המרכזים הרפואיים של "לאומית" באשקלון מעניקים שירותים לכ־20,000 תושבים. בחזית העשייה עומדות גל שמואל, דנה וקנין ותמי יבורסקי, מנהלות המרכזים הרפואיים כצנלסון, ברנע ושמשון. לצד שרית כהן, מנהלת אזור אשדוד–לכיש בלאומית, הן מספרות על הרחבת שירותי הבריאות בעיר ועל החיבור בין הובלת צוותים, מקצועיות רפואית וקשר אישי עם הקהילה שהן חלק ממנה.

בשיחה שקיימנו איתן על בריאות וניהול, התברר עד מהרה עד כמה העשייה המקצועית שזורה בחייהן האישיים. ״מקצועיות ושירות אנושי חייבים ללכת יחד״, אומרת תמי. גל מתארת תפיסת שירות שמתחילה ביחס משפחתי: “בכל לקוח שפונה אליי לעזרה, אני רואה בן משפחה שזקוק לי. אני שואלת את עצמי מה הייתי עושה אילו היה מדובר באדם קרוב אליי, ופועלת באותה אכפתיות ונחישות, כדי לסייע ולמצוא פתרון. מעבר למענה המקצועי, חשוב שכל אדם ירגיש שיש לו על מי לסמוך, שמישהו רואה אותו ומלווה אותו מכל הלב. כך אני והצוות שלי פועלים יומיום".

איך נראית האחריות הזאת כשהמטופלים הם גם השכנים? שלושתן חיות בעיר שבה הן עובדות, ופוגשות את המטופלים גם מחוץ למרפאה. תמי מנהלת את המרכז הרפואי בשכונה שבה גדלה, ומכירה היטב את ההשפעה שיש למצב הבריאותי על כל רובד בחיים. ״חשוב לי שכל מטופל ירגיש שרואים אותו״, היא מציינת. גל מצטרפת: ״אנחנו גרות בעיר הזאת, גדלנו בה. אנחנו מכירות את האנשים״. ההיכרות הזאת מאפשרת להן להבין את הצרכים ולתת מענה רגיש ואישי.

כשמבקשים מהן לתאר איך ההקשבה הזאת נראית ביומיום, דנה חוזרת למפגש עם זוג הורים שנראו מוטרדים במיוחד. היא הזמינה אותם לחדרה, והם שוחחו ארוכות על ההתמודדות עם מחלת בנם, "מעבר לסיוע הרפואי, אנשים צריכים שיקשיבו להם. אני משתדלת להסתובב ולראות היכן נדרשת עזרה. החיבור נוצר דרך האנשים", היא אומרת. "את מתחברת לסיטואציה, פותחת את הלב ואת האוזן״.

גלריה מימין: גל שמואל, תמי יבורסקי, דנה וקנין ( צילום: באדיבות לאומית )





המסר: "קודם כול את"

מאחורי היכולת לראות את המטופלים עומדת גם ההשקעה בעובדים: לתמוך, לפתח ולתת הזדמנות להתקדם. תמי, שעובדת בלאומית כבר 21 שנה, החלה את דרכה כנציגת שירות בצוות שניהלה גל. לאחר כמה שנים בתפקיד קודמה בזכות קישוריה לנהל את סניף שמשון. כמנהלת, תמי מבקשת להעניק לעובדיה את אותה תחושת אמון ושותפות שחוותה בתחילת דרכה. ״כשהצוות חזק ומחובר, הדבר מורגש היטב גם אצל המטופלים״, היא אומרת. מבחינתה, השקעה בעובדים היא השקעה בשירות שמקבלים המטופלים במרפאה. המנהלות גם נעזרות זו בזו: ״אנחנו יכולות לדבר ביום לעיתים עשרות פעמים״, מספרת דנה. הן מתייעצות, מאתרות תורים ומקדמות פניות בין המרכזים, כדי למצוא למטופל את המענה המתאים והמהיר ביותר.

במלחמה השותפות הזאת נבחנה תחת אש. גל מספרת על חלוקת תרופות עד הבית תחת מטחים, ובמרפאה של דנה עצרו טיפולים כדי לסייע בהגעה למרחבים המוגנים. "הדאגה לבטיחות, למטופלים ולמשפחות בבית ליוותה את הצוות, ובכל זאת הם התייצבו מדי יום", דנה נזכרת. גל מחזקת אותה "ההתמודדות המשותפת חיזקה את תחושת השייכות ואת הידיעה שאפשר להישען זה על זה".

ומי דואג לנשים שרגילות לדאוג לכולם? שלוש המנהלות מבקשות להשמיע קול ברור: הבריאות שלך כאישה צריכה לעמוד במקום ראשון, גם כשהיומן מלא וכולם זקוקים לך. ״נשים רבות רגילות לדאוג לכולם ורק אחר כך לעצמן״, אומרת תמי. גל התחילה להתאמן בפילאטיס כדי לפנות מקום לגוף ולנפש בתוך השגרה העמוסה. בהמשך הבינה שהיא יכולה להעניק גם לאחרים את מה שמצאה באימון, והפכה למדריכת פילאטיס מכשירים. ״זה גם טיפול, מסוג אחר״, היא אומרת.

המסר של לאומית, ״קודם כול את״, הוא עבורן דרך חיים: להקשיב לגוף, לקחת ברצינות את הבריאות ולא לדחות בדיקות ומעקבים. כמנהלת מרכז בריאות האישה באשקלון, דנה מבקשת לנצל את ההזדמנות לפנות ישירות לנשות לאומית בעיר: "אל תוותרו על עצמכן. בדיקות הסקר HPV וממוגרפיה הן בדיקות פשוטות שעשויות להציל חיים. גילוי מוקדם הוא המפתח, ואנחנו כאן כדי לסייע לכן בכל שלב בדרך".

מרכז רפואי אגמים ( צילום: באדיבות לאומית )





"איכות רפואית, זמינות ויחס אישי"

כשהשיחה עוברת להרחבות השירותים, ניכרת הגאווה ותחושת האחריות. שרית כהן, מנהלת אזור אשדוד–לכיש בלאומית שירותי בריאות, מצטרפת לשיחה ומציגה את ההשקעה שמלווה את העשייה: "בשלוש השנים האחרונות השקיעה לאומית עשרות מיליוני שקלים באשקלון, מתוך מחויבות להרחבת שירותי הבריאות ולהתאמתם לצרכים של תושבי העיר המתפתחת". היא מפרטת: "פתחנו את סניף אגמים, העתקנו סניפים למבנים חדשים והקמנו מרכז לבריאות האישה ויחידה להתפתחות הילד. לצד הרחבת התשתיות, צירפנו רופאים וספקי שירות רבים, כדי לשפר את זמינות השירותים ולהעניק לתושבים מענה רפואי מקצועי ונגיש, קרוב לבית. בקרוב צפוי להיפתח בית מרקחת חדש בצמוד לסניף ברנע, ובעוד כחצי שנה צפוי להיפתח סניף נוסף של לאומית בשכונת עיר היין. כל אלה מבטאים תפיסת שירות, הרואה את האדם במרכז ומשלבת איכות רפואית, זמינות ויחס אישי. אנו ממשיכים לצמוח עם אשקלון ולהשקיע בשירותי הבריאות בה, למען תושבי העיר היום ובשנים הבאות".