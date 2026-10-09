יש משהו מפתה בארוחה שמתקיימת הרחק מההמולה של החלל המרכזי. דלת שנסגרת, שולחן שמחכה רק לכם, תפריט שנבנה בהתאם לאירוע ושירות שמותאם לקבוצה. בשנים האחרונות הפכו החדרים הפרטיים במסעדות לאפשרות מבוקשת עבור מי שמחפשים לחגוג, לארח או לקיים מפגש עסקי עם הפרטיות של חלל סגור, אבל עם כל מה שכוללת חוויית המסעדה.