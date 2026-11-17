אלביט מערכות דיווחה היום (שלישי) על תוצאות הרבעון השלישי של 2026, שעקפו את צפי האנליסטים, עם צמיחה דו-ספרתית במכירות. ההכנסות הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר, עלייה של 17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וצבר ההזמנות הגיע לשיא של 33 מיליארד דולר, לעומת 25 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי של 2025. מניית אלביט עלתה מתחילת השנה בבורסה בתל אביב ב-24%.

הצמיחה נובעת מהמשך הגידול במכירות לצה"ל, בעיקר של תחמושת ומל"טים. המכירות בישראל היוו בסוף הרבעון השלישי 37% מכלל המכירות של אלביט, לעומת 33% ברבעון המקביל אשתקד. חטיבת היבשה, שמייצרת תחמושת ומערכות משגרים, היא החטיבה שמוכרת הכי הרבה בחברה. באירופה ובארה"ב רשמה אלביט גידול מתון יותר במכירות: באירופה 5% ובארה"ב כ-10%.

הרמס 900 של אלביט ( צילום: אלביט מערכות )

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-178 מיליון דולר, עלייה של 33% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה גדל ביותר מ-30% והסתכם ב-4.36 דולר, וב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-16 דולר. תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-276 מיליון דולר.

על רקע החוב העצום של המדינה לתעשיות הביטחוניות, 17 מיליארד שקל, הודיעה אלביט כי חתמה עם משרד הביטחון על הסכם פיצוי בגובה עשרות מיליוני דולרים בגין עיכובי התשלומים של המשרד. ההסכם ייושם החל מהרבעון הבא.

נשיא ומנכ"ל אלביט, בצלאל (בוצי) מכליס, אמר: "אנו מציגים רבעון חזק נוסף, עם גידול בשיעור דו-ספרתי במכירות והמשך הרחבת שולי הרווחיות. ההכנסות גדלו ב-17%, תוך שמירה על מגמת הצמיחה השנתית, ובמקביל הרווח התפעולי והרווח למניה עלו ביותר מ-30%. צבר ההזמנות גדל לשיא של כ-33 מיליארד דולר. תזרים המזומנים החופשי היה חזק במיוחד והסתכם בסך של 276 מיליון דולר, המשקף יחס המרה למזומן של מעל 150%, תוך גידול מתמשך בהשקעות ההוניות שלנו".