בשורה כלכלית טובה לכיס לפני חגי תשרי. ביום שני בחצות צפוי מחיר הדלק בישראל לרדת בשיעור ניכר בשל הרגיעה בחזית איראן-ארה"ב. על פי ההערכות היום (חמישי) יירד המחיר בכ-25 אגורות וישוב להיות נמוך משמונה שקלים.

בשורה כלכלית טובה לכיס לפני חגי תשרי. ביום שני בחצות צפוי מחיר הדלק בישראל לרדת בשיעור ניכר בשל הרגיעה בחזית איראן-ארה"ב. על פי ההערכות היום (חמישי) יירד המחיר בכ-25 אגורות וישוב להיות נמוך משמונה שקלים.

בשורה כלכלית טובה לכיס לפני חגי תשרי. ביום שני בחצות צפוי מחיר הדלק בישראל לרדת בשיעור ניכר בשל הרגיעה בחזית איראן-ארה"ב. על פי ההערכות היום (חמישי) יירד המחיר בכ-25 אגורות וישוב להיות נמוך משמונה שקלים.

בתחילת חודש אוגוסט, בעת שהמתיחות במצרי הורמוז הגיעה לשיא, עלה מחיר הדלק ב-8.2%, שהם 61 אגורות, למחיר שיא מאז ספטמבר 2012 - 8.09 שקל לליטר אוקטן 95 בשירות עצמי. בשירות מלא הגיע המחיר ל-8.34 שקל ובאילת נקבע מחיר ליטר בשירות עצמי על 6.85 שקל.

בתחילת חודש אוגוסט, בעת שהמתיחות במצרי הורמוז הגיעה לשיא, עלה מחיר הדלק ב-8.2%, שהם 61 אגורות, למחיר שיא מאז ספטמבר 2012 - 8.09 שקל לליטר אוקטן 95 בשירות עצמי. בשירות מלא הגיע המחיר ל-8.34 שקל ובאילת נקבע מחיר ליטר בשירות עצמי על 6.85 שקל.

בתחילת חודש אוגוסט, בעת שהמתיחות במצרי הורמוז הגיעה לשיא, עלה מחיר הדלק ב-8.2%, שהם 61 אגורות, למחיר שיא מאז ספטמבר 2012 - 8.09 שקל לליטר אוקטן 95 בשירות עצמי. בשירות מלא הגיע המחיר ל-8.34 שקל ובאילת נקבע מחיר ליטר בשירות עצמי על 6.85 שקל.