יש משהו מפתה בארוחה שמתקיימת הרחק מההמולה של החלל המרכזי. דלת שנסגרת, שולחן שמחכה רק לכם, תפריט שנבנה בהתאם לאירוע ושירות שמותאם לקבוצה. בשנים האחרונות הפכו החדרים הפרטיים במסעדות לאפשרות מבוקשת עבור מי שמחפשים לחגוג, לארח או לקיים מפגש עסקי עם הפרטיות של חלל סגור, אבל עם כל מה שכוללת חוויית המסעדה.
בין שמדובר בחדר אינטימי לעשרה סועדים, בחלל שיכול לארח עשרות מוזמנים או בחדר שמכניס פנימה את הנוף והאווירה של המקום, המסעדות מגלות שאפשר לייצר אירוח פרטי גם בלי אולם אירועים. הנה שלושה חללים שמדגימים איך עושים את זה, כל אחד בשפה עיצובית אחרת.
אירוח פרטי עם ליווי אישי
במסעדת השף SPHERA ברחובות חדר פרטי אינו רק אזור ישיבה נפרד בתוך המסעדה, אלא חוויית אירוח בפני עצמה. כל אירוח מלווה על ידי מנהל אירוע אישי, האחראי על תיאום הפרטים, ניהול האירוע ומתן מענה שוטף לאורך כל החוויה.
במסעדה פועלים שני חדרים פרטיים, שלכל אחד מהם אופי שונה. הראשון הוא חדר היין של SPHERA, המיועד ל־10–15 סועדים ומציע אווירה אינטימית לצד אוסף היינות של המסעדה. החדר השני מיועד ל־25–48 סועדים וכולל קיר זכוכית רחב, הפונה אל החצר הירוקה של המסעדה. השילוב בין הזכוכית לנוף הירוק יוצר תחושת מרחב, לצד פרטיות מלאה. שני החדרים מצוידים במסכי מולטימדיה, המאפשרים הקרנת מצגות, סרטונים או תכנים אישיים.
"היום הקהל מחפש חוויית אירוח שהיא הרבה יותר אישית ומדויקת", מסבירה אלישבע בובליל, מנהלת השיווק של המסעדה. "אצלנו החדרים הפרטיים מאפשרים ליהנות מכל מה שקורה במסעדה, מהמטבח והשירות ועד האווירה, אבל בפרטיות מלאה. בנינו עבורם תפריט סגור, שמאפשר לנו לייצר חוויה קולינרית שלמה, עם קצב נכון לארוחה ושירות שמותאם לקבוצה. זה כבר לא רק להזמין שולחן במסעדה, אלא לקבל חוויית אירוח פרטית".
כשהעיצוב משאיר את הבמה לאוכל
מסעדת מלכה נפתחה ב־2018 ברובע העסקי של תל אביב והייתה למסעדה הכשרה הראשונה של שף אייל שני בעולם. בהמשך הצטרפו אליה אחיותיה בניו יורק, בפאלם ביץ' שבפלורידה ובלוס אנג'לס.
המסעדה מביאה אל השולחן את ה־DNA הקולינרי האקסטטי, המזוהה עם שני, עם תפריט צהריים רחב שהופך בערב לסצנת ארוחת ערב מודרנית.
כיום ממוקמת המסעדה במרכז העסקים והמגורים עזריאלי טאון בתל אביב, ולצידה חלל פרטי המיועד למפגשים אינטימיים, חגיגות מיוחדות ואירועי חברה. החדר יכול לארח עד 45 אורחים בימים ראשון עד חמישי, בשעות היום או הערב.
גם כאן העיצוב נבנה סביב הגמישות. הריהוט הוורסטילי מאפשר מגוון אפשרויות ישיבה, משולחן אבירים ארוך ועד שולחנות נפרדים או בופה, בהתאם לאופי האירוע ולצורכי החוגגים.החלל עצמו אינו עמוס. למעט גופי תאורה מעוצבים וחלון זכוכית חלבית המעוטר בפרטי מתכת שחורים וגיאומטריים, החדר חף מקישוטים מיותרים. כך נשארת הבמה לחומרי הגלם ולמנות עצמן, שהופכות לחלק המרכזי בעיצוב ובחוויה.
פרטיות עם נוף לירושלים
במלון ענבל בלב ירושלים שוכנת מסעדת השף 02. את המסעדה, כמו את המלון כולו, עיצב המעצב מיכאל אזולאי. הקו העיצובי אלגנטי, עם פלטת צבעים טבעית ומרגיעה ואלמנטים ירושלמיים שמכניסים את העיר פנימה ומחברים בין הפנים לחוץ.
בקצה המסעדה נמצא חדר פרטי המיועד לאירוח של עד 10 אנשים מאירועי חברה ועסקים ואירועים דיפלומטיים ועד שמחות משפחתיות ואירועים אישיים.
החדר מופרד מהחלל המרכזי, באמצעות קירות ודלתות שקופים מזכוכית ופרופיל שחור בעל נוכחות. כך הסועדים עדיין מרגישים חלק מהאווירה של המסעדה, אך נהנים מפרטיות משלהם. וילונות רכים וחצי־שקופים עוטפים את הקירות הפונים לחצר ומוסיפים לחלל תחושה אינטימית.
במרכז החדר ניצב שולחן מלבני גדול וסביבו כיסאות עץ מסיביים עם כריות נוי מקטיפה. מהתקרה משתלשל גוף תאורה בצורת האות O, המאיר את החלל באור חמים. שתי שידות עץ, ספרי עיצוב מרחבי העולם, סידורי פרחים עונתיים ועששיות נוי משלימים את האווירה.