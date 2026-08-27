בשורה כלכלית טובה לכיס לפני חגי תשרי. ביום שני בחצות צפוי מחיר הדלק בישראל לרדת בשיעור ניכר בשל הרגיעה בחזית איראן-ארה"ב. על פי ההערכות היום (חמישי) יירד המחיר בכ-25 אגורות וישוב להיות נמוך משמונה שקלים.
בתחילת חודש אוגוסט, בעת שהמתיחות במצרי הורמוז הגיעה לשיא, עלה מחיר הדלק ב-8.2%, שהם 61 אגורות, למחיר שיא מאז ספטמבר 2012 - 8.09 שקל לליטר אוקטן 95 בשירות עצמי. בשירות מלא הגיע המחיר ל-8.34 שקל ובאילת נקבע מחיר ליטר בשירות עצמי על 6.85 שקל.
כעת צפוי שמחיר ליטר דלק בשירות עצמי יירד לכ-7.84 שקל, אולם מחירו הסופי ייקבע ביום ראשון בבוקר.
מחיר הדלק בישראל נקבע על פי ממוצע מחירי חבית נפט באגן הים התיכון במשך חמשת הימים האחרונים בחודש עד יומיים לפני סיומו ועל פי שער הדולר במועד פרסום המחיר החדש שצפוי להיות ביום ראשון הקרוב. הוזלה של 25 אגורות לליטר פירושה הוזלה של 12.5 שקל למילוי מיכל של 50 ליטר וחיסכון של כ-50 שקל בממוצע לחודש למי שממלאים דלק במיכל ארבע פעמים בחודש.
מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד הבוקר על כ-87 דולר, כ-10% פחות מאשר בסוף חודש יולי. שער הדולר הרציף הבוקר נע סביב 3.97 שקל לעומת 3.07 שקל בסוף חודש יולי, ירידה בכ-3%.
עליית מחיר הדלק הגדולה בחודש אוגוסט צפויה להוביל את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט לסביבת עד אחוז שלם ולהשפיע באופן חד על שיעור האינפלציה, מה שעלול למנוע ביום שלישי הקרוב מבנק ישראל להודיע על הפחתת ריבית שלישית ברציפות.