מחיר ליטר בנזין 95 יעמוד החל ממחר בחצות (בין שני לשלישי) על 8.25 שקלים, עלייה של 16 אגורות לעומת המחיר באוגוסט, שעמד על 8.09 שקלים. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עלייה של אגורה מהעדכון הקודם. מדובר בהשוואה של מחיר השיא של ליטר בנזין 95, שנקבע לפני 14 שנים - בספטמבר 2012.

מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה: "מספר גורמים השפיעו החודש על העלייה במחיר. אחד הגורמים הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שעלה בכ-6%. עלייה זו קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ-3% בשער הדולר. בסך הכל, השינויים במחיר הבנזין הבינלאומי ובשער הדולר הביאו לעלייה של כ-10 אגורות לליטר.

תדלוק ( צילום: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images )

בנוסף, רשות המיסים עדכנה את רכיב הבלו בהתאם למדד (עדכון תקופתי), שגרם לעליה של כ-5 אגורות לליטר. כמו כן, בוצע עדכון חצי שנתי ומרווח השיווק עלה באגורה. כלל השינויים הללו הביאו לעלייה כוללת של 16 אגורות לליטר בחודש ספטמבר. עדכון תקופתי נוסף, גרם לכך שהתוספת בעד שירות מלא תעלה באגורה, זאת בעקבות העלייה בשכר המינימום, ותעמוד על 26 אגורות לליטר, במקום 25 אגורות כיום".

הנוסחה לקביעת מחיר הדלק החודשי מתבססת, בין השאר, על שער הדולר ומחירי הנפט באגן הים התיכון. כאמור, מחיר השיא בכל הזמנים לליטר אוקטן 95 עומד על 8.25 שקל, שנרשם לראשונה בחודש ספטמבר של שנת 2012. אז, לפני 14 שנים, הגה ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה את הרעיון להפחית את המס על הדלק כדי להוזילו בתחנות, וזאת בצל התגברות הכעס בקרב הציבור כשנה לאחר המחאה הגדולה בדרישה ל"צדק חברתי" ברחובות בקיץ 2011.