סכומים מופרזים. לטענת הרשות, בחלק מהמקרים בעלי עסקים ניסו לנצל את המלחמה ודרשו פיצויים על נזקים שלא נגרמו בפועל.
גורמים ברשות הסבירו שבחלק מהמקרים נעשה מאמץ לשלם במהירות מקדמות, אך התברר שאלה היו גבוהות יותר מהנזק שנגרם לעסק ולכן יש מקום לדרוש את החזר הכספים ששולמו ללא הצדקה.
מהרשות נמסר כי הבקשות להחזרים נעשות ברגישות בשל המצב המורכב בגבול הצפון. ואולם בעלי עסקים טענו שהדרישות להחזרים מוגזמות אף שהתקופה הנוכחית ממשיכה להיות קשה מאד באזור. יש לציין כי רבים מתושבי הצפון לא חזרו לבתיהם והנופשים הישראלים עדיין חוששים להגיע לאזור.
הבקשה של רשות המסים אינה חריגה: במצבי חירום בעבר כמו מלחמות או בימי מגפת הקורונה המדינה עשתה מאמץ לשלם את המקדמות על הפיצויים במהירות ובמקרים רבים שולמו סכומים גבוהים משמעותית מהנזק שנגרם בפועל. בקורונה למשל, עסקים נדרשו להחזיר את המקדמות וכספים שקיבלו מעבר לסכום הפיצויים שהגיעו להם.
מרשות המסים נמסר כי "יש כעת מקרים מסוגים שונים שדרשו החזר, כמו תיקים במסלול הירוק (על ירידה במחזור), שקיבלו מקדמות של 60% והנזק שחושב על ידינו לאחר הגשת התביעה לא הגיע לשווי המקדמה ששולמה, או מקרים בהם העסקים לא שילמו כלל שכר לעובדים, דרישה שהייתה תנאי לקבלת המקדמה. יש גם מקרים של עסקים שרשומים במע"מ, אבל לא היו פעילים כלל במלחמה, ובכל זאת ביקשו מקדמה. במסגרת המסלול האדום (100% פיצוי על הנזק לפעילות העסק) יש תיקים שהטיפול בהם הסתיים (שומה סופית) ועלה גם כאן שהמקדמות שקיבלו היו לבסוף גבוהות מסכום הנזק שחושב".