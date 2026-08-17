מיקרוסופט מינתה את נתי אמסטרדם, מנהל הפעילות העסקית של אנבידיה בישראל, למנכ"ל מיקרוסופט ישראל – כך הודיעה היום (ב') החברה.

אמסטרדם עתיד להיכנס לתפקיד באוקטובר, ויוביל את הפעילות העסקית המקומית של ענקית הטק. אבי יושעי, שכיהן כמ"מ מנכ"ל מאז פרישת המנכ"ל הקודם אלון חיימוביץ', ימשיך לכהן כסמנכ"ל הטכנולוגיות של מיקרוסופט ישראל.

נתי אמסטרדם ( דנה קופל )

לאמסטרדם ותק של קרוב ל-30 שנה בתפקידים בכירים בפעילות המקומית של חברות טכנולוגיה, ובין השאר כיהן כמנכ"ל VMware ישראל. הוא מצטרף למיקרוסופט מאנבידיה, שם עבד מאז 2017 והקים את פעילותה העסקית בישראל. לאמסטרדם תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז האקדמי רופין ו-MBA מאוניברסיטת בן גוריון, והוא שירת בתחום התקשורת וההצפנה בחיל האוויר.

אמסטרדם נבחר לתפקיד לאחר כחודשיים וחצי שבמהלכם מתנהלת מיקרוסופט ישראל ללא מנכ"ל קבוע. המנכ"ל הקודם, חיימוביץ', הודיע בתחילת מאי שיסיים את תפקידו בסוף אותו חודש, אחרי ארבע שנים כמנכ"ל. הפרישה וסיום התפקיד המהיר עוררו שאלות רבות, כאשר מרבית תשומת הלב הייתה למעורבות של החברה בסיוע ליחידה 8200, שנעשתה על פי הערכה ללא ידיעת החברה העולמית.